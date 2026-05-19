2026. május 19. kedd Ivó, Milán
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Sándor-palota elõtt 2026. április 15-én, mielõtt megbeszélést folytat Sulyok Tamás köztársasági elnökkel, aki személyes egyeztetésre hívta az Országgyûlésbe jutó pártok vezetõit.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

A Sándor-palota átadja a kegyelmi ügy iratait a kormánynak

ELŐZMÉNYEK

Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala. A Sándor-palota erről kedden közleményben tájékoztatott.

A Sándor-palota tudatta: együttműködnek a K. Endre ügyében született iratok nyilvánosságra hozatalában a kormánnyal, és hivatalos megkeresés esetén átadják a rendelkezésre álló dokumentumokat a kabinet képviselőjének.

Magyar Péter miniszterelnök hétfői és keddi sajtótájékoztatóján is sürgette, hogy Sulyok Tamás államfő hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy iratait.

Keddi tájékoztatóján a miniszterelnök a kegyelmi ügy igazságügyi minisztériumi paksamétájátt a személyiségi jogok figyelembe vételével, rengeteg helyen satírozva hozta nyilvánosságra, konzultálva Görög Márta szakminiszterrel. A tájékoztatón Magyar Péter élesíttette is azt a honlapot is, amelyen a dokumentum elérhető a kegyelmi üggyel kapcsolatban. Ugyanakkor védte volt feleségét, a kegyelmi ügy kirobbanása után lemondott és a közéletből is távozott Varga Juditot, mondván, igazságügyi miniszterként negatív előjellel látta el a kegyelmi kérvényt Novák Katalin szintén az ügybe belebukott államfő felé, aki ennek ellenére mégis kegyelmet adott K. Endrének, a bicskei gyermekotthon pedofilbűnsegédletért elítélt igazgatóhelyettesének, akinek a büntetéséből már igen kevés idő volt hátra, de aki a pozitívan elbírált kegyelmi kérvény után ismét elvi lehetőséget kapott arra, hogy gyerekek között dolgozhasson.

Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala. A Sándor-palota erről kedden közleményben tájékoztatott.
 

Reagált a számvevőszék Magyar Péter szavaira a Lázár-minisztériumban talált Fidesz-anyagokról

Megütötték a forintot, kopogtatnak a külső fenyegetések

A devizapiacokon kedden a geopolitikai feszültségek és az olajárak mozgása határozta meg a hangulatot: a dollár stabilizálódott, miután Trump felfüggesztette az Irán elleni tervezett támadást, a Brent olaj ára így 110 dollár közelébe esett. A piac egyre komolyabban áraz Fed-kamatemelést decemberre. A forint enyhén erősödött reggel, miközben a piacon Magyar Péter új kormányának gazdaságpolitikai bejelentései is befolyásolhatják az árfolyam alakulását. Egyelőre azonban erősebbek a geopolitikai félelmek, délelőtt már az euró és a forint is elindult a lejtőn.

Óriási hír érkezett a magyarok kedvenc nyaralóhelye felől: gigantikus autópálya épül, vége lehet a nyári rémálomnak

Új, mintegy 95 kilométeres déli elkerülő út építését készíti elő Zágráb térségében a horvát autópályákat kezelő vállalat

Ebola may be spreading faster than first thought, WHO doctor warns

Hundreds of cases are suspected in central Africa but experts fear the actual number may be much higher.

