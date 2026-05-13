2026. május 13. szerda
A győri városháza.
Nyitókép: Győr megyei jogú város honlapja

Rendőrök szálltak ki egy győri városi céghez

Infostart

Rendőrnyomozók szálltak ki a Győr-Szol Zrt.-hez. Ezekben a percekben is zajlik az adatgyűjtés – közölte Pintér Bence győri polgármester a hírhedt városi cég ügye kapcsán. A fideszes többségű képviselőtestület a városi cégek tulajdonosi jogköreit korábban kivette a polgármester hatásköréből, és Fekete Dávid vezette, fideszes többségű bizottsághoz rendelte.

A Győr-Szol ügye februárban robbant ki, amikor Pintér Bence polgármester feljelentést tett, mert szerinte 2025 januárja és szeptembere között, tehát kilenc hónap alatt eltűnt a Győr-Szol Zrt. kezelésében álló önkormányzati lakáskassza csaknem egésze, ami legalább 1,7 milliárd forint – írja a Telex összefoglalója.

A múlt héten jelentették be, hogy távozik posztjáról Sárkány Péter, a Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigazgatója – írta az Index összefoglalója. Pintér Bence polgármester szerint a Győr-Szolnál milliárdos hiány, jelentős tőkeveszteség és komoly hitelállomány halmozódott fel.

A polgármester akkor felidézte, hogy február 3-án nyilvánosságra hozta az 1,7 milliárd forintos hiány tényét, majd állítása szerint a Győr-Szol még aznap 2 milliárd forintot hívott le hitelkeretéből. Pintér szerint erre azért volt szükség, hogy a másnapi közgyűlésen úgy tűnjön, mintha rendelkezésre állna a hiányzó összeg. Pintér Bence emellett súlyos pénzügyi problémákról is beszámolt. Elmondása szerint a városháza pénzügyi szakemberei által készített jelentés alapján a Győr-Szol az elmúlt években felélte megtakarításait.

A cég tőkevesztesége a polgármester szerint eléri a 6 milliárd forintot a 17,7 milliárdos vagyonból, miközben a korábban 8 milliárd forintos eredménytartalék 7,5 milliárd forinttal csökkent.

A bejegyzés szerint a Győr-Szol és leányvállalatai jelentős hitelállománnyal működnek. Pintér azt írta, hogy az anyacég a 3,5 milliárd forintos hitelkeretének legalább felét folyamatosan használja, míg több leányvállalat már teljesen kimerítette saját hitelkereteit.

Pintér Bence hozzátette: a problémák egy része még a korábbi, Dézsi Csaba András polgármester nevével fémjelzett időszakban alakult ki. Kritikával illette azt a döntést is, amelyben a fideszes többség a képviselő-testületben a városi cégek tulajdonosi jogköreit kivette a polgármester hatásköréből, és Fekete Dávid vezette, fideszes többségű bizottsághoz rendelte.

Donald Trump amerikai elnök szerdán Hszi Csin-Ping kínai elnök meghívására Kínába látogat, útja péntekig tart. Szakértők szerint a fontosabb kérdésekben távol van a két szuperhatalom álláspontja. A találkozó időzítése egyik félnek sem kedvező – mondta Salát Gergely sinológus az InfoRádióban.
 

Kemény intézkedéseket jelentett be a környezetért felelős miniszter

Leállítják a védett erdők kitermelését, és szigorítják az ipari szankciókat - írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerdán Facebook oldalán.
 

A forint hosszú ralija új erőre kapott április 12-e után, azóta régen látott szinteket tesztelt az árfolyam. Ma már viszont szemmel láthatóan úgy tűnik, hogy az erős forintnak a gazdaságpolitika alakítói sem örülnek. Elemzők szerint az MNB mai tenderének eredménye jelzi, hogy a jegybank készen állhat arra, hogy a néhány hónapon belül kamatot vágjon.

A dél-amerikai hantavírus halálozási aránya akár a 30 százalékot is elérheti.

King Charles will set out the government's planned new laws from 11:30, with Prime Minister Keir Starmer to speak later.

