ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.21
usd:
306.98
bux:
133367.67
2026. május 13. szerda Imola, Szervác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Law and order concept. Handcuffs, gavel on book on a wooden background, top view
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Csalással szerzett pénzt próbált tisztára mosni, most szembenézhet a törvény szigorával

Infostart / MTI

A férfi egy másik ember megbízásából, némi pénz fejében vállalta, hogy mozgatja a telefonos csalással szerzett milliókat, most felfüggesztett börtönbüntetést kért rá az ügyészség.

Csalás során szerzett pénzt fogadott a bankszámlájára és adott tovább az a zalaegerszegi férfi, aki ellen pénzmosás miatt emeltek vádat – tájékoztatott szerdán a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője.

Jánky Judit közölte: az 55 éves férfi 2023-ban nyitott bankszámlát az egyik pénzintézet zalaegerszegi fiókjában. Két hónappal később megkereste egy a nyomozás során ismeretlenül maradt férfi azzal, hogy adja meg neki a bankszámlaszámát, valamint az internetbankjához tartozó belépési adatait, majd a számlájára érkező összegeket vegye fel, és adja át neki és a társainak.

Az ismeretlen 300 ezer forintot ígért a vádlottnak, aki tudta, hogy ezzel közreműködik abban, hogy a bűnös eredetű pénzösszeget ténylegesen megszerző személyek kilétét leplezze. Az ajánlatot azonban elfogadta, ezért rögtön 40 ezer forintot kapott.

A vádlott által megadott adatokat arra használta az ismeretlen férfi, hogy egy telefonoscsalással megszerzett kétmillió forintot arra utaljon az áldozat.

A pénz megérkezése után azt kérte a vádlottól, hogy egy budapesti bankautomatánál várakozzon, ahol később megjelent 13 ember, akiknek egyenként 100-100 ezer forintot vett le és adott át. A fennmaradó összeget a később szintén megérkező ismeretlen férfinek adta át.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség pénzmosás bűntette miatt emelt vádat a férfivel szemben, felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozva.

Kezdőlap    Bűnügyek    Csalással szerzett pénzt próbált tisztára mosni, most szembenézhet a törvény szigorával

bíróság

vádemelés

csalás

pénzmosás

szervezett bűnözés

zalaegerszeg

főügyészség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter bemutatta a székhelyét

Magyar Péter bemutatta a székhelyét

A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten, az Alkotmány utca 5. szám alatt lesz – közölte Magyar Péter.
 

Magyar Péter nem költözik el

Máris itt van az első tiszás kormányszóvivői tájékoztató

Elemzők: Magyar Péter közjogi méltóságok elleni fellépése „produktív konfliktus” a Tiszának, de a Fidesz szavazóit is mozgósíthatja

Magyar Péter döntött a Miniszterelnöki Kormányirodáról

Ez Gajdos László első miniszteri lépése

Magyar Péter részleteket árult el az első kormányülésről

VIDEÓ
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.13. szerda, 18:00
Bauer Bence
a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Döntött Budapest: magasabbra hagyják nőni a füvet az aszály miatt

Döntött Budapest: magasabbra hagyják nőni a füvet az aszály miatt

Új kaszálási protokollt vezet be a Budapesti Közművek Főkert Kertészeti Divíziója a kezelésében lévő gyepeken a rendkívül aszályos tavasz miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hidegzuhany érheti a magyar felújítókat: jön a feketeleves, ennek a fordulatnak senki sem fog örülni

Hidegzuhany érheti a magyar felújítókat: jön a feketeleves, ennek a fordulatnak senki sem fog örülni

A tetőfedő anyagok forgalma 40 százalékkal ugrott meg egyetlen év alatt Magyarországon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Streeting leaves Downing Street after 17-minute Starmer meeting ahead of King's Speech

Streeting leaves Downing Street after 17-minute Starmer meeting ahead of King's Speech

King Charles will set out the government's planned new laws at the State Opening of Parliament from 11:30 BST.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 13. 10:25
Ezúttal nem az utakon, hanem a vízen akciózott a rendőrség – videó
2026. május 13. 05:24
Meztelenül kiabált démonokról – régóta tartottak a TEK által lelőtt monori ámokfutótól a helyiek
×
×