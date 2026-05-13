Felborult egy kamion az M5-ösön, de más autópályákon is óriási a dugó

A kora reggeli órákban felborult és keresztbe fordult egy kamion az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Újhartyán közelében.

Az Útinform szerda délután közölte: továbbra is tart a pályazár az érintett szakaszon, ahol a kamion elzárta teljes szélességében a Röszke felé vezető oldalt. A 48-as km-nél a bent rekedt járműveket a belső sávon elengedték, azonban a 30-as km-nél, Ócsa térségében továbbra is kiterelik a pálya forgalmát.

A kiterelés előtt is már torlódás alakult ki. Azt kérik, hogy aki teheti, válasszon másik útvonalat. Ugyanakkor sokan kerülnek az 5-ös főúton, ezért a környék útjain és településein, így Ócsán, Dabason, és Újhartyán környékén is telítettek a sávok.

„Aki teheti a 4-es főút felé kerüljön Albertirsáig, onnan Örkény felé tartva lehet lehet elérni az M5-ös autópályát” – ajánlotta a közlekedőknek az Útinform.

Másfelé is kell torlódásokra számítani

A 10-es főúton, Nyergesújfalu belterületén két személyautó ütközött össze. Az 56-os km-nél a forgalom félpályán, irányonként váltakozva halad.

Az M1-es autópályán torlódás alakult ki a Budapest felé vezet oldalon, Tata és Tatabánya között, valamint kicsivel távolabb is ismét lassulás, szakaszos torlódás tapasztalható a külső sávban a Szárliget és Biatorbágy közötti szakaszon is. A menetidő 30 perccel is megnövekedhet. Aki teheti válasszon másik útvonalat.

Az M0-s autóút déli szektorán, Gyál térségében, az M1-es autópálya irányába a szalagkorlátot javítják a 36-os és a 35-ös kilométer közötti szakaszon, ezért a külső sávot lezárták. A dugó már 5 kilométer.

Az M3-as autópályán, Gyöngyös és Hatvan között sávelhúzással terelik a forgalmat. A 62-es és a 70-es km között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leállósáv használható. Gödöllőtől a főváros irányába sávelhúzás miatt 6 kilométeres dugó van.

Az M6-os autópályán, az Ivándárda felé vezető oldalon, a 164-es km-nél lévő Geresdi pihenőhelyet lezárták burkolatfelújítás miatt. A határ előtt utoljára tankolni a 135-ös jelű Fácánkerti pihenőhelyen lehet.