ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.41
usd:
306.25
bux:
131418.98
2026. május 13. szerda Imola, Szervác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
traffic jams in the city, road, rush hour közlekedés, forgalom, autó, autók, torlódás, dugó
Nyitókép: Jung Getty/Getty Images

Felborult egy kamion az M5-ösön, de más autópályákon is óriási a dugó

Infostart

A keresztbe forduló kamion teljes szélességében elzárta a Röszke felé vezető oldalt. A 10-es főúton, az M1-es és az M3-as autópályán is fennakadások, dugók vannak.

A kora reggeli órákban felborult és keresztbe fordult egy kamion az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Újhartyán közelében.

Az Útinform szerda délután közölte: továbbra is tart a pályazár az érintett szakaszon, ahol a kamion elzárta teljes szélességében a Röszke felé vezető oldalt. A 48-as km-nél a bent rekedt járműveket a belső sávon elengedték, azonban a 30-as km-nél, Ócsa térségében továbbra is kiterelik a pálya forgalmát.

A kiterelés előtt is már torlódás alakult ki. Azt kérik, hogy aki teheti, válasszon másik útvonalat. Ugyanakkor sokan kerülnek az 5-ös főúton, ezért a környék útjain és településein, így Ócsán, Dabason, és Újhartyán környékén is telítettek a sávok.

„Aki teheti a 4-es főút felé kerüljön Albertirsáig, onnan Örkény felé tartva lehet lehet elérni az M5-ös autópályát” – ajánlotta a közlekedőknek az Útinform.

Másfelé is kell torlódásokra számítani

A 10-es főúton, Nyergesújfalu belterületén két személyautó ütközött össze. Az 56-os km-nél a forgalom félpályán, irányonként váltakozva halad.

Az M1-es autópályán torlódás alakult ki a Budapest felé vezet oldalon, Tata és Tatabánya között, valamint kicsivel távolabb is ismét lassulás, szakaszos torlódás tapasztalható a külső sávban a Szárliget és Biatorbágy közötti szakaszon is. A menetidő 30 perccel is megnövekedhet. Aki teheti válasszon másik útvonalat.

Az M0-s autóút déli szektorán, Gyál térségében, az M1-es autópálya irányába a szalagkorlátot javítják a 36-os és a 35-ös kilométer közötti szakaszon, ezért a külső sávot lezárták. A dugó már 5 kilométer.

Az M3-as autópályán, Gyöngyös és Hatvan között sávelhúzással terelik a forgalmat. A 62-es és a 70-es km között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leállósáv használható. Gödöllőtől a főváros irányába sávelhúzás miatt 6 kilométeres dugó van.

Az M6-os autópályán, az Ivándárda felé vezető oldalon, a 164-es km-nél lévő Geresdi pihenőhelyet lezárták burkolatfelújítás miatt. A határ előtt utoljára tankolni a 135-ös jelű Fácánkerti pihenőhelyen lehet.

Kezdőlap    Belföld    Felborult egy kamion az M5-ösön, de más autópályákon is óriási a dugó

baleset

kamion

m5-ös autópálya

újhartyán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megállt az első kormányülésre tartó Tisza-kormány az aszály miatt útközben, kiszálltak Ópusztaszer előtt

Megállt az első kormányülésre tartó Tisza-kormány az aszály miatt útközben, kiszálltak Ópusztaszer előtt

Vízügyesekkel találkoztak, hogy bemutathassák az aszályhelyzetet. 15 órakor kezdődik az új Tisza-kormány első hivatalos kormányülése Ópusztaszeren, 17 órától kormányszóvivői tájékoztatót tartanak.
 

Már csak néhány óráig tart a veszélyhelyzeti kormányzás

Magyar Péter bemutatta a székhelyét

Magyar Péter nem költözik el

Máris itt van az első tiszás kormányszóvivői tájékoztató

Elemzők: Magyar Péter közjogi méltóságok elleni fellépése „produktív konfliktus” a Tiszának, de a Fidesz szavazóit is mozgósíthatja

Távozik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője

Magyar Péter döntött a Miniszterelnöki Kormányirodáról

VIDEÓ
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.13. szerda, 18:00
Bauer Bence
a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerikai katonák mennek Ukrajnába, összeomlóban az oroszok a fronton – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Amerikai katonák mennek Ukrajnába, összeomlóban az oroszok a fronton – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Az ukrán RBK hírügynökség számolt be arról, hogy az Egyesült Államok védelmi minisztériuma amerikai katonákat küld Ukrajnába, hogy fontos ismereteket sajátítsanak el. Az Institute for the Study of War (ISW) amerikai agytröszt az orosz-ukrán háború kezdetei óta gyűjti az adatokat minden hónap eredményeiről. A legfrissebb számok nem mutatnak jól az oroszok számára – írja az EuroMaidan Press. Ezzel szemben a felek álláspontjait ismerő források szerint már sem Oroszország, sem Ukrajna nem látja értelmét az amerikai közvetítésű béketárgyalások folytatásának. Vlagyimir Putyin orosz elnök a katonai megoldásra helyezi a hangsúlyt, miközben egyre romlanak Moszkva kilátásai - közölte a Financial Times.Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Teljesen megváltozik Budapest kinézete: drasztikus lépésre kényszerült a Főkert

Teljesen megváltozik Budapest kinézete: drasztikus lépésre kényszerült a Főkert

Mostantól csak ott nyírják rendszeresen a füvet, ahol azt a közlekedésbiztonság indokolja.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Donald Trump lands in China for high-stakes meeting with Xi Jinping

Donald Trump lands in China for high-stakes meeting with Xi Jinping

Tariffs, the competition over tech, the Iran war and Taiwan are on the agenda for the leaders of the two superpowers.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 13. 14:56
A választások után hogyan gyógyul a lélek, hogyan béküljünk a családtagokkal? – a pszichiáter válaszol
2026. május 13. 14:44
Megállt az első kormányülésre tartó Tisza-kormány az aszály miatt útközben, kiszálltak Ópusztaszer előtt
×
×