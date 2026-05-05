ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.7
usd:
309.22
bux:
135935.1
2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke (b) és Krasznahorkai László Nobel-díjas író (j) a tiszteletére rendezett, a Határtalan történet címû köztéri mûalkotás új kövének avatási ünnepségén az MTA székháza elõtt 2026. május 5-én. A kõlapok alkotta történelmi idõvonal új köve az író munkásságának állít emléket.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Krasznahorkai László Nobel-díjas írót ünnepelte az MTA

Infostart / MTI

A Határtalan történet című műalkotás új kövének avatásával, felolvasással, vetítéssel, kerekasztal-beszélgetéssel és a Korossy Kvartett előadásával ünnepelte Krasznahorkai László Nobel-díjas írót a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kedden Budapesten.

Az MTA székházánál, a Széchenyi István téren található Határtalan történet című műalkotás egy folyamatosan bővülő idővonal, amelynek mészkő lapjain az akadémia első kétszáz évét, annak fontosabb eseményeit, szereplőit jelenítik meg.

A kedden felavatott új kővel a tavaly Nobel-díjjal kitüntetett író Sátántangó című 1985-ös regényéről emlékeztek meg.

Freund Tamás, az MTA elnöke köszöntőjében párhuzamot vont a tudós és az írói lét között: mint mondta, a megértés szándéka az, ami a világot kutatóként felfedezni vágyó vagy íróként szemlélő embert talán a leginkább mozgatja. Ami az írónál a szemlélődés, az élethelyzetek megélése, az a kutatónál a tanulás és a sokszor hiábavalónak tűnő, új eredményt nem mindig hozó kísérletek – jelentette ki.

Krasznahorkai László írásait is a megértés iránti igény hívta életre, sokszor szinte végtelennek és sokrétűnek tűnő mondatai nem csupán stiláris bravúrok, hanem a gondolkodás folyamatát is modellező tanúságtételek – méltatta Freund Tamás a Nobel-díjas írót.

Mint elmondta, Krasznahorkai László sokszor tesz fel nehezen megválaszolható kérdéseket, miközben méltóságról, lázadásról és reményről beszél, időtlen igazságokról, arról, hogy az együttműködés az egyetlen esélyünk.

Budapest, 2026. május 5. Krasznahorkai László Nobel-díjas író a tiszteletére rendezett, a Határtalan történet címû köztéri mûalkotás új kövének avatási ünnepségén az MTA székháza elõtt 2026. május 5-én. A kõlapok alkotta történelmi idõvonal új köve az író munkásságának állít emléket. MTI/Illyés Tibor
Krasznahorkai László Nobel-díjas író a tiszteletére rendezett, a Határtalan történet címû köztéri mûalkotás új kövének avatási ünnepségén az MTA székháza elõtt 2026. május 5-én. A kõlapok alkotta történelmi idõvonal új köve az író munkásságának állít emléket. MTI/Illyés Tibor

Ferencz Győző, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia (SZIMA) ügyvezető elnöke arról beszélt, hogy minden díj közül az irodalmi Nobel-díj körül csapnak fel a leghevesebb szenvedélyek, példaként említve mások mellett Bob Dylan 2016-os Nobel díjának vegyes kritikai fogadtatását.

„Pedig a díj odaítélése mögött mindig meghúzódik valami gondolat is, nevezzük progresszív gondolatnak” – tette hozzá. Felidézte a díjat odaítélő bizottság indoklását, mely szerint Krasznahorkai látnoki életműve az apokaliptikus terror közepette is bizonyítja a művészet erejét.

Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díját nem egy ország, nem egy nép, nem egy nyelvterület képviselőjeként kapta, hanem azokért a nagyszerű regényekért, azért a páratlanul egységes életműért, amelyet sok évtized koncentrált szellemi munkájával hozott létre – szögezte le Ferencz Győző.

Mint fogalmazott, a Nobel-díj miatt Krasznahorkai Lászlónak már biztosítva van az irodalmi halhatatlansága, és a SZIMA nevében azt kívánja neki, hogy ez semmiképpen ne csökkentse alkotókedvét.

Az MTA 200. közgyűlésének programjaként tartott eseményen a köszöntőket követően Krasznahorkai László felolvasást tartott a közgyűlési tagoknak, majd Tarr Béla Kárhozat című filmjéből vetítettek részletet, amelyet kerekasztal-beszélgetés követett.

Budapest, 2026. május 5. A Határtalan történet címû köztéri mûalkotás új köve, Krasznahorkai László Nobel-díjas író munkásságának emléket állító kõlap az író tiszteletére rendezett avatási ünnepségén az MTA székháza elõtti történelmi idõvonalnál 2026. május 5-én. MTI/Illyés Tibor
A Határtalan történet címû köztéri mûalkotás új köve, Krasznahorkai László Nobel-díjas író munkásságának emléket állító kõlap az író tiszteletére rendezett avatási ünnepségén az MTA székháza elõtti történelmi idõvonalnál 2026. május 5-én. MTI/Illyés Tibor

Kezdőlap    Belföld    Krasznahorkai László Nobel-díjas írót ünnepelte az MTA

nobel-díj

magyar tudományos akadémia

krasznahorkai lászló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fodor Gábor: Orbán Viktorral vagy nélküle folytatja a Fidesz?

Fodor Gábor: Orbán Viktorral vagy nélküle folytatja a Fidesz?
Fodor Gábor szerint azzal a paradox helyzettel kell szembenéznie a Fidesznek, hogy egyrészt Orbán Viktor a párt összetartó ereje, másfelől ő a vereség első számú felelőse – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője.
 

Fodor Gábor az Arénában: hét ok vezetett a Fidesz súlyos vereségéhez

Fideszes kritika az új kinevezések miatt – az Akadémiát is beleértve

Orbán Viktor hosszú hallgatás után megrázó üzenetet küldött a DPK-soknak

Magyar Péter két napra Rómába utazott, kiderült, ki irányítja addig a kormányalakítást

Így működik majd a Tisza-kormány: megszólalt a miniszter

VIDEÓ
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.06. szerda, 18:00
Pósfai Mihály
Széchenyi-díjas geológus, az MTA új elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiderült, mi vár a kórházak dolgozóira a kormányváltás után: fontos üzenetet küldött a leendő miniszter

Kiderült, mi vár a kórházak dolgozóira a kormányváltás után: fontos üzenetet küldött a leendő miniszter

Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter stratégiai nyugalomra és kiszámíthatóságra szólította fel a kórházak vezetőit és dolgozóit a kormányváltás kapcsán. Hangsúlyozta, hogy a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Közeleg a feketeleves Magyarországon? Brutális áremelkedés tehet tönkre mindent a közeljövőben

Közeleg a feketeleves Magyarországon? Brutális áremelkedés tehet tönkre mindent a közeljövőben

Bár első ránézésre stabilizálódott a helyzet, a háttérben egyre nagyobb különbségek alakulnak ki a közép- és kelet-európai gazdaságok között.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hegseth says the US-Iran ceasefire is 'not over' despite attacks in Strait of Hormuz

Hegseth says the US-Iran ceasefire is 'not over' despite attacks in Strait of Hormuz

The US defence secretary says Iran is attempting "international extortion" in the strait. Iran earlier warned the US "we are just getting started".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 5. 18:38
Meghalt egy ember egy budapesti lőtéren
2026. május 5. 18:26
Fodor Gábor: Orbán Viktorral vagy nélküle folytatja a Fidesz?
×
×