Túlvagyunk az első idei hőségnapon

Nyári nap, azaz amikor elértük vagy meghaladtuk a 25 fokot, már több akadt az évben. Most viszont az erőteljes melegedéssel a délutánok már nyárias melegben telnek, míg a reggelek még hűvösek, sőt néhol csípősek.

Kedden elértük idén először a 30 fokot, a HungaroMet hivatalos mérése kora délután 30,2 fokot mutatott Derekegyházán. Ezzel elmondhatjuk a mai napról, hogy az idei év első hőségnapja – olvasható az Időkép cikkében.

Az elmúlt napokban néhányan már belekóstoltak a nyárba egy kis balatoni fürdőzéssel, bár még kissé hűs a víz – Siófoknál reggel 18 fokos volt –, de a meleg napsugarak már előhívták a fürdőruhát és a napozást.

Zabarban és környékén még előfordult hajnalban gyenge fagy, és a reggeli órákban még egy vastagabb pulcsi jól jött. Napkelte után viszont gyorsan elindul felfelé a hőmérő mércéje, óriási a napi hőingás. Hétfőn több, mint 28 fok különbség adódott a zabari minimum- és maximum-hőmérséklet között.