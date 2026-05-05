Az M3-as autópálya Hatvan környéki szakaszán jelentős torlódás alakult ki, miután egy kigyulladt jármű miatt korlátozták a forgalmat a Gyöngyös felé vezető oldalon – számolt be róla a nool.hu.

A tehergépjármű a leállósávban ég, a sűrű füst nehezíti a látási viszonyokat. Az arra közlekedőknek lényegesen hosszabb menetidővel kell számolniuk.

A tűzoltók teljes útlezárás mellett küzdenek a lángokkal az 55-ös kilométernél. A forgalmat a hatvani csomópontnál terelik le a pályáról, így nemcsak az autópályán, hanem a környékbeli alsóbbrendű utakon is jelentős torlódásra és megnövekedett menetidőre kell készülniük az autósoknak.

A korlátozást várhatóan csak akkor oldják fel, ha a szakemberek végeztek a műszaki mentéssel és megtisztították az úttestet. A térségben közlekedőknek érdemes indulás előtt tájékozódniuk az aktuális forgalmi helyzetről.