2026. április 28. kedd Valéria
A Szent Korona az Országház kupolacsarnokában 2018. január 5-én. Az 1945-ben az Egyesült Államokba került koronázási jelvényeket Cyrus Vance külügyminiszter adta vissza a magyar népnek. Az évforduló alkalmából a Parlamentben január 6-án nyílt napot tartanak.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Országház: nem költöztetik a Szent Koronát

Infostart / MTI

A Szent Korona Testület nem szavazta meg azt a javaslatot, amely szerint az országgyűlési képviselők hivatali esküjéhez a Szent Koronát az Országház plenáris ülésteremébe mozgassák át – közölte a Sándor-palota.

Közleményük szerint az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő politikai egyeztető tárgyalások során felmerült javaslatnak megfelelően az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója előterjesztéssel fordult a Szent Korona Testülethez.

Ennek értelmében a Szent Korona Testületnek arról kellett döntenie, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a Szent Korona elhelyezésére és őrzésére ideiglenesen - az Országgyűlés 2026. évi alakuló ülésének napján - az Országház plenáris üléstermében kerüljön sor.

Sulyok Tamás köztársasági elnök a Szent Korona Testület elnökeként a javaslatot támogatólag terjesztette a testület elé, amely megvitatta, de az érdemi döntéshez szükséges támogató többség nem alakult ki, ezért határozathozatalra nem került sor.

Mindez nem zárja ki, hogy igény esetén az Országgyűlés előtt történő eskütételre a Szent Korona jelenlétében, annak eredeti őrzési helyén, az Országház kupolacsarnokában, méltó módon kerüljön sor, a vonatkozó jogszabályok betartásával és a történelmi előzmények kellő mérlegelésével - mutatott rá a közlemény szerint Sulyok Tamás.

A Szent Korona Testület tagja a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke, a Kúria elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. A testület elnöke a köztársasági elnök, a testület elnökének akadályoztatása esetén az elnöki feladatokat a testület korelnöke látja el a - Szent István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról szóló - 2000. évi I. törvény szerint.

Aréna: az élvonalból az Élvonalba – tehetségeket keres a Nobel-díjas Krausz Ferenc

„A tudomány, a csúcskutatás és a tehetséggondozás ügye az nem egy kormány ügye, az az ország jövője. Nagy horderejű áttörések, amelyek a jövőben életünket befolyásolni tudják, azt jobbá tudják tenni, amelyre a jövő tudásalapú gazdasága épülhet, amelyre a nagy hozzáadott értékű technológiák, termékek fejlesztése épülhet, nem tudnak rövid távú, néhány éves finanszírozásból keletkezni” – mondta Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, az Élvonal Alapítvány kuratóriumi elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában. Hozzátette: nincs élő kapcsolatuk a jövendő kormánnyal, de adott esetben szívesen találkozna Magyar Péter jövendő miniszterelnökkel, mert mint fogalmazott, „a céljai és a mi céljaink százszázalékosan összecsengenek.”
A külső erők újra húzni kezdték a forintot

A vezető devizák árfolyamánál ingadozással indult a hét, miután az iráni-amerikai békemegállapodás kilátásai bizonytalanná váltak. A befektetők figyelme a héten több jegybanki kamatdöntő ülésre irányul. A piacok elsősorban azt várják, hogyan értékelik a döntéshozók a közel-keleti háború gazdasági hatásait, így délelőtt végül erősödni tudott az euró és a forint is az újabb tűzszüneti hírére. A forint szempontjából a legérdekesebb mozgatóerőt Magyar Péter leendő miniszterelnök bejelentései jelentik, legyen szó akár a gazdaságpolitika irányáról, akár a kormány összetételéről. A nap folyamán minimális mozgás volt az árfolyamokban, estére 364 környékére érkezett meg a forint az euróval szemben, a dollár-forint 311 körül járt.

Óriási bejelentést tett a 4iG: gigantikus külföldi partnerrel fogtak össze, már a magyar űripart veszik célba

Suspect charged with attempted assassination of Trump at Washington dinner

