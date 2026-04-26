Mindössze 52 évesen hunyt el a szeretett pedagógus

Jene Péterné 1996-ban a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán szerzett magyar–művelődésszervező diplomát, majd 2000-ben a Debreceni Egyetemen kapott középiskolai tanári oklevelet. Később közoktatás-vezetői szakvizsgát és tanulási-pályatanácsadó tanári végzettséget is szerzett - írja a szon.hu.

Pályakezdése óta a baktalórántházi iskolában dolgozott. Hat éven át az intézményvezetés tagjaként kollégiumvezetői és igazgatóhelyettesi feladatokat is ellátott, emellett a humán munkaközösség vezetője volt.

Nevéhez fűződik a térségi Versünnep megszervezése,

az Arany János Kollégiumi Program keretében zajló „Erős Diák” verseny, valamint számos jótékonysági és kulturális esemény. Ő gondozta az iskola közösségi média felületeit is.

A pedagógust az intézmény saját halottjának tekinti.

Kollégái és tanítványai kiemelték elkötelezettségét a hátrányos helyzetű tanulók segítése iránt, valamint azt az igényességet és műveltséget, amellyel generációkat nevelt az emberségre és a magyar irodalom szeretetére.