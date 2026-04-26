2026. április 26. vasárnap Ervin
Nyitókép: Pixabay

Mindössze 52 évesen hunyt el a szeretett pedagógus

Életének 52. évében elhunyt Jene Péterné Zsuzsa, az Északi ASzC Vay Ádám Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium magyar nyelv és irodalom szakos oktatója. A hírt az intézmény tette közzé, mély fájdalommal búcsúzva a megbecsült pedagógustól.

Jene Péterné 1996-ban a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán szerzett magyar–művelődésszervező diplomát, majd 2000-ben a Debreceni Egyetemen kapott középiskolai tanári oklevelet. Később közoktatás-vezetői szakvizsgát és tanulási-pályatanácsadó tanári végzettséget is szerzett - írja a szon.hu.

Pályakezdése óta a baktalórántházi iskolában dolgozott. Hat éven át az intézményvezetés tagjaként kollégiumvezetői és igazgatóhelyettesi feladatokat is ellátott, emellett a humán munkaközösség vezetője volt.

Nevéhez fűződik a térségi Versünnep megszervezése,

az Arany János Kollégiumi Program keretében zajló „Erős Diák” verseny, valamint számos jótékonysági és kulturális esemény. Ő gondozta az iskola közösségi média felületeit is.

A pedagógust az intézmény saját halottjának tekinti.

Kollégái és tanítványai kiemelték elkötelezettségét a hátrányos helyzetű tanulók segítése iránt, valamint azt az igényességet és műveltséget, amellyel generációkat nevelt az emberségre és a magyar irodalom szeretetére.

Felületes volt az ellenőrzés – állítja a Trump-merényletkor a helyszínen lévő újságíró
A Fehér Házi Tudósítói Vacsorán elkövetett merényletkísérlet után megszólaltak a helyszínen tartózkodó szemtanúk. Gary O’Donoghue, a BBC News látássérült észak-amerikai tudósítója a bálteremben kialakult káoszról és a biztonsági protokoll hiányosságairól számolt be.
 

Ki támadt Donald Trumpra, ez tudható eddig a merénylőről

Beteg ember, aki gonoszul nézett ki - megszólalt Donald Trump a merényletkísérlet után

Merényletkísérlet Donald Trump ellen, menekíteni kellett az amerikai elnököt

Így csapott le a csernobili radiokatív por Magyarországra

A csernobili atomerőmű negyven évvel ezelőtti robbanásából származó radioaktív anyagok terjedését nagyban befolyásolták a légköri viszonyok, ezért Magyarországot nem keletről, hanem egy északi kitérő után, északnyugatról érték el először a szennyező részecskék - olvasható a HungaroMet Zrt.-nek az ipari baleset évfordulójára készített összefoglalójában.
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
Választás 2026: a hétvégén felgyorsultak az események, Magyar Péter Brüsszelbe utazik

Orbán Viktor bejelentette, hogy nem veszi fel parlamenti mandátumát, de a Fidesz elnöki posztját megtartaná a párt kongresszusának támogatásával. A parlamenti frakció vezetését Gulyás Gergely veszi át, miközben a KDNP-ben is "generációváltás" indult: Semjén Zsolt, Latorcai János és Soltész Miklós szintén nem ülnek be az Országgyűlésbe. Kiderült, hogy Orbán Anita a külügyminiszteri poszt mellett miniszterelnök-helyettesi szerepet is betölt. A héten már 12 miniszter neve is nyilvánosságra került Magyar Péter leendő kormányában.

Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon: itt csaphatnak le az ellenőrök még április végén és májusban

Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök a még tavasszal 2026-ban.

Trump unhurt and suspect in custody after shots fired at White House correspondents' dinner

The US president is rushed out of the event at a Washington hotel, as police say the man, 31, had multiple weapons and was a "lone actor".

2026. április 26. 10:51
Újabb közismert fideszes politikus lép hátra
2026. április 26. 10:00
Felrobbant a cukiságbomba Somogyban
