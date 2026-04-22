Időjárás-rajongók, figyelem: itt a vissza nem térő alkalom

A HungaroMet Zrt. a tájékoztatásában arról írt, elsősorban Somogy, Zala, Tolna, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Békés vármegyéből várják a jelentkezéseket. A program célja egy közösségi alapú mérőhálózat létrehozása annak érdekében, hogy a meteorológiai megfigyelések térbeli lefedettsége növekedjen, és minél több helyről álljanak rendelkezésre megbízható környezeti adatok.

A hálózatba magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek, önkormányzatok és gazdasági társaságok jelentkezését várják. A részletes pályázati felhívás és regisztráció a https://pwshalozat.met.hu/ oldalon érhető el.

Hozzátették: a PWS, vagyis Personal Weather Station - lakossági meteorológiai mérőállomás - egy korszerű, automata mérőeszköz, amely helyi szinten rögzíti az időjárás legfontosabb jellemzőit. A berendezés folyamatosan méri a levegő hőmérsékletét és páratartalmát, a szél irányát és sebességét, valamint a csapadékot és a légnyomást, majd az adatokat digitális formában továbbítja feldolgozásra.

Ezek az állomások nem önálló egységként működnek, hanem egy nagyobb, országos mérési hálózat kiegészítő elemeiként járulnak hozzá a megfigyelésekhez, biztosítva az adatok összehasonlíthatóságát és megbízható értelmezését – írták.

A projektben összesen 1500 PWS-állomást helyeznek ki Magyarország különböző pontjain.

Közölték azt is, folyamatos az eddig beérkezett jelentkezések feldolgozása, ugyanakkor a jelentős érdeklődés miatt az értékelés több időt vehet igénybe. A kiválasztási folyamat a regisztrációs időszak lezárását követően - a tervek szerint a következő hetekben - indul, az eredményekről minden jelentkezőt közvetlenül értesítenek. A jelentkezési időszak lezárásáról a HungaroMet a közösségi felületein is tájékoztatást ad.

A mérőhálózat-bővítés a DIMOP Plusz program keretében valósul meg, az Európai Unió támogatásával.