2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
Időjárás-rajongók, figyelem: itt a vissza nem térő alkalom

Még lehet jelentkezni a HungaroMet Nonprofit Zrt. által indított országos önkéntes meteorológiai hálózatba, amelynek célja a hazai mérési lefedettség bővítése és a helyi időjárási jelenségek jobb megismerése.

A HungaroMet Zrt. a tájékoztatásában arról írt, elsősorban Somogy, Zala, Tolna, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Békés vármegyéből várják a jelentkezéseket. A program célja egy közösségi alapú mérőhálózat létrehozása annak érdekében, hogy a meteorológiai megfigyelések térbeli lefedettsége növekedjen, és minél több helyről álljanak rendelkezésre megbízható környezeti adatok.

A hálózatba magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek, önkormányzatok és gazdasági társaságok jelentkezését várják. A részletes pályázati felhívás és regisztráció a https://pwshalozat.met.hu/ oldalon érhető el.

Hozzátették: a PWS, vagyis Personal Weather Station - lakossági meteorológiai mérőállomás - egy korszerű, automata mérőeszköz, amely helyi szinten rögzíti az időjárás legfontosabb jellemzőit. A berendezés folyamatosan méri a levegő hőmérsékletét és páratartalmát, a szél irányát és sebességét, valamint a csapadékot és a légnyomást, majd az adatokat digitális formában továbbítja feldolgozásra.

Ezek az állomások nem önálló egységként működnek, hanem egy nagyobb, országos mérési hálózat kiegészítő elemeiként járulnak hozzá a megfigyelésekhez, biztosítva az adatok összehasonlíthatóságát és megbízható értelmezését – írták.

A projektben összesen 1500 PWS-állomást helyeznek ki Magyarország különböző pontjain.

Közölték azt is, folyamatos az eddig beérkezett jelentkezések feldolgozása, ugyanakkor a jelentős érdeklődés miatt az értékelés több időt vehet igénybe. A kiválasztási folyamat a regisztrációs időszak lezárását követően - a tervek szerint a következő hetekben - indul, az eredményekről minden jelentkezőt közvetlenül értesítenek. A jelentkezési időszak lezárásáról a HungaroMet a közösségi felületein is tájékoztatást ad.

A mérőhálózat-bővítés a DIMOP Plusz program keretében valósul meg, az Európai Unió támogatásával.

Készülnek a legrosszabbra az amerikaiak: csillagászati áron érkeznek a Trump nevét viselő új csatahajók

Az Egyesült Államok Haditengerészete 17 milliárd dollárt kért a 2028-as pénzügyi évre az első Trump-osztályú csatahajó, a USS Defiant (BBG-1) megépítésére. A program a hidegháború óta az egyik legköltségesebb felszíni hadihajó-fejlesztés. Célja, hogy a nagyhatalmi rivalizálás korában helyreállítsa az elveszített cirkálóképességet - tudósított az Army Recognition.

Nem vesztegetik az időt: máris elzavartak a keretből három diósgyőri focistát

Miután a hétvégén biztossá vált a Diósgyőr másodosztályba való kiesése, a klubvezetés azonnal megkezdte a jövő évi csapat kialakítását.

Iran says it has seized two cargo ships in Strait of Hormuz after three vessels attacked

The Islamic Revolutionary Guard Corps says it is escorting the seized ships to the Iranian coast. Earlier, Donald Trump said he was extending the US-Iran ceasefire.

