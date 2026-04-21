Tűzzel támadták meg a Fradi-szurkolók a rohamrendőröket – videó

A szurkolókat láthatóan megviselte az ETO FC-től elszenvedett vereség és az, hogy csapatuk a második helyre csúszott vissza röviddel a bajnokság vége előtt – írja a hvg.hu összefoglalója.

Petárdákkal és fáklyákkal dobálta a rohamrendőröket a Ferencváros szurkolóinak egy csoportja, miután csapatuk 1–0-s veresége szenvedett a győri ETO FC elleni NB I-es rangadón vasárnap este.

Az incidensről videó is készült. Ezen az látható, hogy a szurkolók a stadion oldalából dobálták a rendőrök közé a pirotechnikai eszközöket.

A győri ETO FC vasárnap este Bánáti Kevin 82. percben szerzett góljával győzte le a Ferencvárost, és ezzel az NB I élére állt. A győri csapat előnye három pont, de már csak három forduló van hátra a bajnokságból. A papírforma szerint az ETO számára a legnehezebbnek éppen a következő bajnoki mérkőzés, a Debrecen elleni idegenbeli találkozó ígérkezik. Ott, ha csak egy pontot szerez, két pontot veszít, de egyet megőriz az előnyéből akkor is, ha a Ferencváros nyer a fordulóban. A címvédő a 31. fordulóban a Paksot látja majd vendégül.