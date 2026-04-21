Magyar Péter egyeztetett Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével 2026. április 21-én
Magyar Péter fogadta Kelemen Hunort, áttekintik és módosítják a levélszavazás rendjét

„Elnök úrtól garanciát kaptam arra, hogy az RMDSZ a jövőben tartózkodni fog a magyar pártpolitikai küzdelembe való beavatkozástól” – írta Magyar Péter a Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel való találkozójuk után. A Tisza vezetője, jövendő miniszterelnök szerint felülvizsgálják a levélszavazás elvárásrendjét, és visszamenőleg is vizsgálják az utóbbi évtizedben odaítélt támogatások felhasználását.

„Személyes egyeztetést folytattam az irodámban Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével, Románia korábbi miniszterelnök-helyettesével” – közölte Magyar Péter a Facebook-oldalán, miután találkozott a Romániai Magyar Demokratikus Szövetség vezetőjével.

„Elnök úrral egyetértettünk abban, hogy a múltat magunk mögött hagyjuk, és a TISZA-kormány és az RMDSZ közösen fog az erdélyi magyarság megmaradásáért és fejlődésért dolgozni. Elnök úrtól garanciát kaptam arra, hogy az RMDSZ a jövőben tartózkodni fog a magyar pártpolitikai küzdelembe való beavatkozástól” – fogalmazott Magyar Péter, ami azért különösen érdekes, mert a magyarországi választási kampányban Kelemen Hunor nyíltan kiállt a Fidesz és Orbán Viktor mellett.

„Szintén egyetértettünk abban, hogy

ki kell vizsgálni a 2026-os országgyűlési választások során a levélszavazás kapcsán tapasztalt szabálytalanságokat, és a jövőre nézve felül kell vizsgálni a szavazás szabályait, megelőzendő az esetleges választási csalásokat.

A megbeszélésünkön határozottan kiálltam a nagyváradi premontrei apát, Fejes Rudolf Anzelm kitelepítése ellen, és kértem elnök úr közbenjárását az ügyben.

Elnök úrnak jeleztem továbbá, hogy az erdélyi magyarok szerzett jogai továbbra is megmaradnak és mindenben számíthatnak az anyaország támogatására, ugyanakkor

alapvető elvárásunk a támogatások kapcsán az átláthatóság és az elszámoltathatóság, valamint a magyar és a román jogszabályi előírások maradéktalan betartása.

Elmondtam továbbá, hogy az utóbbi évtizedben odaítélt támogatások felhasználását visszamenőleg is vizsgálni fogjuk.

Megállapodtunk elnök úrral abban is, hogy a TISZA-kormány megalakulása után mind politikai, mind szakértői szinten folytatjuk az egyeztetéseket” – közölte Magyar Péter.

Csizmadia Ervin: a magyar politikatörténetben különleges helyzet állt elő

Érthető, hogy miért titulálták balliberálisnak a Tiszát a kormánypártok, ahogy annak is jó oka van, hogy a végül győztes formáció lényegében a párt vezetőjének személyén kívül szinte semmilyen kártyáját nem terítette ki – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója.
 

Dobrowiecki Péter az uniós pénzek hazahozataláról: Lengyelország a példa rá, hogy nem kell minden elvárást betartani

Donald Tusk úgy kapta meg a visszatartott uniós pénzösszegek jelentős részét, hogy a korábban tett ígéretei nagy részét nem tudta teljesíteni, amit egyszerűen azzal indokolt, hogy az elnöki vétó megköti a kezeit – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért kutatási vezetője.
 

Ilyen még soha nem történt: három ország is lezárta légterét, vissza kellett fordulnia az elnöki különgépnek

Laj Csing-tö tajvani elnök lemondta e heti szváziföldi útját, állítólag azért, mert Kína nyomására három afrikai ország váratlanul visszavonta az elnöki különgép átrepülési engedélyét – írja a Reuters.

Brutális rekordot hozott vasárnap a Győr-Fradi rangadó: ennyien már rég néztek meccset a tévében

A győriek 1-0-s győzelmével zárult találkozó több mint 358 ezer nézőt vonzott a képernyők elé - a nézők úgy voltak vele, hogy a bajnoki döntőt látták.

Trump says he 'expects to be bombing' if no progress made in Iran talks

It comes as Iran's parliamentary speaker says Tehran is preparing "new cards on the battlefield" if fighting with the US resumes.

