Magyar Péter fogadta Kelemen Hunort, áttekintik és módosítják a levélszavazás rendjét

„Személyes egyeztetést folytattam az irodámban Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével, Románia korábbi miniszterelnök-helyettesével” – közölte Magyar Péter a Facebook-oldalán, miután találkozott a Romániai Magyar Demokratikus Szövetség vezetőjével.

„Elnök úrral egyetértettünk abban, hogy a múltat magunk mögött hagyjuk, és a TISZA-kormány és az RMDSZ közösen fog az erdélyi magyarság megmaradásáért és fejlődésért dolgozni. Elnök úrtól garanciát kaptam arra, hogy az RMDSZ a jövőben tartózkodni fog a magyar pártpolitikai küzdelembe való beavatkozástól” – fogalmazott Magyar Péter, ami azért különösen érdekes, mert a magyarországi választási kampányban Kelemen Hunor nyíltan kiállt a Fidesz és Orbán Viktor mellett.

„Szintén egyetértettünk abban, hogy

ki kell vizsgálni a 2026-os országgyűlési választások során a levélszavazás kapcsán tapasztalt szabálytalanságokat, és a jövőre nézve felül kell vizsgálni a szavazás szabályait, megelőzendő az esetleges választási csalásokat.

A megbeszélésünkön határozottan kiálltam a nagyváradi premontrei apát, Fejes Rudolf Anzelm kitelepítése ellen, és kértem elnök úr közbenjárását az ügyben.

Elnök úrnak jeleztem továbbá, hogy az erdélyi magyarok szerzett jogai továbbra is megmaradnak és mindenben számíthatnak az anyaország támogatására, ugyanakkor

alapvető elvárásunk a támogatások kapcsán az átláthatóság és az elszámoltathatóság, valamint a magyar és a román jogszabályi előírások maradéktalan betartása.

Elmondtam továbbá, hogy az utóbbi évtizedben odaítélt támogatások felhasználását visszamenőleg is vizsgálni fogjuk.

Megállapodtunk elnök úrral abban is, hogy a TISZA-kormány megalakulása után mind politikai, mind szakértői szinten folytatjuk az egyeztetéseket” – közölte Magyar Péter.