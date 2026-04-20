Egzotikus kis placc létesül Kenesén

Megújul a vízpart: modern pihenősziget készül a Patkó vendéglő helyén – írja a Veol Veszprém megyei hírportál.

A korábbi Patkó helyén hamarosan egy tágas, zöld és korszerű közösségi tér várja majd a kikapcsolódni vágyókat.

A fejlesztés előkészítése már zajlik: a napokban egyeztetés történt a tervezővel arról, hogyan lehet a bontást követően rendezett, a környezethez illeszkedő formában újjáalakítani a területet.

A vízparti területen egy mintegy 10 méter széles hálós pihenőfelületet alakítanának ki.

Jelenleg a kivitelezői ajánlatok bekérése van folyamatban, a döntés pedig hamarosan megszületik a kivitelező személyéről.

A beruházás során nemcsak az egykori vendéglőt bontják el, hanem az azt körülvevő betonalapot és teraszt is felszámolják.

Balatonkenese Város Önkormányzata Facebook-bejegyzése szerint a fejlesztés eredményeként jelentős méretű, füvesített, rendezett terület jön létre, amely közvetlen kapcsolatba kerül a vízparttal, és különleges panorámát kínál majd az idelátogatóknak.

A strand és a nyúlvány közötti kerítést már áthelyezték, ezzel is növelve a szabadon használható teret.

A tervek szerint az új partszakasz egy modern, újszerű pihenőszigetként funkcionál majd.