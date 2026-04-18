Véget ért a szavazatok összeszámlálása az „ál Magyar Péter” választókerületben is

Véget ért a szavazás a Vas megyei 2-es, sárvári központú választókerületben: a belföldön átjelentkezéssel szavazók és a külképviseleti szavazók voksainak megszámlálása után a fideszes Ágh Péter megőrizte egyéni mandátumát, mindössze 258 szavazattal verte a tiszás kihívóját, Strompová Viktóriát – derül ki a 444 cikkéből.

Ágh Péter 25 700 szavazatot kapott

Strompová Viktória 25 442 szavazatot.

Rajtuk kívül a Mi Hazánk jelöltje bő 3000, a DK-é 440 voksot kapott, a függetlenként indult Magyar Péter, aki nem azonos a Tisza Párt elnökével, 909 voksot, ebből kiderül, a rá leadott voksok többszörösét tették ki a két rivális nagy párti jelölt közti különbségnek úgy, hogy ez a Magyar Péter helyben információk szerint nem is kampányolt.

Az érvényes 55 560 szavazat mellett egyébként az urnákban volt még 353 érvénytelen szavazat is.

A vasi Magyar Péter egyébként Bucsu községben lakik, nem is a választókerületében, és Ausztriában dolgozik. Fotót a Választás.hu adatbázisába nem küldött.