Orbán Balázs a választás eredményéről: a jelenlegi formájában vége van a Fidesznek

A kormánypártok választási vereségét értékelve Orbán Balázs Fidesz-kampányfőnök a Mandinernek elmondta, az okok között ott vannak

a gazdasági nehézségek miatti elégedetlenség (háború, energiaválság, infláció)

a változást ígérő üzenetek

a közösségi média hatása

az alábecsült kockázatok.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint sok szavazó átpártolt a Fidesztől a Tisza Párthoz, az ellenzék pedig egységesült. Történelmi fordulópontnál állunk.

Szerinte az üzeneteiket sikerült eljuttatni a választókhoz, ezzel nem volt probléma, az eredmény így is sokkoló, letaglózó volt, eredménytelen maradt a kampánymunka.

Orbán Balázs úgy látja, a választások előtt a társadalom 40 százaléka volt csak optimista, 60 százalék borúlátó, erre kelt az a stratégia, hogy a kormány stabilitást és biztonságot kínál, hiába.

További tényezők új elemként jelentek meg a kampányban szerinte:

fenyegetések

pénzügyi zsarolás

egyenlőtlen küzdelem a közösségi médiában.

A választók végül megfogalmazása szerint „a másik, kontúrtalanabb ajánlatot” választották, amely inkább reményre épült.

Az új politikai helyzetről szólva hangsúlyozta, hogy a győztesek teljes felhatalmazást kaptak. Innentől kezdve teljes egészében őket terheli a kormányzati felelősség.

Ígérte, a Fidesz ellenzékből is fellép majd a jogsértésekkel szemben, mindenkit meg fognak védeni.

Ami a pártot illeti, azt mondta, teljes megújulásra van szükség, ebben a formában ennek vége van, egy mozgalommá kell válni a Fidesznek. Elképzelése szerint a pártnak vissza kell találnia egy energikusabb, közösségibb működéshez, miközben továbbra is egy nemzeti, szuverenista alternatívát kínál.