Orbán Balázs a választás eredményéről: a jelenlegi formájában vége van a Fidesznek

A kormánypártok választási vereségét értékelve Orbán Balázs Fidesz-kampányfőnök a Mandinernek elmondta, az okok között ott vannak
- a gazdasági nehézségek miatti elégedetlenség (háború, energiaválság, infláció)
- a változást ígérő üzenetek
- a közösségi média hatása
- az alábecsült kockázatok.
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint sok szavazó átpártolt a Fidesztől a Tisza Párthoz, az ellenzék pedig egységesült. Történelmi fordulópontnál állunk.
Szerinte az üzeneteiket sikerült eljuttatni a választókhoz, ezzel nem volt probléma, az eredmény így is sokkoló, letaglózó volt, eredménytelen maradt a kampánymunka.
Orbán Balázs úgy látja, a választások előtt a társadalom 40 százaléka volt csak optimista, 60 százalék borúlátó, erre kelt az a stratégia, hogy a kormány stabilitást és biztonságot kínál, hiába.
További tényezők új elemként jelentek meg a kampányban szerinte:
- fenyegetések
- pénzügyi zsarolás
- egyenlőtlen küzdelem a közösségi médiában.
A választók végül megfogalmazása szerint „a másik, kontúrtalanabb ajánlatot” választották, amely inkább reményre épült.
Az új politikai helyzetről szólva hangsúlyozta, hogy a győztesek teljes felhatalmazást kaptak. Innentől kezdve teljes egészében őket terheli a kormányzati felelősség.
Ígérte, a Fidesz ellenzékből is fellép majd a jogsértésekkel szemben, mindenkit meg fognak védeni.
Ami a pártot illeti, azt mondta, teljes megújulásra van szükség, ebben a formában ennek vége van, egy mozgalommá kell válni a Fidesznek. Elképzelése szerint a pártnak vissza kell találnia egy energikusabb, közösségibb működéshez, miközben továbbra is egy nemzeti, szuverenista alternatívát kínál.