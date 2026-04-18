Női frakcióvezetője lesz a kormánypártnak

Magyar Péter leendő miniszterelnök a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a Tisza frakcióvezetőjének Bujdosó Andreát jelöli, aki eddig a párt fővárosi frakcióvezetője volt.

A Tisza Párt frakciója egyébként hétfőn már meg is tartja alakuló ülését.

Bujdosó Andrea vezetőfejlesztési tanácsadó és gazdasági vezető. Programozó-matematikai, gazdasági és szakpolitikai tanulmányokat végzett, és jelentős vezetői tapasztalatot számos szektorban.

A parlament alakuló ülése várhatóan május 9-én vagy 10-én lehet, a Tisza ugyanis egy Kossuth téri ünnepséget szeretne, amelyen így sokan részt vehetnek.