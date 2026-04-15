2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Egy lángoló nappali.
Nyitókép: Getty Images/inhauscreative

Az életüket kockáztatva mentettek meg egy idős férfit a rendőrök

Ózdon, egy égő házból hoztak ki egy 93 éves férfit a helyi rendőrök.

Április 14-én délelőtt érkezett bejelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központjába, miszerint kigyulladt egy ház Ózdon, a Centrum úton – adta hírül a police.hu.

Nagy Péter r. zászlós, Polónyi Balázs r. főtörzsőrmester, Sebők István és Rácz Vivien Andrea r. őrmesterek azonnal a helyszínre siettek. Először elzárták a gázcsapot, mivel látták, hogy

a ház teljes terjedelmében ég, és az ablakokon keresztül lángok csaptak ki.

A járőrök bakot tartva egymásnak felmásztak az egyik ablakhoz, letépték a megolvadt redőnyt, és bejutottak az egyik szobába. Megragadták a földön ülő, idős férfit, felemelték, majd az ablakon keresztül kiadták a ház előtt álló munkatársaiknak. A rendőrök – további ellátás végett – átadták a 93 éves bácsit a kiérkező mentősöknek.

Az életmentésben a zászlós és a főtörzsőrmester horzsolásokat szenvedett, illetve egyikük oxigénellátásra szorult a sok füst belélegzése miatt. Egészségügyi ellátásukat követően a rendőrök tovább folytatták a szolgálatot.

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje már vasárnap este követelte számos közjogi méltóság és független állami intézmény vezetőjének lemondását. Valamennyi állami tisztségviselő és közjogi méltóság esetében van lehetőség az elmozdításukra, de Stánicz Péter alkotmányjogász az InfoRádióban jelezte, ehhez sok feltételre van szükség, egyes esetekben az alaptörvény módosítására is.
 

Cser-Palkovics András szerint a Fidesznek a választási vereség után elsősorban önvizsgálatra van szüksége, nem pedig politikai ellenállásra. Székesfehérvár polgármestere a Partizán stúdiójában beszélt arról, hogy bár számított a vereségre, annak mértéke meglepte, és a történtekért közösségként kell vállalniuk a felelősséget. Úgy fogalmazott, a vasárnap esti eredmény után mindenkinek „bele kell néznie a tükörbe".

