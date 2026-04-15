Az életüket kockáztatva mentettek meg egy idős férfit a rendőrök

Április 14-én délelőtt érkezett bejelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központjába, miszerint kigyulladt egy ház Ózdon, a Centrum úton – adta hírül a police.hu.

Nagy Péter r. zászlós, Polónyi Balázs r. főtörzsőrmester, Sebők István és Rácz Vivien Andrea r. őrmesterek azonnal a helyszínre siettek. Először elzárták a gázcsapot, mivel látták, hogy

a ház teljes terjedelmében ég, és az ablakokon keresztül lángok csaptak ki.

A járőrök bakot tartva egymásnak felmásztak az egyik ablakhoz, letépték a megolvadt redőnyt, és bejutottak az egyik szobába. Megragadták a földön ülő, idős férfit, felemelték, majd az ablakon keresztül kiadták a ház előtt álló munkatársaiknak. A rendőrök – további ellátás végett – átadták a 93 éves bácsit a kiérkező mentősöknek.

Az életmentésben a zászlós és a főtörzsőrmester horzsolásokat szenvedett, illetve egyikük oxigénellátásra szorult a sok füst belélegzése miatt. Egészségügyi ellátásukat követően a rendőrök tovább folytatták a szolgálatot.