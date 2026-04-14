2026. április 14. kedd
Magyar Péter évet értékel 2026. február 15-én.
Nyitókép: Tisza Párt / Facebook

Megszüntette a főügyészség a Magyar Péterrel kapcsolatos büntetőeljárást

Lapértesülés szerint a kampány előtt már döntött az ügyészség a Magyar Péter elleni büntetőeljárás megszüntetéséről.

A bennfentes kereskedelem bűntette miatt folyamatban lévő büntetőeljárást – mivel a rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése – a Központi Nyomozó Főügyészség 2026. március 23-án megszüntette – tudta meg az Economx a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivőjétől, Kovács Katalintól.

Tehát a választások előtti napokban a Magyar Péter nevével összekapcsolt ügynek ügyészségi szinten is vége szakadt.

Február 23-án Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész egy írásbeli kérdésre azt közölte, hogy a bennfentes kereskedelem bűntette miatt a Központi Nyomozó Főügyészségen indult büntetőeljárás továbbra is felderítési szakban van.

Ezt a fideszes országgyűlési képviselő Budai Gyula kérdésére válaszolta legfőbb ügyész. A politikus felidézte, hogy „a Magyar Nemzeti Bank 2023. szeptember 28-án indított hivatalból piacfelügyeleti eljárást több személlyel szemben (6 fő), majd azt kiterjesztette 2024. november 28-án Magyar Péter által vásárolt Opus Global részvények vizsgálatára. A sajtóban megjelent hírek alapján, a gyanú szerint több személy is bennfentes információk birtokában vásároltjelentős mennyiségű OPUS Global részvényt 2023. július 21-én tőzsdezárás előtt. Az OPUS Global Zrt. tőzsdezárást követően részvény visszavásárlási akciót hirdetett, amely a részvények értékének jelentős növekedését eredményezte.”

Sajtóhírek szerint tőzsdezárás előtt, 2023. július 21-én Magyar Péter, az egyéb részvényeit eladta, és több tíz millió forint értékben vásárolt OPUS Global részvényeket. 2023. július 24-én hétfőn, tőzsdenyitás után, az emelt árfolyamú OPUS Global részvényeket eladta, és több millió forintos haszonra tett szert. Magyar Péter ebben az idöben a Magyar Bankholding Zrt. felügyelőbizottság tagja volt.

Arra is kitért, hogy ezért Magyar Péter ellen feljelentést tett bennfentes részvénykereskedelem miatt a Központi Nyomozó Főügyészségen 2025. november 26-án.

Az ügy 2025. februárjában robbant ki egy Index cikksorozat után, az ügyben a Magyar Nemzeti Bank is vizsgálódott, ők azonban novemberben megszüntették az eljárást Magyar Péter ellen – írja a lap.

Elemzők az Arénában: új kihívások előtt a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP

Az országgyűlési választások után kialakult helyzetről, a Magyar Péter előtt álló utakról, Orbán Viktor jövőjéről beszélt Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Páncélosokat pusztító, csúcstechnológiás drónokat fognak gyártani Magyarország szomszédjában

Szerbia Izraellel közösen gyárt majd harci drónokat - jelentette be kedden Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök. Hozzátette: a tervek szerint az együttműködés révén "a világ ezen részének legjobb drónjai" készülhetnek Szerbiában.

Pártalapítás feltételei 2026-ban: mutatjuk, hogyan alapítsunk pártot és ki alapíthat pártot

Mennyi idő és pénz a pártalapítás Magyarországon? Cikkünkből kiderül, mik a pontos adminisztrációs feltételek, és hány alapító tagra van szükség az induláshoz.

Global economy at risk of recession if Iran war persists, warns IMF

High oil, gas and food prices could force growth to slow if the US-Israel conflict with Iran continues, the IMF says.

