Megszüntette a főügyészség a Magyar Péterrel kapcsolatos büntetőeljárást

A bennfentes kereskedelem bűntette miatt folyamatban lévő büntetőeljárást – mivel a rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése – a Központi Nyomozó Főügyészség 2026. március 23-án megszüntette – tudta meg az Economx a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivőjétől, Kovács Katalintól.

Tehát a választások előtti napokban a Magyar Péter nevével összekapcsolt ügynek ügyészségi szinten is vége szakadt.

Február 23-án Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész egy írásbeli kérdésre azt közölte, hogy a bennfentes kereskedelem bűntette miatt a Központi Nyomozó Főügyészségen indult büntetőeljárás továbbra is felderítési szakban van.

Ezt a fideszes országgyűlési képviselő Budai Gyula kérdésére válaszolta legfőbb ügyész. A politikus felidézte, hogy „a Magyar Nemzeti Bank 2023. szeptember 28-án indított hivatalból piacfelügyeleti eljárást több személlyel szemben (6 fő), majd azt kiterjesztette 2024. november 28-án Magyar Péter által vásárolt Opus Global részvények vizsgálatára. A sajtóban megjelent hírek alapján, a gyanú szerint több személy is bennfentes információk birtokában vásároltjelentős mennyiségű OPUS Global részvényt 2023. július 21-én tőzsdezárás előtt. Az OPUS Global Zrt. tőzsdezárást követően részvény visszavásárlási akciót hirdetett, amely a részvények értékének jelentős növekedését eredményezte.”

Sajtóhírek szerint tőzsdezárás előtt, 2023. július 21-én Magyar Péter, az egyéb részvényeit eladta, és több tíz millió forint értékben vásárolt OPUS Global részvényeket. 2023. július 24-én hétfőn, tőzsdenyitás után, az emelt árfolyamú OPUS Global részvényeket eladta, és több millió forintos haszonra tett szert. Magyar Péter ebben az idöben a Magyar Bankholding Zrt. felügyelőbizottság tagja volt.

Arra is kitért, hogy ezért Magyar Péter ellen feljelentést tett bennfentes részvénykereskedelem miatt a Központi Nyomozó Főügyészségen 2025. november 26-án.

Az ügy 2025. februárjában robbant ki egy Index cikksorozat után, az ügyben a Magyar Nemzeti Bank is vizsgálódott, ők azonban novemberben megszüntették az eljárást Magyar Péter ellen – írja a lap.