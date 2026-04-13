2026. április 13. hétfő Ida
Sulyok Tamás köztársasági elnök a válaszúti (Rascruci) Kallós Zoltán Kossuth-díjas néprajzkutató hagyatékát bemutató néprajzi gyűjtemény kiállításán háromnapos erdélyi magánlátogatásának első napján, 2025. augusztus 17-én.
Győzött a Tisza – És most mi a menetrend?

A folyamatban kulcsszereplővé lép elő a köztársasági elnök.

A választások után a köztársasági elnök legkésőbb május 12-ig hívja össze az új parlament alakuló ülését, amelyen a képviselők leteszik az esküt, és megválasztják a törvényhozás tisztségviselőit. Ugyancsak az alkuló ülésen tesz javaslatot az államfő a miniszterelnök személyére, akinek a megválasztáshoz a képviselők több mint a felének voksa szükséges.

Mint az Index összeállításából kiderül, az Nemzeti Választási Bizottság (NVB) legkésőbb a szavazást követő 19. napon állapítja meg a választás országos listás eredményét, ami a mandátumkiosztás alapja. Az igazságügyi miniszter rendelete szerint ez a nap május 4-e.

Az Alaptörvény rendelkezései szerint az új Országgyűlés alakuló ülését az államfőnek idén május 12-ig össze kell hívnia, a parlament a következő parlament megalakulásáig él. Ezen az ülésen az NVI elnöke egyébként beszámol a választással kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről, a voksolás lebonyolításáról, majd ezt követően az NVB elnöke számol be a bizottság választáson végzett tevékenységéről. A képviselők esküt tesznek, és kezdődik a munka az Országgyűlés elnökének, alelnökeinek, jegyzőinek megválasztásával.

Az alakuló ülésen hozott személyi és szervezeti döntéseket (tisztségviselők, bizottsági rendszer) természetesen a frakciók politikai megállapodása alapozza meg.

Az Alaptörvény alapján az előző kormány megbízatása az új Országgyűlés megalakulásával szűnik meg, és ezt követően – az új kormány megalakításáig, azaz a miniszterek kinevezéséig – ügyvezető kormányként látja el feladatait. Vagyis a korábbi kabinet az újonnan felálló kormány megalakulásáig ügyvezető kormányként gyakorolja hatáskörét, korlátok:

  • nemzetközi szerződések kötelező hatályát nem ismerheti el
  • rendeletet is csak törvény felhatalmazása alapján, halaszthatatlan esetben alkothat.

A korábbi miniszterelnök az új miniszterelnök megválasztásáig ügyvezető miniszterelnökként gyakorolja hatáskörét, de már miniszter felmentésére vagy új miniszter kinevezésére nem tehet javaslatot, és rendeletet is csak törvény felhatalmazása alapján, halaszthatatlan esetben alkothat.

Az alakuló ülés egyik legfontosabb döntése az új miniszterelnök megválasztása. A kormányfő személyére a köztársasági elnök tesz javaslatot. Az államfő indítványáról nyílt szavazással döntenek: a megválasztáshoz a képviselők több mint a felének szavazata szükséges.

A kormányfő a megválasztásával hivatalba lép.

A kormány csak később alakul meg, általában mákus legvége és július eleje közt.

Történelmi rekord és felhatalmazás – Orbán Viktor 16 év után adja át a kormányzást
Reggel

Történelmi rekord és felhatalmazás – Orbán Viktor 16 év után adja át a kormányzást
Minden idők legmagasabb részvételével zajlott le a vasárnapi országgyűlési választás, amely a Tisza Párt óriási fölényével zárult, Magyar Péter listavezetőként akár kétharmados parlamenti többséggel a háta mögött is kormányt alakíthat néhány hét múlva. A miniszterelnök este gratulál a Tisza-elnöknek, de Orbán Viktor azt is megígérte, soha nem adja fel, és a sebek gyógyulása után 2,5 milliós tábora élén azonnal újra munkához fog látni.
 

Kétharmados többséggel jöhet a Tisza-kormány: a választások napjának összefoglalója, íme minden fontos tudnivaló

Magyar Péter: a Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást, Sulyok Tamás mondjon le!

Elemzők a választás éjszakáján: „Magyar Péternek a konszolidáció lesz a feladata”

96 százalékos feldolgozottságnál kétharmados többségen a Tisza

Orbán Viktor a Bálnában: a választási eredmény fájdalmas, de egyértelmű – nem adjuk fel

Volodimir Zelenszkij is üzent – sorban érkeznek a gratulációk a Tisza Párthoz

 

Toroczkai László: a Mi Hazánk az egyetlen eddigi országgyűlési párt, amely talpon maradt

Kétharmados többségre számíthat a Tisza – a választás hírei percről percre

A Kutyapárt csalódott

Hadházy Ákos egyelőre kiszáll a politikából

Változott a választási törvény: ez lett a következmény

A DK elbúcsúzik a parlamenttől, Dobrev Klára és a teljes pártvezetés lemondott

Londonban már hajnali 4-kor sorba álltak az emberek, hogy szavazhassanak

Tajt részeg volt a szavazatszámláló

Meghalt egy választó az egyik szavazókörben

Így értékelik a nemzetközi megfigyelők a magyar választást

Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
Blokádolja Trump a Hormuzi-szorost, úgy néz ki, folytatódik a háború, kilőtt az olajár - Híreink az iráni háborúról hétfőn

A hétvégén eredménytelenül zárultak a béketárgyalások Irán és az USA közt. Donald Trump amerikai elnök a hétvégén blokádot jelentett be a Hormuzi-szoroson és az amerikai haditengerészet nekiállt lezárni Irán kikötőit. A szoroson lassan meginduló teherforgalom teljesen leállt, sok hajó visszafordult. A libanoni fronton tovább támad az izraeli haderő, de más szektorban egyelőre nem újultak ki a harcok. Trump elnök közölte: neki "megfelel," ha nem sikerül folytatni a béketárgyalást Iránnal. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői eseményeivel.

Választás 2026: még mindig nem végleges az eredmény - hétfőn két újabb mandátumot is veszíthet a Fidesz

A 2026-os országgyűlési választások hétfő hajnalra sem zárultak le teljes bizonyossággal: három választókerületben továbbra is rendkívül szoros az állás.

Orbán era swept away by Péter Magyar's Hungary election landslide

Viktor Orbán's 16-year rule is over, defeated by a 45-year-old ex-party insider who convinced a majority of Hungarians to oust him.

