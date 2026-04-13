2026. április 13. hétfő Ida
Budapest, 2026. április 13.Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (k) beszédet mond a párt eredményváró rendezvényén az országgyûlési választásokat követõen a budapesti Batthyány téren 2026. április 12-én.
Magyar Péter immár hétfőn: a Tisza-kormány minden magyar ember kormánya lesz

A Tisza Párt elnöke, listavezetője hétfő reggeli közösségimédia-posztjában ismét köszönetet mondott a támogatásért, ami választási győzelemhez segítette őt és pártját.

„Köszönet minden magyarnak itthon és szerte a nagyvilágban! Óriási megtiszteltetés, hogy a valaha volt legtöbb szavazattal hatalmaztatok fel minket kormányalakításra és arra, hogy a következő négy évben a szabad, európai, működő és emberséges Magyarországért dolgozzunk” – írta hétfő reggeli Facebook-posztjában Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke egyben kijelentette: a Tisza-kormány minden magyar ember kormánya lesz. Egyben azt is megígérte, hogy miniszterelnökként minden nap és a nap minden órájában Magyarország biztonságáért és fejlődéséért, valamint a magyar emberek jólétéért fog dolgozni.

Londonban szavazott a legtöbb, külképviseleten voksoló magyar állampolgár
A brit fővárosban volt, aki már helyi idő szerint hajnali fél ötkor a kijelölt helyszínen várakozott – jelentette a helyszínről az InfoRádió tudósítója.
 

A hétvégén eredménytelenül zárultak a béketárgyalások Irán és az USA közt. Donald Trump amerikai elnök a hétvégén blokádot jelentett be a Hormuzi-szoroson és az amerikai haditengerészet nekiállt lezárni Irán kikötőit. A szoroson lassan meginduló teherforgalom teljesen leállt, sok hajó visszafordult. A libanoni fronton tovább támad az izraeli haderő, de más szektorban egyelőre nem újultak ki a harcok. Trump elnök közölte: neki "megfelel," ha nem sikerül folytatni a béketárgyalást Iránnal. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői eseményeivel.

Az Eurostat adatai szerint az elmúlt közel tíz évben Magyarországon nőttek a legnagyobb mértékben a lakásárak és a bérleti díjak Európában.

Viktor Orbán's 16-year rule is over, defeated by a 45-year-old ex-party insider who convinced a majority of Hungarians to oust him.

