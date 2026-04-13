Magyar Péter immár hétfőn: a Tisza-kormány minden magyar ember kormánya lesz

„Köszönet minden magyarnak itthon és szerte a nagyvilágban! Óriási megtiszteltetés, hogy a valaha volt legtöbb szavazattal hatalmaztatok fel minket kormányalakításra és arra, hogy a következő négy évben a szabad, európai, működő és emberséges Magyarországért dolgozzunk” – írta hétfő reggeli Facebook-posztjában Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke egyben kijelentette: a Tisza-kormány minden magyar ember kormánya lesz. Egyben azt is megígérte, hogy miniszterelnökként minden nap és a nap minden órájában Magyarország biztonságáért és fejlődéséért, valamint a magyar emberek jólétéért fog dolgozni.