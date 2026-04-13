2026. április 13. hétfő Ida
Szavazók a miskolci Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskolában kialakított szavazókörben az országgyûlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson 2022. április 3-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Keszthelyen újraszámlálják az egyéni szavazatokat

Infostart / MTI

Újra kell számolni a szavazatokat a Zala vármegyei 2. számú (keszthelyi) egyéni választókerületben, mert az első két helyezett közötti szavazatkülönbség kevesebb száznál, és a második helyezett jelölt kérte a szavazatok újraszámlálását – derül ki a Nemzeti Választási Iroda hétfő délelőtti adataiból.

A www.valasztas.hu-n olvasható tájékoztatás szerint a szavazatok újraszámlálását a helyi választási bizottságok fogják elvégezni.

A választókerületben a szavazatok 99,31 százalékos feldolgozottságnál Varga Balázs (Tisza Párt) 24 977 szavazatot szerzett, Nagy Bálint (Fidesz–KDNP) pedig 24 918-at, vagyis a két jelölt közötti szavazatkülönbség 59.

Az idei választáson egy jogszabály-változás nyomán már lehetőség van az egyéni választókerületi szavazatok újraszámlálására még azelőtt, hogy az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság megállapította volna a választókerületi eredményt.

Közvetlenül a szavazás napját követően 10 óráig a második legtöbb szavazatot elnyerő jelölt kérheti a szavazatok újraszámlálását, ha az átjelentkezők és a külképviseleteken szavazók szavazatainak megszámlálására kijelölt szavazókör kivételével már minden szavazókör jegyzőkönyve rendelkezésre áll, és az első két helyen végzett jelölt között száz vagy annál kevesebb a szavazatkülönbség. Az újraszámlálást az egyéni választókerületi választási bizottság rendeli el, és erről tájékoztatni kell valamennyi érintett jelölőszervezetet és független jelöltet, mert ők jogosultak úgynevezett újraszámlálási megfigyelők megbízására.

Veszteségbe fordult a Magyar Fejlesztési Bank

Amíg Magyarországon mindenki a választásra figyel, Donald Trump berobbantotta a gázárakat - nem is kicsit

Orbán era swept away by Péter Magyar's Hungary election landslide

