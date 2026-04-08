ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.18
usd:
322.53
bux:
129730.83
2026. április 8. szerda Dénes
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Female with manicured nails handcuffed.
Nyitókép: jonathanparry/Getty Images

Orvosra és ápolóra támadt egy nő Pécsen

Infostart / MTI

Első fokon két év börtönbüntetést szabott ki a Pécsi Járásbíróság egy nőre, aki egy gyermekorvost és egy ápolót bántalmazott egy pécsi klinikán 2024 őszén – közölte a Pécsi Törvényszék.

A közlemény szerint a vádlott nő azt hitte, hogy a 2024 szeptemberében született unokáján anélkül végeztek el orvosi beavatkozást, hogy a gyermek törvényes képviselője erre engedélyt adott volna.

A nő október 2-án az esti órákban jelent meg a pécsi klinika egyik osztályán, majd az ügyeletes gyermekorvost trágár módon szidalmazta, emelt hangon kérte számon amiatt, amiért az ott gyógykezelt unokája halántéki vénájába branült vezettek. A nő a szidalmazás közben az orvost nyakánál fogva ragadta meg, majd fejét az orvosi szoba ajtajába verte.

Az eset során az orvos segítségére sietett az ügyeletes szakápoló, ennek köszönhetően a doktornő az orvosi szobába tudott menekülni, hogy rendőri segítséget kérjen, mire a vádlott az ápolónőt ragadta torkon és az ő torkára szorított rá.

A vádlottat végül egy harmadik dolgozó, egy másik ügyeletes szakápoló nő fékezte meg.

A nőt mintegy húsz perccel az orvost ért támadást követően, a gyermekorvos bejelentése alapján vonták rendőri intézkedés alá.

A bíróság közleménye szerint a vádlott unokájának vénájába azért vezettek branült, mert felmerült annak gyanúja, hogy az édesanyja révén herpes simplex vírussal fertőződhetett, és a branül a gyermek folyamatos gyógyszerrel való ellátását könnyítette meg.

A gyermekorvos az őt ért bántalmazás következtében nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, a nyakán és hajas fejbőrén zúzódások keletkeztek, míg az ápolót horzsolások érték.

A Pécsi Járásbíróság a vádlottat közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és két rendbeli könnyű testi sértés miatt – halmazati büntetésül – két év börtönre ítélte.

A vádlott és védője elsődlegesen felmentés, másodlagosan enyhítés, az ügyész pedig a büntetés súlyosítása érdekében jelentett be fellebbezést, így az ítélet nem jogerős.

Kezdőlap    Belföld    Orvosra és ápolóra támadt egy nő Pécsen

támadás

pécs

orvos

testi sértés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor Sopronban: „ez már a befutó, a kampányban csendes többségből hangos többséggé váltunk"

Orbán Viktor Sopronban: „ez már a befutó, a kampányban csendes többségből hangos többséggé váltunk”

J. D. Vance amerikai alelnök látogatása után Sopronban folytatta országjárását Orbán Viktor miniszterelnök, akinek a vasárnapi országgyűlési választások előtt szombat este lesz a kampányzáró gyűlése Budapesten, a Szentháromság téren.
 

Szlovákiában Orbán Viktor nyerné a választásokat

Újabb közvélemény-kutatások a kampányhajrában

Orbán Viktor: az előny megtartására koncentrálunk

Kormányinfó lesz a választások előtt – részletek

J. D. Vance Budapestről Pakisztánba tart az iráni békéről tárgyalni

J. D. Vance Budapestről Pakisztánba tart az iráni békéről tárgyalni

Szombaton Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban tárgyal az Egyesült Államok és Irán a háború lezárásáról. A most Budapesten tartózkodó J. D. Vance amerikai alelnök is részt vesz a tárgyalásokon – jelentette be Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára.
 

Súlyos izraeli légitámadások a Hezbollah ellen Libanonban, több mint kétszázan meghaltak

Irán: Donald Trump súlyos büntetéseket jelentett be

VIDEÓ
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
Választás 2026: megtették tétjeiket a nagyhatalmak. Schiffer András, Inforádió, Aréna
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.09. csütörtök, 18:00
Böcskei Balázs politológus, az IDEA Intézet stratégiai igazgatója
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nincs megállás, új két és féléves csúcsra húzták a forintot

Nincs megállás, új két és féléves csúcsra húzták a forintot

A forint egy csapásra ledolgozta a háború során elszenvedett gyengülését az iráni tűzszünet hírére a hajnali órákban. Reggel viszont oldalazott, minimálisan visszakorrigált a magyar deviza árfolyama az euróval és a dollárral szemben. A magyar gazdasági adatok, így például a friss inflációs számok nem hoztak nagy mozgásokat. Érezhető, hogy a piacok a fegyvernyugvással kapcsolatos fejleményeket figyelik az első hurráoptimista reakciók után. Emellett a magyar devizára egyre nagyobb hatással vannak a vasárnapi választással kapcsolatos fejlemények.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gyermek örökbefogadás feltételei és menete 2026-ban: minden tudnivaló és változás egy helyen

Gyermek örökbefogadás feltételei és menete 2026-ban: minden tudnivaló és változás egy helyen

Gyermek örökbefogadás feltételei és menete 2026-ban: minden változás, a nyílt és titkos eljárás részletei, valamint az örökbefogadói díj egy helyen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran warns it will respond if Israeli attacks on Lebanon don't stop immediately

Iran warns it will respond if Israeli attacks on Lebanon don't stop immediately

Israel and the US say Lebanon is not included in a two-week ceasefire deal with Iran. PM Benjamin Netanyahu says Israel struck "the greatest blow" to Hezbollah in strikes today.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 8. 21:55
Újabb üstököst láthatunk: így nézheti meg
2026. április 8. 21:46
Csak a kettes duplázott, 280 millió forint keresi gazdáját
×
×