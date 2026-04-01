Népvándorlás kori koponyát árult az interneten, a rendőrség ugrott a hirdetésre

A vádirat szerint a férfi néhai édesapja évtizedekkel ezelőtt, egy óbudai útépítés során egy – az ottani ásatásokban közreműködő – régész ismerősétől kapott egy koponyát.

A testrész a római kort követő népvándorlás kezdeti szakaszából, a V-VI. századból származó, fiatal, 15-18 év közötti nő koponyája volt.

A vádlott 2020 júliusában költözött be abba a lakásba, ahol édesapja a leletet tárolta. Az elkövető 2024 márciusában fényképes hirdetést adott fel egy online apróhirdetési oldalon, amelyben a koponyát megvételre kínálta 3,5 millió forint irányáron – olvasható az ügyésség honlapján.

Az ügyletet azonban már nem tudta kivitelezni, mert a hirdetés közzétételét követően egy régészhallgató bejelentést tett a rendőrségen, melynek nyomán a fővárosi nyomozók a lakásban megtalálták és lefoglalták a koponyát.

A Fővárosi Főügyészség a vádlottat emberi test tiltott felhasználása bűntettének kísérletével vádolta meg. A főügyészség indítványozta, hogy a bíróság a férfit – tárgyalás mellőzésével – büntetővégzésben bocsássa próbára és terhelje a vádlottra az eljárás során felmerült több mint 250 ezer forint bűnügyi költséget is.