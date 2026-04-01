2026. április 1. szerda
Koponyát árult = emberi test tiltott felhasználása bűntettének kísérlete.
Nyitókép: Magyarország Ügyészsége

Népvándorlás kori koponyát árult az interneten, a rendőrség ugrott a hirdetésre

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy 47 éves férfi ellen, aki egy kora középkori koponyát árult az interneten.

A vádirat szerint a férfi néhai édesapja évtizedekkel ezelőtt, egy óbudai útépítés során egy – az ottani ásatásokban közreműködő – régész ismerősétől kapott egy koponyát.

A testrész a római kort követő népvándorlás kezdeti szakaszából, a V-VI. századból származó, fiatal, 15-18 év közötti nő koponyája volt.

A vádlott 2020 júliusában költözött be abba a lakásba, ahol édesapja a leletet tárolta. Az elkövető 2024 márciusában fényképes hirdetést adott fel egy online apróhirdetési oldalon, amelyben a koponyát megvételre kínálta 3,5 millió forint irányáron – olvasható az ügyésség honlapján.

Az ügyletet azonban már nem tudta kivitelezni, mert a hirdetés közzétételét követően egy régészhallgató bejelentést tett a rendőrségen, melynek nyomán a fővárosi nyomozók a lakásban megtalálták és lefoglalták a koponyát.

A Fővárosi Főügyészség a vádlottat emberi test tiltott felhasználása bűntettének kísérletével vádolta meg. A főügyészség indítványozta, hogy a bíróság a férfit – tárgyalás mellőzésével – büntetővégzésben bocsássa próbára és terhelje a vádlottra az eljárás során felmerült több mint 250 ezer forint bűnügyi költséget is.

Elemző a friss bérnövekedési adatokról: a fegyverpénz nagyon megdobta az év eleji számokat

Több mint 26 százalékkal emelkedtek a bruttó keresetek januárban a KSH közlése szerint. Ebben azonban szerepet játszott az, hogy januárban fizették ki a fegyverpénzt. Ha ezt a tételt nem számítjuk bele a statisztikába, akkor idén az év első hónapjában a nettó medián kereset 420 200 forintot tett ki, ami 12,5 százalékos növekedés – mondta az InfoRádiónak a Portfolio elemzője.
Az iráni háború lezárásáról jöttek nyilatkozatok, kilőttek az amerikai tőzsdék

Ázsiában negatív hangulatban telt a kereskedés ma reggel, Európában és Amerikában azonban már pozitív volt a hangulat, miután éjjel olyan hírek érkeztek, hogy már a Hormuzi-szoros újranyitása nélkül is befejezné a háborút az USA. Estére vastag pluszba kerültek az amerikai indexek, miután a kiszivárgó hírek szerint Irán akár tárgyalna a háború lezárásáról, az irányadó amerikai indexek végül 2-3 százalékos pluszban zártak.

Durva lejtmenetbe kapcsolt a legbiztonságosabbnak hitt befektetés: most kell okosan taktikázni a pénzünkkel?

Az alapkezelők szerint a mostani mozgás jól mutatja, hogy az arany egyre kevésbé viselkedik klasszikus menedékként.

Trump says US will leave Iran in 'two or three weeks' whether 'we have a deal or not'

Meanwhile, Iran's president says Tehran has the "necessary will" to end the war provided there are guarantees it will not flare up again.

