2026. április 1. szerda Hugó
Pontyokat eresztenek a Balatonba a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. munkatársai Keszthelyen 2016. február 9-én. A cég előző nap kezdte meg a tavaszi haltelepítést, amelynek során 60 tonna háromnyaras pontyot eresztenek a tóba.
25 kilós pikkelyes pontyot emeltek ki a Balatonból

Bár a haltelepítések főszezonja hagyományosan az ősz, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. megkezdte a tavaszi állományfrissítést. A napokban mintegy 12 ezer kilogrammnyi, két- és háromnyaras ponty került a tóba, a horgászok nagy örömére pedig kapitális példányokról is érkeztek hírek.

Márciusban során Balatonföldváron 3835, Balatonszemesen 4944, Siófokon pedig 3098 kilogrammnyi pontyot engedtek a vízbe a szakemberek. Ezek a példányok méretükből adódóan már a horgászszezon elejétől foghatóak. A társaság szakértői megjegyezték: a telepítés helyszíne nem feltétlenül egyezik meg a későbbi fogási helyszínekkel, ugyanis a jelöléses vizsgálatok szerint egy ponty egyetlen nap alatt akár 5–10 kilométert is képes megtenni a tóban - számolt be a balatonihal.hu.

A Balaton halállománya nemcsak a friss telepítések, hanem a természetes szaporulat és a kiváló élettér miatt is látványos fejlődést mutat - állapítják meg

Ezt bizonyítja Szoják Benő legutóbbi fogása is: a horgász március 23-án hajnalban

egy 25,675 kilogrammos pikkelyes pontyot emelt ki a vízből.

A kapitális példány 400 méteres távolságból, 24 mm-es krilles bojlira érkezett, és a horgász pályafutásának második legnagyobb balatoni fogását jelentette.

A halgazdálkodási cég tavaly is túlteljesítette a vállalásait: pontyból a tervezett 300 ezer kilogrammon felül 700 kilogrammnyi, süllőből pedig 175 kilogrammnyi többletet helyeztek ki. A tavaszi telepítések menetrendje és a részletes beszámolók folyamatosan frissülnek a társaság hivatalos felületein, ahol az érdeklődők nyomon követhetik a Balaton ökológiai egyensúlyának fenntartását célzó munkálatokat.

Elemző a friss bérnövekedési adatokról: a fegyverpénz nagyon megdobta az év eleji számokat

Több mint 26 százalékkal emelkedtek a bruttó keresetek januárban a KSH közlése szerint. Ebben azonban szerepet játszott az, hogy januárban fizették ki a fegyverpénzt. Ha ezt a tételt nem számítjuk bele a statisztikába, akkor idén az év első hónapjában a nettó medián kereset 420 200 forintot tett ki, ami 12,5 százalékos növekedés – mondta az InfoRádiónak a Portfolio elemzője.
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
2026.04.01. szerda, 18:00
Toroczkai László
a Mi Hazánk elnöke, a párt választási listavezetője
Az iráni háború lezárásáról jöttek nyilatkozatok, kilőttek az amerikai tőzsdék

Ázsiában negatív hangulatban telt a kereskedés ma reggel, Európában és Amerikában azonban már pozitív volt a hangulat, miután éjjel olyan hírek érkeztek, hogy már a Hormuzi-szoros újranyitása nélkül is befejezné a háborút az USA. Estére vastag pluszba kerültek az amerikai indexek, miután a kiszivárgó hírek szerint Irán akár tárgyalna a háború lezárásáról, az irányadó amerikai indexek végül 2-3 százalékos pluszban zártak.

Kinek jár egyszeri segély 2026-ban? Az egyszeri segély igénylése, feltételei, minden szükséges nyomtatvány egy helyen

Tudd meg, kinek jár az OEP egyszeri segély 2026-ban! Mutatjuk az egészségügyi okokból igényelhető támogatás feltételeit, és az igénylés menetét.

Trump says US will leave Iran in 'two or three weeks' whether 'we have a deal or not'

Meanwhile, Iran's president has said they have the "necessary will" to end the war provided there are guarantees it will not flare up again.

2026. március 31. 22:20
Növeli a biztonsági földgáz készlet mértékét a kormány – a nap hírei
2026. március 31. 20:13
A MÁV-csoport nem a locsolkodásra készült húsvét előtt
