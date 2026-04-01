25 kilós pikkelyes pontyot emeltek ki a Balatonból

Márciusban során Balatonföldváron 3835, Balatonszemesen 4944, Siófokon pedig 3098 kilogrammnyi pontyot engedtek a vízbe a szakemberek. Ezek a példányok méretükből adódóan már a horgászszezon elejétől foghatóak. A társaság szakértői megjegyezték: a telepítés helyszíne nem feltétlenül egyezik meg a későbbi fogási helyszínekkel, ugyanis a jelöléses vizsgálatok szerint egy ponty egyetlen nap alatt akár 5–10 kilométert is képes megtenni a tóban - számolt be a balatonihal.hu.

A Balaton halállománya nemcsak a friss telepítések, hanem a természetes szaporulat és a kiváló élettér miatt is látványos fejlődést mutat - állapítják meg

Ezt bizonyítja Szoják Benő legutóbbi fogása is: a horgász március 23-án hajnalban

egy 25,675 kilogrammos pikkelyes pontyot emelt ki a vízből.

A kapitális példány 400 méteres távolságból, 24 mm-es krilles bojlira érkezett, és a horgász pályafutásának második legnagyobb balatoni fogását jelentette.

A halgazdálkodási cég tavaly is túlteljesítette a vállalásait: pontyból a tervezett 300 ezer kilogrammon felül 700 kilogrammnyi, süllőből pedig 175 kilogrammnyi többletet helyeztek ki. A tavaszi telepítések menetrendje és a részletes beszámolók folyamatosan frissülnek a társaság hivatalos felületein, ahol az érdeklődők nyomon követhetik a Balaton ökológiai egyensúlyának fenntartását célzó munkálatokat.