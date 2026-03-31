2026. március 31. kedd
ARÉNA - PODCASTOK
Koraszülött gyermek édesanyjával a Heim Pál Gyermekkórház Madarász Utcai Részlegének Koraszülött Osztályán 2019. november 15-én. A koraszülöttek világnapja 2011 óta november 17-e, ezen a napon a 37. hét előtt született és a 2500 gramm súlyt el nem érő újszülöttek életéért vívott küzdelemre hívják fel a figyelmet.
Elindult a koraszülötteket és családjukat támogató két pályázat

A Koraszülöttekért Országos Egyesület fejlesztő terápiák, programok igénybevételéhez, illetve a koraszülött gyermekek szemüvegének elkészítéséhez nyújt segítséget.

Két új pályázati programot indít el most tavasszal a Koraszülöttekért Országos Egyesület. Az egyik a „Pici szemek szemüvegtámogatási program”, amely koraszülött gyermekek szemüvegének elkészítéséhez ad támogatást. A másik pedig az „Együttdobban 5.0”, hiszen ez már az ötödik ilyen pályázatunk, amely fejlesztő terápiákhoz, fejlesztő programokhoz nyújt anyagi segítséget – mondta el Földvári Nagy Zsuzsanna, a Koraszülöttekért Országos Egyesület elnöke az InfoRádióban, hozzátéve: „mindkettővel az a célunk, hogy valódi esélyt kapjanak azok a családok, akiknek önerőből ez nehéz és komoly megterhelést jelentene anyagilag. A Pici szemek szemüveg támogatási programunk 8 millió forintos keretösszeggel, az Együtt dobban 5.0 pedig 6 millió forintos keretösszeggel indul”.

A szemüvegtámogatási programnál gyermekenként 80 ezer forintos támogatásra, az Együttdobban fejlesztési pályázatnál pedig gyermekenként 300 ezer forintos támogatással lehet pályázni

Március 16-án elindult a program. Az Együttdobban pályázatnál április 24. a beadási határidő, a Pici szemek esetében április 30.

Évente 8 ezer koraszülött baba születik Magyarországon, ami általában a születésszám 8-9 százaléka.

Az egyesület az 1 százalékos adófeljajánlásokból érkező bevételt fordítja ezekre a támogatásokra, emellett pályázati pénzekből, illetve kisebb, magánszemélyek által összeadott adományokból tartják fent egyébként szinte teljesen önkéntes alapon működő egyesületüket – mondta el Földvári Nagy Zsuzsanna, a Koraszülöttekért Országos Egyesület elnöke az InfoRádióban.

Megszólalt a rendőrség: ez történhet, ha megzavarnak egy választási gyűlést

Megszólalt a rendőrség: ez történhet, ha megzavarnak egy választási gyűlést

Az elmúlt napokban tartott választási rendezvények (gyűlések) rendőri biztosításával kapcsolatos észrevételek, kritikák tisztázása érdekében az alábbi tájékoztatás jelent meg a rendőrség hivatalos oldalán.
 

Nézőpont: hatvanhat választókerületben várható Fidesz-győzelem

Lehallgatták Szijjártó Pétert, a miniszter reagált a hangfelvételre

Magas részvétel várható a választáson, de más is döntő lesz a Republikon Intézet szerint

Tordai Bence visszalépne, de még kivár, hátha tiszás riválisa teszi meg előbb

A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest főváros, 12. számú egyéni választókerület
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
2026.03.31. kedd, 18:00
Dobrev Klára
a Demokratikus Koalíció elnöke, a párt választási listavezetője
Dubajnál horgonyzó tankerhajót ért támadás, amerikai katonák érkeztek a Közel-Keletre – Híreink az iráni háborúról kedden

Dubajnál horgonyzó tankerhajót ért támadás, amerikai katonák érkeztek a Közel-Keletre – Híreink az iráni háborúról kedden

Valószínűleg iráni dróntámadás ért egy Dubaj közelében horgonyzó tankerhajót. A támadás után tűz ütött ki, amelyet sikerült eloltani, de mivel a hajó tele volt kőolajjal, félő, hogy olajszivárgás lesz. Az Egyesült Államok elit és legendás 82. légideszant-hadosztályának több ezer katonája megérkezett a Közel-Keletre. Eközben Donald Trump elnök az Irán elleni háború következő lépéseit mérlegeli, beleértve a szárazföldi erők esetleges bevetését is iráni területen. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Újra tévéműsort kap Friderikusz Sándor: olyan dobással tér vissza a képernyőre, amire senki sem számított

Újra tévéműsort kap Friderikusz Sándor: olyan dobással tér vissza a képernyőre, amire senki sem számított

Több év kihagyás után április 18-án visszatér az RTL képernyőjére Friderikusz Sándor.

Trump tells the UK and other countries 'go get your own oil' from Strait of Hormuz

Trump tells the UK and other countries 'go get your own oil' from Strait of Hormuz

The US president tells nations who are now unable to get jet fuel "the USA won't be there to help you anymore, just like you weren't there for us".

2026. március 31. 13:47
Havazás Magyarországon, március utolsó napján is kapunk belőle
2026. március 31. 13:34
Tordai Bence visszalépne, de még kivár, hátha tiszás riválisa teszi meg előbb
