Elindult a koraszülötteket és családjukat támogató két pályázat

Két új pályázati programot indít el most tavasszal a Koraszülöttekért Országos Egyesület. Az egyik a „Pici szemek szemüvegtámogatási program”, amely koraszülött gyermekek szemüvegének elkészítéséhez ad támogatást. A másik pedig az „Együttdobban 5.0”, hiszen ez már az ötödik ilyen pályázatunk, amely fejlesztő terápiákhoz, fejlesztő programokhoz nyújt anyagi segítséget – mondta el Földvári Nagy Zsuzsanna, a Koraszülöttekért Országos Egyesület elnöke az InfoRádióban, hozzátéve: „mindkettővel az a célunk, hogy valódi esélyt kapjanak azok a családok, akiknek önerőből ez nehéz és komoly megterhelést jelentene anyagilag. A Pici szemek szemüveg támogatási programunk 8 millió forintos keretösszeggel, az Együtt dobban 5.0 pedig 6 millió forintos keretösszeggel indul”.

A szemüvegtámogatási programnál gyermekenként 80 ezer forintos támogatásra, az Együttdobban fejlesztési pályázatnál pedig gyermekenként 300 ezer forintos támogatással lehet pályázni

Március 16-án elindult a program. Az Együttdobban pályázatnál április 24. a beadási határidő, a Pici szemek esetében április 30.

Évente 8 ezer koraszülött baba születik Magyarországon, ami általában a születésszám 8-9 százaléka.

Az egyesület az 1 százalékos adófeljajánlásokból érkező bevételt fordítja ezekre a támogatásokra, emellett pályázati pénzekből, illetve kisebb, magánszemélyek által összeadott adományokból tartják fent egyébként szinte teljesen önkéntes alapon működő egyesületüket – mondta el Földvári Nagy Zsuzsanna, a Koraszülöttekért Országos Egyesület elnöke az InfoRádióban.