Orbán Viktor: Szabó Bence rendőrtiszt nem hős, hanem balek

Orbán Viktor szerint a titkosszolgálatok Magyarországon információt gyűjthetnek, de nyomozati jogkörük nincs. A rendőrség munkatársai ugyanakkor nem tudják, pontosan milyen ügyben nyomoznak. A titkosszolgálat munkáját nehéz átlátni. Ezért vannak kifinomult szabályok a féken tartásukra – jelentette ki a miniszterelnök a Magyar Nemzet összefoglalója szerint. Hozzátette, éppen ezért nincsen nyomozati jogköre a titkosszolgálatoknak.

„Semmit sem hozunk nyilvánosságra, ami állami érdeket sértene, vagy sértené a kémelhárítást, csak akkor, ha valami nyomós indok van rá” – jelentette ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök elmondta: Ukrajna kémeket, ügynököket telepít nem csak Magyarországra, hanem máshova is, sőt fekete pénzeket is juttat ezekre a helyekre. „Tudjuk, hogy ilyen van” – jelentette ki.

„Az, hogy két ilyen informatikus a Tisza Párthoz került, nem azt jelenti, hogy a Tisza Párt érdekel minket, a kémeket figyeljük”

– tette hozzá.

Ha az a kérdés, hogy mennyire nemzetközi gyakorlat ez, arra azt tudom mondani, hogy Magyarország nem lóg ki a sorból – közölte.

„Remélem, a nemzetbiztonsági szolgálatok mindenről tudnak. Ezek csak akkor kerülnek a kormány elé, amikor kellő bizonyosság van a döntéshez” – hangsúlyozta a miniszterelnök, aki szerint

„nem az a legérdekesebb kérdés, hogy hova kerültek a tiszások adatai, mert az ukránok mindenkit nyilvántartanak, akik számukra hasznosak lehetnek. Az izgalmas ügy inkább az, hogy informatikusokat, ügynököket építettek be a Tisza Pártba”

– magyarázta a kormányfő.

A Tisza Párt egykori programvezetője Csercsa Balázs által nyilvánosságra hozott dokumentummal kapcsolatban Orbán Viktor elmondta: a Tisza Párt azt mondta, hogy ki kell egyezni Brüsszellel, és le kell válni az olcsó orosz energiáról. A miniszterelnök hozzátette, miközben Kapitány István diverzifikációról beszél, még inkább egyoldalúvá tenné az ország energiafüggőségét.

„A kérdés, hogy tudunk-e nemet mondani. Azért van rezsicsökkentés és védett ár, mert én a végén tudok nemet mondani” – jelentette ki a kormányfő. Kiemelte, azért tud nemet mondani a nemzeti kormány, mert nem tagja az európai mainstreamnek.

Rost Andreával kapcsolatban a miniszterelnök kiemelte, ő „a nemzet pacsirtája, megbecsült színésze, megbecsült ember”, ugyanakkor reméli, az operaénekes nem kap mandátumot a szolnokiaktól.

„A Tisza helyesnek tartja, ha Magyarország leválik az olcsó orosz energiáról. A Tiszánál volt népszavazás Ukrajna EU-s tagságáról, ezek összefüggenek” – mondta Orbán Viktor, aki azt is jelezte: az ellenzéki párt annyira kárt akar okozni Oroszországnak, hogy képes a saját országának is kárt okozni. „Nem láttam az elmúlt időben olyan európai vezetőt, aki Ukrajnát támogatja és nem akar leválna az orosz nyersanyagról” – tette hozzá.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem véletlenül mond olyan határidőket a Barátság kőolajvezeték újraindítására, ami a választás utáni időszakra esik, mert abban bízik, hogy az általa támogatottak nyernek és soha nem kell majd valójában újraindítani, emelte ki Orbán Viktor.

A Mol privatizációjával kapcsolatban a miniszterelnök elmondta, hogy egyszer ezt már megpróbálták, de akkor azt meg tudta a Fidesz-kormány akadályozni. Akkor meg tudott a kormány állapodni az oroszokkal, hogy ne vesszen el a magyar tulajdonjog utolsó 25 százaléka is. „A balosok azt gondolják: az a helyes elrendezése a magyar energiarendszernek, hogy ott piaci, tehát magánszereplők vannak” – mutatott rá.

Azt gondolták, hogy a magyar energiapiacot privatizálni kell, a piac által kell szabályozni, ezzel szemben a mi fejünkben egy államilag szabályozott energiapiac van – pontosította a kormányfő.

Hont András kérdésére, miszerint mi fog történni április 13-án, minden párt elfogadja-e a választás eredményét, Orbán Viktor kiemelte:

„Magyarországon a rendszerváltás óta minden választás eredményét elfogadták. Jelenleg semmi rendkívülit nem látok, ez egy nyugodt ország lesz a választások után is.”

Orbán Viktor a mandátumokkal kapcsolatban kiemelte, „ha van egy koalíciót ki nem kényszerítő többség, azt meg kell köszönni a választóknak. A többi a Jóisten ajándéka.”

Az orosz és ukrán beavatkozás kapcsán a miniszterelnök kijelentette,

„mindenki biztos lehet benne, hogy az ukránok informatikusokat szerveztek be a Tisza Pártba. Az ukránok emellett mozgósítási rendszereket fejlesztettek a párt számára, amelyekért nem fizettek.”

A kormányfő kiemelte azt is: ezzel szemben az oroszokkal semmilyen együttműködése nincs a kormánypártoknak.

Magyarországon, amikor felajzott a politikai légkör, akkor 71-72 százalékos a választási részvétel – válaszolta Orbán Viktor azzal a felvetéssel kapcsolatban, hogy akár 90 százalékos is lehet a részvételi arány.

Van egy terv a magyarok kizsebelésére, de tudom, hogy ez ellen hogyan kell harcolni, azonban az ellenfél nem tud, de talán nem is akar ennek ellenállni – hangsúlyozta a miniszterelnök.

„Három csatornán akarnak kizsebelni minket: át akarnak állni a drága energiára, azt akarják, hogy beszálljunk az ukrán háború finanszírozásába, valamint meg akarják változtatni azokat a szabályokat, amelyekkel hatalmas összegeket vettünk el a nagy cégektől és adtunk oda a családoknak”

– magyarázta a kormányfő.

Két blokádot is bevezettek ellenünk az ukránok: 2022-ben a gázra, azt csendben ki tudtuk védeni, de most az olajblokád kivédése nagyobb figyelmet kap – emlékeztetett Orbán Viktor. Majd kijelentette:

„ha mi nyerünk, biztosan fog jönni még olaj a Barátság kőolajvezetéken.”

Magyarország gazdasági érdekével ellentétes a szankciós politika. Ez a politika felvitte és magasan tartja az energia árát, ezért minden szankciónak az árát részben a magyarok fizetik meg – mutatott rá a kormányfő.

A miniszterelnök elmondta, hogy az amerikai elnök azt teszi, amit az Egyesült Államok érdekében jónak lát. Van, amikor Donald Trump elnök figyelembe veszi az ő álláspontját, de ez nem általános – tette hozzá.

Az iráni háború tartósan kikapcsolta a világ energiaellátásának egy fontos részét – emelte ki a miniszterelnök, aki szerint éppen ezért kellett úgy döntenie Donald Trumpnak, hogy feloldja az Oroszország elleni szankciók egy részét.

„Az oroszok most kétszer olyan drágán, és könnyen el tudják adni az energiahordozóikat”

– jelentette ki Orbán Viktor, aki szerint ez a változás pedig derékba törte az európai háborús terveket.

A Szijjártó Péter külgazdasági külügyminiszter és Szergej Lavrov orosz külügyér közötti kommunikáció kapcsán a kormányfő elmondta, azért foglalkoztatja a külügyminisztert, hogy mindenkivel tartsa a kapcsolatot. Kiemelte, nevetségesnek tartja az ezzel kapcsolatos kijelentéseket.

Nyilvánosan is elmondtuk, hogy a kollektív bűnösség elvével nem értünk egyet. Egy ilyen törvényt nem lehet betartatni – jelentette ki a miniszterelnök a szlovákiai Benes-dekrétumokkal kapcsolatban. Hozzátette: ha lesz egyetlen magyar embernek ebből problémája, akkor a magyar kormány közbe fog lépni.

Minden választás kétféle módon dőlhet el: vagy nyersz, vagy veszítesz, de ezt a választók döntik el – jelentette ki. Hozzátette: de

ő győzelemre készül, a Fideszben arról beszélnek, hogy hogyan kell kormányozni a választás után.

„A választások után a legfontosabb, hogy meg kell védeni a magyarok pénzét, azon kell gondolkodni, hogy hogyan lehet a nagy cégeket, a nagyvállalatokat bevonni a közteherviselésbe” – magyarázta.

Az elkövetkezendő négy év feladataival kapcsolatban a miniszterelnök kiemelte: a „BlackRock elnöke is azt mondta, hogy a szakmunkásoké a jövő, ugyanis a diplomások munkáját a mestersége intelligencia fogja kiváltani”.

Fontos lett a digitális jelenlét, a digitális világ nem kihegyezte, hanem átalakította a választási témákat, a kampányt

– jelentette ki Orbán Viktor.

„Azt tudom mondani, ha a gazdaság normálisan működik és Magyarország egy átlagos teljesítményt nyújt, akkor a mostani jóléti intézkedések fenntarthatóak. A tiszások azonban ezt a brüsszeli pénzektől remélik, miközben azt a pénzt ezekre nem lehet felhasználni” – mutatott rá a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint amióta bejöttek az okostelefonok, azóta nincs meg az egyfajta előszűrése a híreknek és már a „marhaságok” is tudnak terjedni.

A nyilvánosság szerkezete megváltozott és ebből számos dolog következik. Ez nem csak Magyarországon, de az egész világon is probléma – tette hozzá.