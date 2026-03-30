Megújult a Pilis egyik legfontosabb erdei kerékpárútja

A fejlesztést a Pilisi Parkerdő valósította meg 155 millió forintból az Aktív Magyarországért felelős Államtitkárság támogatásával - tette hozzá az államtitkár.

Révész Máriusz hozzátette, a kerékpáros civil szervezetekkel, a települések önkormányzataival és a Magyar Természetjáró Szövetséggel együttműködésben kialakított Pilis Bike erdei kerékpáros úthálózat a Pilisben, a Visegrádi és a Budai-hegységben vezet, 350 kilométer hosszan, az útvonal mellett kialakított autós parkolókkal.

A Pilis Bike hálózaton egy évben csaknem 90 ezer kerékpárost számoltak,

a most átadott szakaszon 2025-ben 21 ezer bringás fordult meg - ismertette Révész Máriusz. Vitályos Eszter, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta, 6 kilométer hosszúságban kapott új felületet Visegrád és Pap-rét közötti erdészeti feltáró út. A térségben az elmúlt időben számos, aktív turizmust szolgáló fejlesztés történt, turistaházak, pihenők létesültek, kisvasutat alakítottak ki, kerékpáros és vízi útvonalakat jelöltek ki - tette hozzá.

Reinitz Gábor, a Pilisi Parkerdő vezérigazgatója elmondta, a burkolat mellett az út vízelvezetési rendszere is megújult, átereszeket javítottak és építettek, 9 földútcsatlakozást rendeztek, sárrázó szakaszokat alakítottak ki, valamint

három nagyobb átereszt és két hidat is korszerűsítettek az Apátkúti-patak térségében.

Az erdészeti társaság a 2025-ben elindult, TOP-Plusz forrásból megvalósuló, "Pilis Bike Hálózat fejlesztése" projektben 2029-ig új szakaszokat, pihenőpontokat és szolgáltatásokat alakít ki, mintegy 1 milliárd forintból az Aktív Magyarország Fejlesztési Központtal, az Építési és Közlekedési Minisztériummal és a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel partnerségben - ismertette a vezérigazgató.