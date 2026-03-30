Kerékpáros túrázás.
Nyitókép: Getty Images / Andersen Ross

Megújult a Pilis egyik legfontosabb erdei kerékpárútja

Infostart / MTI

A Visegrád és Pap-rét közötti erdészeti út felújításával jelentősen javult a Pilis Bike egyik legfontosabb kerékpáros útvonalának állapota és biztonsága – mondta Révész Máriusz.

A fejlesztést a Pilisi Parkerdő valósította meg 155 millió forintból az Aktív Magyarországért felelős Államtitkárság támogatásával - tette hozzá az államtitkár.

Révész Máriusz hozzátette, a kerékpáros civil szervezetekkel, a települések önkormányzataival és a Magyar Természetjáró Szövetséggel együttműködésben kialakított Pilis Bike erdei kerékpáros úthálózat a Pilisben, a Visegrádi és a Budai-hegységben vezet, 350 kilométer hosszan, az útvonal mellett kialakított autós parkolókkal.

A Pilis Bike hálózaton egy évben csaknem 90 ezer kerékpárost számoltak,

a most átadott szakaszon 2025-ben 21 ezer bringás fordult meg - ismertette Révész Máriusz. Vitályos Eszter, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta, 6 kilométer hosszúságban kapott új felületet Visegrád és Pap-rét közötti erdészeti feltáró út. A térségben az elmúlt időben számos, aktív turizmust szolgáló fejlesztés történt, turistaházak, pihenők létesültek, kisvasutat alakítottak ki, kerékpáros és vízi útvonalakat jelöltek ki - tette hozzá.

Reinitz Gábor, a Pilisi Parkerdő vezérigazgatója elmondta, a burkolat mellett az út vízelvezetési rendszere is megújult, átereszeket javítottak és építettek, 9 földútcsatlakozást rendeztek, sárrázó szakaszokat alakítottak ki, valamint

három nagyobb átereszt és két hidat is korszerűsítettek az Apátkúti-patak térségében.

Az erdészeti társaság a 2025-ben elindult, TOP-Plusz forrásból megvalósuló, "Pilis Bike Hálózat fejlesztése" projektben 2029-ig új szakaszokat, pihenőpontokat és szolgáltatásokat alakít ki, mintegy 1 milliárd forintból az Aktív Magyarország Fejlesztési Központtal, az Építési és Közlekedési Minisztériummal és a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel partnerségben - ismertette a vezérigazgató.

Elhunyt Nádasdy Ádám

Elhunyt Nádasdy Ádám

A nyelvész, költő, műfordító az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia és a Digitális Irodalmi Akadémia tagja, a Magvető Kiadó szerzője március 29-én, 79 éves korában hunyt el.
Irán olaját akarja Trump elnök, szárazföldi invázió jöhet - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Irán olaját akarja Trump elnök, szárazföldi invázió jöhet - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Donald Trump amerikai elnök egy interjúban nyíltan beszélt arról, hogy meg akarja szerezni Irán olaját, fontolgatja, hogy szárazföldi inváziót kezd a Harg-sziget ellen. Teheránt bombázta az izraeli és amerikai légierő, az iráni rakétafenyegetés Izrael és a szunnita olajállamok ellen egy hónap elteltével is folyamatos. Közben szép lassan kezd újraindulni az olajforgalom a Közel-Keletről annak ellenére, hogy a háború még javában dúl, más útvonalak segítségével. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel hétfőn.

Kőkemény bejelentést tett Donald Trump: teljesen lefejezték a rettegett államot, jöhet a katonai csapás?

Kőkemény bejelentést tett Donald Trump: teljesen lefejezték a rettegett államot, jöhet a katonai csapás?

Donald Trump szerint Iránban gyakorlatilag már megtörtént a rezsimváltás, mivel az ország korábbi vezetését teljesen felszámolták.

Trump says he is considering seizing Iran's Kharg Island, but deal could be made 'very quickly'

Trump says he is considering seizing Iran's Kharg Island, but deal could be made 'very quickly'

The US president's comments come alongside briefings from US officials about the readiness of troops to carry out ground operations.

2026. március 30. 07:50
NAV: megújul, és jóval sokoldalúbbá válik az adónaptár
2026. március 30. 07:04
Hegyi Zsolt: Miskolcon is elfogadják az ország- és vármegye bérleteket április 1-től
