2026. március 27. péntek Hajnalka
Magyar Péter és Radnai Márk a Tisza Párt esztergomi gyűlésén.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Magyar Péter: a Fidesz–Mi Hazánk koalíció huxitot eredményezne

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A Tisza Párt elnöke szerint zajlanak a tárgyalások a Mi Hazánk és a Fidesz között, és még a választás előtt a Mi Hazánk hajlandó lesz több tucat helyen visszaléptetni az egyéni jelöltjeit. Magyar Péter erről és az elmúlt napok kémbotrányairól országjárásának esztergomi állomásán beszélt.

Magyar Péter folytatta országjárását, csütörtökön Verpelét, Pásztó, Lőrinci és Szentendre után Esztergomba is ellátogatott. A Tisza Párt elnöke Radnai Márk alelnökkel (a Komárom-Esztergom vármegyei 2. sz. egyéni választókerület képviselőjelöltje) és a megjelent támogatókkal, szimpatizánsokkal kisebb menetelést is tartott, az esztergomi bazilika elől a Mindszenty hercegprímás térre vonultak, ahol Magyar Péter és Radnai Márk is beszédet mondott.

Magyar Péter egyebek mellett arról beszélt, hogy Lázár János teljesen nyílt koalíciós ajánlatot tett a Mi Hazánknak. Mint fogalmazott, tudomásuk van arról, hogy tárgyalások zajlanak a Fidesz és a Mi Hazánk között, és

„még a választás előtt különböző csereberéért és ajánlatért cserébe a Mi Hazánk hajlandó lesz több tucat helyen visszaléptetni az egyéni jelöltjeit”.

A Tisza Párt elnöke üzent az érintetteknek, és megnyugtatta a szimpatizánsait. „Összenő, ami összetartozik. De van egy rossz hírem, elvtársak. Lehet, hogy lesz koalíció a Fidesz és a Mi Hazánk között, akár még a DK is beszállhat. Csakhogy ellenzékben lesznek, mert a Tisza ezt a választást meg fogja nyerni” – mondta Magyar Péter.

A Tisza Párt vezetője arra is kitért, szerinte mit jelentene az országnak egy Fidesz–Mi Hazánk koalíció. Azt gondolja,

egy ilyen együttműködés „magát a huxitot” eredményezné.

Szerinte a két párt kivezetné Magyarországot az Európai Unióból. Hozzátette: ebben a témában teljesen világos a Mi Hazánk álláspontja, amely rendszeresen tesz unióellenes kijelentéseket. Magyar Péter szerint érdemes megfigyelni Orbán Viktor megszólalásait is ebben a kérdésben, amelyek alapján úgy véli, már a Fidesz is ebbe az irányba megy. „Legyen mindenki számára világos, kedves Fidesz-szavazók, kedves Mi Hazánk-szavazók, hogy egy huxit, egy magyar kilépés azt jelentené, hogy nincs több uniós fejlesztési pénz” – figyelmeztetett Magyar Péter.

Mint mondta, jól látható, mit jelent a magyar gazdaságnak, amikor nem érkeznek meg az uniós pénzek. „A régióban egyedül nálunk nincs gazdasági növekedés. Egyedül nálunk zuhan az ipar, zuhannak a beruházások. Nem lennének agrártámogatási pénzek sem” – tette hozzá.

Magyar Péter az esztergomi gyűlésen arról is beszélt, hogy jelenleg „egy szervezett bűnözői csoport” irányítja Magyarországot. Kijelentette: számára és a Tisza közössége számára nem újdonság, hogy Orbán Viktor „a saját nemzetére támad”. Mint fogalmazott, már nem újdonság, hogy pártutasítással egy politikai közösséget, polgárokat, civileket figyeltetnek meg illegális módon a titkosszolgálatok és a rendőrség közreműködésével.

„Mi már tavaly nyáron jeleztük, hogy katonai kémszoftvereket találtunk a számítógépeinken. Megtaláltuk a Pegasus utódját,

egy annál is modernebb, izraeli fejlesztésű titkosszolgálati eszközt, a Candiru alkalmazást, amiről talán joggal feltételezhetjük, hogy a magyar szolgálatok keleti hatalmakkal kooperálva tették fel a gépeinkre, a rendszereinkre.

Pontosan ismertük az informatikusaink ellen indított támadásokat, zsarolásokat, beszervezési kísérleteket” – mondta Magyar Péter.

Azt gondolja, nemcsak a Tisza Párt, hanem az egész szabad Magyarország ellen indítottak támadást, ugyanakkor szerinte most új időszámítás kezdődik, mert az ellenfeleik lebuktak minden magyar ember előtt, és nem jártak sikerrel.

Csiki Varga Tamás az Arénában: Törökország felemelkedése következhet az iráni háború után

Csiki Varga Tamás az Arénában: Törökország felemelkedése következhet az iráni háború után
Több környező állam, például Törökország szerepe is megnőhet a térségben az iráni háború után – véli a Stratégiai és Védelemkonzultációs Csoport elemzője. Csiki Varga Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt a részletekről.
 

Rángatják a forintot pénteken is, feszültek a piacok

Rángatják a forintot pénteken is, feszültek a piacok

Tényleg kezd fogyni Oroszország pénze? Oligarcháitól kér "önkéntes adományt" a háború folytatásához Putyin

Tényleg kezd fogyni Oroszország pénze? Oligarcháitól kér &quot;önkéntes adományt&quot; a háború folytatásához Putyin

Trump says Iran talks going 'very well' as he extends pause on striking Iranian energy plants

Trump says Iran talks going 'very well' as he extends pause on striking Iranian energy plants

