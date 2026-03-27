Magyar Péter: a Fidesz–Mi Hazánk koalíció huxitot eredményezne

Magyar Péter folytatta országjárását, csütörtökön Verpelét, Pásztó, Lőrinci és Szentendre után Esztergomba is ellátogatott. A Tisza Párt elnöke Radnai Márk alelnökkel (a Komárom-Esztergom vármegyei 2. sz. egyéni választókerület képviselőjelöltje) és a megjelent támogatókkal, szimpatizánsokkal kisebb menetelést is tartott, az esztergomi bazilika elől a Mindszenty hercegprímás térre vonultak, ahol Magyar Péter és Radnai Márk is beszédet mondott.

Magyar Péter egyebek mellett arról beszélt, hogy Lázár János teljesen nyílt koalíciós ajánlatot tett a Mi Hazánknak. Mint fogalmazott, tudomásuk van arról, hogy tárgyalások zajlanak a Fidesz és a Mi Hazánk között, és

„még a választás előtt különböző csereberéért és ajánlatért cserébe a Mi Hazánk hajlandó lesz több tucat helyen visszaléptetni az egyéni jelöltjeit”.

A Tisza Párt elnöke üzent az érintetteknek, és megnyugtatta a szimpatizánsait. „Összenő, ami összetartozik. De van egy rossz hírem, elvtársak. Lehet, hogy lesz koalíció a Fidesz és a Mi Hazánk között, akár még a DK is beszállhat. Csakhogy ellenzékben lesznek, mert a Tisza ezt a választást meg fogja nyerni” – mondta Magyar Péter.

A Tisza Párt vezetője arra is kitért, szerinte mit jelentene az országnak egy Fidesz–Mi Hazánk koalíció. Azt gondolja,

egy ilyen együttműködés „magát a huxitot” eredményezné.

Szerinte a két párt kivezetné Magyarországot az Európai Unióból. Hozzátette: ebben a témában teljesen világos a Mi Hazánk álláspontja, amely rendszeresen tesz unióellenes kijelentéseket. Magyar Péter szerint érdemes megfigyelni Orbán Viktor megszólalásait is ebben a kérdésben, amelyek alapján úgy véli, már a Fidesz is ebbe az irányba megy. „Legyen mindenki számára világos, kedves Fidesz-szavazók, kedves Mi Hazánk-szavazók, hogy egy huxit, egy magyar kilépés azt jelentené, hogy nincs több uniós fejlesztési pénz” – figyelmeztetett Magyar Péter.

Mint mondta, jól látható, mit jelent a magyar gazdaságnak, amikor nem érkeznek meg az uniós pénzek. „A régióban egyedül nálunk nincs gazdasági növekedés. Egyedül nálunk zuhan az ipar, zuhannak a beruházások. Nem lennének agrártámogatási pénzek sem” – tette hozzá.

Magyar Péter az esztergomi gyűlésen arról is beszélt, hogy jelenleg „egy szervezett bűnözői csoport” irányítja Magyarországot. Kijelentette: számára és a Tisza közössége számára nem újdonság, hogy Orbán Viktor „a saját nemzetére támad”. Mint fogalmazott, már nem újdonság, hogy pártutasítással egy politikai közösséget, polgárokat, civileket figyeltetnek meg illegális módon a titkosszolgálatok és a rendőrség közreműködésével.

„Mi már tavaly nyáron jeleztük, hogy katonai kémszoftvereket találtunk a számítógépeinken. Megtaláltuk a Pegasus utódját,

egy annál is modernebb, izraeli fejlesztésű titkosszolgálati eszközt, a Candiru alkalmazást, amiről talán joggal feltételezhetjük, hogy a magyar szolgálatok keleti hatalmakkal kooperálva tették fel a gépeinkre, a rendszereinkre.

Pontosan ismertük az informatikusaink ellen indított támadásokat, zsarolásokat, beszervezési kísérleteket” – mondta Magyar Péter.

Azt gondolja, nemcsak a Tisza Párt, hanem az egész szabad Magyarország ellen indítottak támadást, ugyanakkor szerinte most új időszámítás kezdődik, mert az ellenfeleik lebuktak minden magyar ember előtt, és nem jártak sikerrel.