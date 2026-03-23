Lehallgatták Szijjártó Pétert? – Orbán Viktor utasítást adott

A Mandiner információi szerint hangfelvétel igazolja, hogy lehallgatták Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, a lap írása szerint Panyi Szabolcs tényfeltáró újságíró adhatta át a tárcavezető telefonszámát egy külföldi ország titkosszolgálatának, amely ezáltal láthatott rá a hívásokra.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn döbbenetesnek nevezte a helyzetet, miszerint „egy magyar újságíró aktív közreműködésével hallgatta le egy vagy több külföldi titkosszolgálat”.

„Most, hogy mi a jogi meghatározása annak, ha egy magyar állampolgár ilyen típusú kapcsolatot tart fenn egy külföldi titkosszolgálattal, azt nem tudom, de ami durva, az az, hogy ez a külföldi szolgálatokkal aktív kapcsolatot fenntartó magyar újságíró a Tisza Párt legbelső köreihez tartozik. Ez a külföldi szolgálatokkal aktív kapcsolatot fenntartó magyar újságíró, Orbán Anita barátja” – mondta a minisztérium közleménye szerint. „Ez a külföldi szolgálatokkal aktív kapcsolatot fenntartó magyar újságíró dönthetné el, hogy kik dolgozzanak egy Tisza párti külügyminisztériumban, és férhetne hozzá mindenfajta anyagokhoz egy Tisza párti külügyminisztériumban. Ebből látszik, hogy hogyan épülne fel egy ukránbarát kormány ukránpárti külügyminisztériuma” – tette hozzá.

Szijjártó Péter ugyanakkor leszögezte, hogy hiába a nyomásgyakorlás, hiába a titkosszolgálati akciók, a kormány nem adja fel a magyar nemzeti érdeket.

„Továbbra is harcolunk azért, hogy Magyarországot ne tudják háborúba vinni. Továbbra is világossá tesszük, hogy a magyar emberek pénzét nem engedjük Ukrajnába vinni, nem engedjük, hogy az ukránok bejöjjenek az Európai Unióba és továbbra is harcolunk az olcsó energiáért. Április 12-én pedig a magyarok eldönthetik, hogy békében és biztonságban akarnak-e élni” – összegzett az MTI híradása szerint.

Az ügyre reagálva Orbán Viktor is megszólalt hétfőn, amit az Index szúrt ki a Facebookon: utasítást adott az igazságügyi miniszternek. Az utasítás alapján Tuzson Bencének ki kell vizsgálnia az ügyet.

„Egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen” – fogalmazott a Facebookon Orbán Viktor.

