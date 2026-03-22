2026. március 22. vasárnap Beáta, Izolda
A thaiföldi haditengerészet felvétele a thaiföldi zászló alatt közlekedõ Mayuree Naree teherhajóról, amelyet légicsapás ért iráni felségvizeken, a Hormuzi-szorosban 2026. március 11-én. A thaiföldi haditengerészet jelentése szerint az ománi haditengerészet a thai legénység húsz tagját kimentette a hajóról, három tengerész eltûnt.
Nyitókép: MTI/EPA/Thaiföldi haditengerészet

Ultimátumot adott a Hormuzi-szoros megnyitására Donald Trump – a nap hírei

Infostart

Csak a Fidesz képes kivédeni a Magyarországot fenyegető veszélyeket – jelentette ki Hódmezővásárhelyen a kormányfő. Vas vármegyében folytatta kampánykörútját a Tisza párt elnöke. Ultimátumot adott Iránnak a Hormuzi-szoros megnyitására az amerikai elnök.

Csak a Fidesz képes kivédeni a Magyarországot fenyegető veszélyeket és megvédeni az ország biztonságát – jelentette ki a kormányfő. Orbán Viktor Hódmezővásárhelyen, országjárása újabb állomásán ismét arra kérte a választópolgárokat, hogy közösen újítsák meg a háborúellenes szövetséget áprilisban, mert csak nemzeti egységgel lehet kimaradni a háborúból. 2022-es vállalására utalva azt mondta: Magyarországot Európa legbiztonságosabb országaként tartotta meg. A rendezvényen felszólalt Lázár János is, aki arról beszélt, hogy a Fidesz az átlagemberek érdekében politizál.

A térség legnagyobb környezetrombolásának nevezte a Vas vármegyei Nagykölkeden talált gumilerakó ügyét a Tisza párt elnöke. Magyar Péter azt állította: mindhárom vasi Fidesz-jelölt érintett az ügyben. Az elmúlt években több tízezer köbméternyi használt gumiabroncsot halmoztak fel az Őrségi Nemzeti Parktól néhány kilométerre. A térségben tartott vasárnapi kampányrendezvényeken a pártelnök beszélt az MNB-ügyről is, úgy fogalmazott: a lopásoknak semmilyen következménye nincs, senkit sem vettek őrizetbe.

Visszalépésre szólította fel a Demokratikus Koalíciót a kormányváltás érdekében az MSZP elnöke. Komjáthi Imre az InfoRádiónak elmondta: azért írt nyílt levelet Dobrev Klárának, mert szerinte a DK veszélyezteti a kormányváltást a saját politikai túlélése érdekében. A szocialisták elnöke úgy fogalmazott: a racionalitás azt követeli, hogy most félre kell állni az útból és mindent meg kell tenni a kormány-, illetve rendszerváltásért.

Az iráni atomerőművek megsemmisítésével fenyegette meg az országot az amerikai elnök, ha 48 órán belül nem nyitja meg újra a Hormuzi‑szorost az olajszállító hajók előtt. Teherán válaszul közölte: egy ilyen támadás esetén az egész térségben amerikai érdekeltségű energiainfrastruktúrákat vennének célba. A tájékoztatás szerint a szoros továbbra is nyitva áll minden hajó előtt, amely egyezteti biztonsági intézkedéseit Teheránnal.

A NATO főtitkára szerint több mint húsz ország csatlakozott a Hormuzi-szoros biztonságáról szóló tervhez az amerikai elnök sürgetésének hatására. Mark Rutte közölte, hogy megérti Donald Trump elégedetlenségét a késlekedés miatt, de hozzátette, hogy megértést kér, hiszen a kidolgozásához időre van szükség. Donald Trump amerikai elnök a héten többször bírálta a NATO-t, amiért nem küldtek segítséget a Hormuzi-szoros biztonságának megteremtésére.

Izraelben sorozatos légiriadók voltak az Iránból és Libanonból indított rakéták és drónok miatt. Tel-Avivban egy iráni kazettás rakéta tizenöt embert sebesített meg. Jiszráel Kac védelmi miniszter bejelentette, hogy kormányfővel közösen a dél-libanoni Litáni folyó összes hídjának azonnali lerombolására utasította a hadsereget, hogy ezzel megakadályozzák a Hezbollah fegyvereseinek déli irányú mozgását.

Az egész emberiség szégyenének nevezte a háborúk okozta halált és fájdalmat XIV. Leó pápa. A katolikus egyházfő a római Szent Péter téren elmondott beszédében úgy fogalmazott: továbbra is döbbenten figyeli a Közel-Keleten és a világ más részein pusztító háborúkat. Ismét arra kérte a háborús konfliktusokban érintett feleket, hogy vessenek véget az ellenségeskedésnek, és tegyenek lépéseket az őszinte párbeszédért és a béke megteremtéséért.

Szlovéniában a megnövekedett kereslet miatt korlátozta a benzinkutakon tankolható üzemanyag mennyiségét a kormány. A kabinet emellett felszólította a piacvezető Petrol vállalatot az ellátási zavarok haladéktalan felszámolására. A magánszemélyek legfeljebb 50, a jogi személyek 200 litert tankolhatnak egy alkalommal, miközben a hadsereg is segít az ellátás biztosításában. A Petrol közleményben utasította vissza a kritikákat, és közölte: az egyes benzinkutakon tapasztalható hiányt a hirtelen megugró kereslet okozza, nem pedig ellátási zavar.

Megemlékeztek Brüsszelben a dzsihadista terrortámadások tizedik évfordulójáról. A 2016. március 22-i merényletek célpontjai a Zaventem nemzetközi repülőtér és az uniós intézményeknek is helyet adó városrész Maelbeek metróállomása volt. A merényletekben 32 ember halt meg, és több mint háromszázan megsebesültek. A 2016. márciusi brüsszeli és a 2015. novemberi párizsi terrortámadásokat ugyanaz a francia-belga dzsihadista sejt követte el.

Kubában egy héten belül már másodszor volt országos áramkimaradás, miután a Nuevita hőerőmű egyik blokkjának leállása dominóhatást váltott ki a teljes hálózatban. Havanna sötétségbe borult, az utcákon az emberek zseblámpával közlekedtek, és több vendéglátóhely csak generátorral tudott működni.

Medve sebesített meg egy férfit Romániában, a Maros megyei Torboszló és Székelyabod közötti erdőben. Az idegenvezetőként dolgozó 58 éves férfi állapota stabil. Az elmúlt két évben megszaporodtak a medvetámadások Romániában, különösen a Kárpátok térségében. Több közülük halálos kimenetelű volt.

Hormuzi-szoros: Trump türelmetlen, gyorsítani próbál a NATO

Már több mint húsz ország, többségében NATO-tagországok csatlakoztak a Hormuzi-szoros hajózási biztonságának érdekében szükséges lépések kidolgozásához Donald Trump amerikai elnök sürgetésének hatására - közölte Mark Rutte, a NATO-főtitkára vasárnap amerikai médiumoknak adott interjúkban.
 

Irán szerint a Hormuzi-szoros nyitva áll minden hajó előtt, kivéve az ellenségekkel kapcsolatban állókat

Irán víz- és energiaellátási infrastruktúrájában keletkezett súlyos károkról számolt be

Tel-Avivban egy iráni kazettás rakéta többeket megsebesített

Izraeli nukleáris létesítmény városát támadta Irán – videó

Donald Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak – meg is jött a teheráni válasz

Elemző: ez egy időzített bomba, nagy zuhanás, újabb fekete hétfő jöhet a tőzsdén

Iráni rakéta csapódott be az izraeli Arad városában

Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
A Szabadság Mozgalom nyerhet Szlovéniában

A Robert Golob vezette balközép Szabadság Mozgalom (Gibanje Svoboda) végzett az első helyen a vasárnapi szlovén parlamenti választáson az urnazárás után közzétett exit poll-felmérés szerint.

F1 Japán Nagydíj: itt van minden időpont, a verseny kezdete Suzuka, Japán helyszínen

Egy hét múlva, vasárnap máris következik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság harmadik versenyhétvégéje, a Japán Nagydíj Suzukában.

US power plant threats 'show desperation', says Iran president as strikes continue across Middle East

President Trump says the US will "obliterate" Iran's power plants if the key shipping channel does not open before his 48-hour deadline.

2026. március 22. 19:39
Kemény felszólítást intézett Dobrev Klárához az MSZP elnöke
2026. március 22. 18:30
Húszezer erdei fülesbagoly telelt idehaza, milliónyi rágcsálót pusztítva el
