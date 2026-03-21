Elhunyt Gábor István, még fiatalember volt

A Békés Megyei Népművészeti Egyesület tájékoztatása szerint Gábor István tavaly diagnosztizált betegsége ellenére az utolsó pillanatig küzdött a felépülésért.

A gyógykezelések, köztük külföldi terápiák finanszírozására széles körű összefogás indult a térségben: a Dél-Alföld Értékei Gasztronómiai Egyesület, a Kornélia üzletcsoport és több civil szervezet is jótékonysági gyűjtést szervezett a segítésére - írja a beol.hu.

Az elhunytat az egyesület vezetősége és tagjai pótolhatatlan munkatársként jellemezték, aki kiemelkedő szerepet vállalt a rendezvények előkészítésében, a kiállítások építésében és a szakmai zsűrizési folyamatok technikai támogatásában.

Gábor István búcsúztatása 2026. március 27-én, pénteken 13 órakor lesz a dobozi temetőben.