Veszélyben lehet sokak bankszámlája, beindultak az adathalászok

A csalók egyre kifinomultabb módszerekkel próbálják rávenni az embereket arra, hogy megadják banki adataikat. Egy friss SMS-es átverésben most a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. vagy a Nemzeti Útdíj Rendszer nevével élnek vissza.

Az úgynevezett smishing – vagyis az SMS-ben érkező adathalászat – az utóbbi években látványosan elterjedt – írja az Origo.

A módszer egyszerű: a csalók egy rövid üzenetet küldenek, amelyben valamilyen sürgős problémára hivatkoznak. Magyarországon az utóbbi időben egyre több fogyasztó kap SMS-ben érkező értesítést állítólagos fizetetlen útdíjról.

Az üzenetek gyakran a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. vagy a Nemzeti Útdíj Rendszer nevével élnek vissza. A csaló üzenetek általában azt állítják, hogy az ügyfélnek elmaradt útdíjtartozása van, és büntetőeljárás indulhat ellene, ha azonnal nem rendezi a tartozást. Az SMS rendszerint tartalmaz egy linket is, ahol a befizetés azonnal elvégezhető lenne.

A link azonban nem a valódi szolgáltató oldalára vezet, hanem egy hamis weboldalra, amely kifejezetten az adatok megszerzésére készült. Fontos tudni: ezek az üzenetek nagy valószínűséggel adathalász csalások.

Mit tegyünk, ha ilyen SMS érkezik?

A csaló SMS-ek sürgető, fenyegető hangnemet használnak.

Gyakran tartalmaznak egy ismeretlen vagy gyanús webcímet.

A linkre kattintva bankkártya adatokat vagy személyes adatokat kérhetnek el.

Fontos, hogy

Ne kattintson a linkre!

Ne adjon meg személyes vagy bankkártya adatokat!

Ellenőrizze a tartozást kizárólag hivatalos csatornákon keresztül.

Ha bizonytalan, vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. ügyfélszolgálatával.