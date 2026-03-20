Veszélyben lehet sokak bankszámlája, beindultak az adathalászok

A csalók egyre kifinomultabb módszerekkel próbálják rávenni az embereket arra, hogy megadják banki adataikat. Egy friss SMS-es átverésben most a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. vagy a Nemzeti Útdíj Rendszer nevével élnek vissza.
Az úgynevezett smishing – vagyis az SMS-ben érkező adathalászat – az utóbbi években látványosan elterjedt – írja az Origo.
A módszer egyszerű: a csalók egy rövid üzenetet küldenek, amelyben valamilyen sürgős problémára hivatkoznak. Magyarországon az utóbbi időben egyre több fogyasztó kap SMS-ben érkező értesítést állítólagos fizetetlen útdíjról.
Az üzenetek gyakran a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. vagy a Nemzeti Útdíj Rendszer nevével élnek vissza. A csaló üzenetek általában azt állítják, hogy az ügyfélnek elmaradt útdíjtartozása van, és büntetőeljárás indulhat ellene, ha azonnal nem rendezi a tartozást. Az SMS rendszerint tartalmaz egy linket is, ahol a befizetés azonnal elvégezhető lenne.
A link azonban nem a valódi szolgáltató oldalára vezet, hanem egy hamis weboldalra, amely kifejezetten az adatok megszerzésére készült. Fontos tudni: ezek az üzenetek nagy valószínűséggel adathalász csalások.
Mit tegyünk, ha ilyen SMS érkezik?
A csaló SMS-ek sürgető, fenyegető hangnemet használnak.
Gyakran tartalmaznak egy ismeretlen vagy gyanús webcímet.
A linkre kattintva bankkártya adatokat vagy személyes adatokat kérhetnek el.
Fontos, hogy
Ne kattintson a linkre!
Ne adjon meg személyes vagy bankkártya adatokat!
Ellenőrizze a tartozást kizárólag hivatalos csatornákon keresztül.
Ha bizonytalan, vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. ügyfélszolgálatával.