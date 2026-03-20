2026. március 20. péntek Klaudia
Nyitókép: arinahabich/Getty Images

Hosszú távú energiaválságra kell felkészülni a kormányfő – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Hosszú távú energiaválságra kell felkészülni a kormányfő szerint a közel-keleti támadások miatt. Április elején Budapestre érkezik az amerikai alelnök. Irán már nem képes uránt dúsítani, de Izrael folytatja az ipari kapacitások megsemmisítését. Az InfoRádió legfontosabb hírei pénteken.

Hosszú távú energiaválságra kell felkészülni a Közel-Keleten az energia-infrastuktúrát, a földgáz- és olajmezőket ért legutóbbi támadások miatt. Erről beszélt a kormányfő, miután mára összehívta az energiabiztonsági tanácsot. Orbán Viktor arra hívta fel a figyelmet, hogy szakértők szerint 5 évbe is kerülhet a hatalmas katari gázlelőhely helyreállítása.

Üdvözölte az ukrán elnök kötelezettségvállalását az Európai Tanács elnöke, hogy a következő hat hétben megjavítják a Barátság kőolajvezetéket. António Costa az uniós csúcstalálkozó után megerősítette: az Európai Bizottság technikai és pénzügyi támogatást ajánlott fel a vezeték helyreállítására. Orbán Viktor továbbra is úgy véli, Kijev politikai okból nem nyitja újra a vezetéket.

Április elején Budapestre érkezik az amerikai alelnök, J. D. Vance – erősítette meg Szijjártó Péter egy interjúban. A külgazdasági és külügyminiszter azt mondta: a látogatás jól illeszkedik a magyar–amerikai kapcsolatok jelenlegi alakulásába.

Komáromban 6,4 milliárd forintnyi értékű beruházást hajt végre egy amerikai tulajdonú gyógyszeripari vállalat. A kormány 1,3 milliárd forint támogatást nyújta beruházáshoz.

Kiáltványban állt ki az önkormányzatiság megerősítése, a települések jogainak és lehetőségeinek helyreállítása mellett száz polgármester. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének rendezvényén aláírt dokumentum szerint a magyar önkormányzati rendszer kritikus állapotba került, azonnali összefogásra, és cselekvésre van szükség.

Cáfolta az Építési és Közlekedési Minisztérium Vitézy Dávid állításait, miszerint leállítanák a H6-os és H7-es HÉV-ek felújítására és meghosszabbítására kiírt tervpályázatot. Közleményükben azt írják, a HÉV-vonalak fejlesztése nem állt le, és a tervek sem vesznek el.

Kiterjesztik a külföldön dolgozó fiatalokra is az Otthon Start programot, hogy legyen hova hazajönniük – ígérte a miniszterelnök a Fidesz szentendrei kampányrendezvényén. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy elszámolnivalója van a fiatalokkal, akik ha külföldre mennek tanulni, dolgozni, Angliában meg Németországban egy átlagos bérből soha nem lesz saját otthonuk, itthon viszont igen.

A Szőlő utcai nyomozás során nem merült fel információ arra, hogy az ügy gyanúsítottja és Magyarország miniszterelnöke kapcsolatban álltak volna egymással – írta Arató Gergely kérdésére válaszolva a legfőbb ügyész. Arra a kérdésre nem adott választ, hogy a javítóintézet volt igazgatójának hosszú ideig tartó büntetlenségében szerepet játszott-e, hogy gyakran hivatkozott a kormányfővel való közeli viszonyára.

Az áprilisi választáson az egész hatalmi elit felett mondanak ítéletet a szavazók – jelentette ki a Tisza elnöke országjárásának következő állomásán, Ajkán. Magyar Péter méltatta azokat az ellenzéki politikusokat, akik nem indultak, vagy visszaléptek a Tisza javára, hogy megvalósulhasson a rendszerváltás. Szerinte nekik lesz lehetőségük arra, hogy négy év múlva visszatérjenek a politikába.

Mégsem indul a választáson Kopping Rita, a DK kecskeméti országgyűlési képviselőjelöltje, mert Bács-Kiskun vármegye 1-es számú választókerületében szoros eredmény várható, és számít, hogy hányfelé szakadnak az ellenzéki szavazatok. Kopping Ritát kizárják a DK-ból. Hasonló okból visszalép az indulástól Földi István, a Jobbik egyéni képviselőjelöltje Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5. számú egyéni választókerületében is.

Holnaptól érkeznek a januári rezsistopkedvezmény részleteit tartalmazó, diktáláson alapuló földgázszámlák – hívta fel ismét a figyelmet az MVM. A kedvezmény a gázszámlák 3. oldalán található.

Szerbia tovább csökkenti a kőolajszármazékokra kivetett jövedéki adót, még akkor is, ha ez bevételkieséssel jár az állam számára – közölte a szerb elnök. Eddig összesen 61 százaléknyi adóbevételről mondtak le.

Április 17-ig ismét meghosszabbította a Szerbiai Kőolajipari Vállalat működési engedélyét az illetékes amerikai hatóság. A szerb energiaügyi miniszter hangsúlyozta: a pancsovai finomító folytatja működését, az üzemanyag-ellátás stabil marad.

Irán már nem képes uránt dúsítani, de Izrael folytatja az ipari kapacitások megsemmisítését. Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő beszédében emellett a végső célnak az iráni rendszerváltást nevezte. Bejelentették azt is, hogy az izraeli hadsereg légicsapásban megölte az iráni Forradalmi Gárda szóvivőjét.

Ismét élesen bírálta a NATO-tagállamokat közösségi oldalán az amerikai elnök. Donald Trump szerint a szövetségesek nem vállaltak szerepet az Iránnal kapcsolatos konfliktusban, miközben most az olajárak emelkedése miatt panaszkodnak. Állítása szerint a konfliktus végül katonai értelemben eldőlt.

Ukrajna drónelfogó katonai egységeket telepített öt közel-keleti országba a drónok elleni védelemre – közölte az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács titkára. Az ukrán katonák az Egyesült Arab Emírségekben, Szaúd-Arábiában, Katarban, Kuvaitban és Jordániában segítik az iráni drónok elleni védekezést.

A svájci szövetségi kormány bejelentette, hogy leállította a közel-keleti háborúban érintett országokba irányuló fegyverexportot. Ezt az ország politikai semlegességét kimondó törvénnyel indokolták.

Csehországban felgyújtottak egy ipari raktárépületet Pardubicében. Sajtójelentések szerint egy izraeli tulajdonú fegyvergyár raktáráról van szó. A gyújtogatás elkövetőjeként egy palesztinbarát csoport jelentkezett, amely Izrael gázai harci műveleteivel indokolta az akciót.

Pokolgép robbant Róma külvárosában, ketten meghaltak. A hatóságok szerint egy anarchista csoport tagjai voltak, akik pokolgépet gyártottak, merényletre készülve.

Meghalt Chuck Norris. A 86 éves amerikai színész, harcművész tegnap került kórházba, halálhírét az Instagramon közölte családja.

A háromezer éves ünnep, a perzsa újév előestéje Iránban hagyományosan a készülődéssel telik: ez a megújulás ünnepe. Most viszont a rettegés uralja az embereket. Rengetegen félnek az izraeli–amerikai bombázások miatt – de azok is rengetegen vannak, akik félnek ugyan, de boldogok, mert csaknem fél évszázados iszlamista diktatúra után reménykednek, hogy elsöprik végre az ősi országot uraló terrorrezsimet – jelentette a BBC helyszíni munkatársa.
 

Újítsuk meg a háborúellenes szövetségesünket – fogalmazott Orbán Viktor az országjárása szentendrei állomásán péntek este. A miniszterelnök kiemelte, minden magyarnak tudnia kell: vagy kiállunk a magunk érdeke mellett és nemzeti kormányt választunk, vagy egy ukránbarát kormány odaadja a magyarok pénzét Kijevnek és megszünteti a rezsicsökkentést.
 

Péntekre virradóra folytatódtak a támadások Izrael és Irán között, miközben a perzsa állam továbbra is drón- és rakétacsapásokat hajt végre az arab öbölországok ellen. Az iráni média szerint péntek reggel egy támadásban életét vesztette az iráni Forradalmi Gárda szóvivője, Ali Mohammad Naeini. Az izraeli hadsereg később megerősítette az értesülést. Péntek reggel nyilatkozatot tett közzé Irán új legfőbb vezetője, Modzstaba Hámenei, az iráni hírszerzési miniszter napokkal korábban bekövetkezett megölése kapcsán. Hámenei szerint sem Irán külső, sem belső ellenségei nem lehetnek biztonságban.

A tetőtér beépítése praktikus módja az élettér növelésének, azonban komoly kockázatokat rejt, ha nem tartják be szigorúan a technológiai előírásokat.

Keir Starmer's decision comes after Donald Trump berated his Nato allies as "cowards" for not getting involved in securing the key oil shipping route.

