2026. május 20. szerda
Lõrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés vidék- és településfejlesztési bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Rákkeltő anyag kerülhetett ki Szegeden Stumpf Péter szerint

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Szigorú vizsgálat indítását jelentette be a BYD építkezésén „felmerült szabálytalanságok” miatt Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter a Facebookon szerdán.

A Csongrád-Csanád megyei kormányhivatal súlyos szabálytalanságokat tárt fel a szegedi BYD-gyár építésén, amelyek alapján rendőrségi feljelentést tett. A gyanú szerint az építkezés során kitermelt földet az előírt vizsgálatok elvégzése nélkül terítették szét a környező területeken – közölte a miniszter.

Korábbi mérések alapján fennáll annak a lehetősége, hogy a szegedi termőföldekre került talajréteg rákkeltő anyaggal, alkilbenzollal szennyezett. Stumpf Péter, a város tiszás országgyűlési képviselője részletes tájékoztatást adott a helyzetről, és közbelépést kért a szegediek egészségének védelmében – írta a politikus.

„A kormányhivatalokat felügyelő miniszterként sürgős és szigorú vizsgálatot indítok, hogy a lehető leggyorsabban tisztázni tudjuk a talaj szennyezettségét, és azt is, történt-e mulasztás a hatóság részéről. Az emberséges és működő Magyarországon a hatóságoknak a legnagyobb körültekintéssel kell eljárniuk, minden ember egészségét meg kell védenünk a szennyező, ipari üzemektől” – közölte Lőrincz Viktória.

Stumpf Péter szintén a Facebookon közölte, hogy a kormányhivataltól kapott tájékoztatás szerint a „BYD hónapokon át semmibe vette a környezetvédelmi előírásokat”, és 208 ezer négyzetméternyi területen szórt szét olyan talajt, amelyben a határétéket meghaladó mennyiségben lehettek rákkeltő vegyületek.

Pedig a beruházás környezetvédelmi engedélye világosan meghatározta, hogy a BYD-nak hogyan kellett volna eljárnia: mintát kellett volna vennie a kitermelt földből, majd azt be kellett volna vizsgáltatnia egy laboratóriumban. Ehelyett a munkálatok során kitermelt földet elkezdték elszállítani és szétteríteni a környező területeken anélkül, hogy annak szennyezettségét megvizsgálták volna – írta.

Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter kedden közölte, hogy a kínai elektromosautó-gyártó cég súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit, majd a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal jelentette be, hogy környezetkárosítás gyanúja miatt feljelentést tett a Szegedi Rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen.

A rendelkezésre álló információk alapján felmerült a környezetkárosítás gyanúja a beruházási területen „letermelt” talajréteg felhasználásával összefüggésben – írta a hivatal.

Szerdán a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság tudatta, hogy megindult a nyomozás a BYD-beruházás ügyében, mivel felmerült a gyanú, hogy a beruházási területről kitermelt, szennyezettségi határérték feletti alkilbenzol tartalmú földet több külső helyen rakodták le.

Bauer Bence: összeomlóban a német kormánypártok támogatottsága, válságot hozhat a polgári juttatás rendszere

Akár előre hozott választásokat is eredményezhet Németországban, ha nem módosítják az úgynevezett polgári juttatás (Bürgergeld) rendszerét. A növekvő szociális kiadások ugyanis már szinte fenntarthatatlan módon terhelik meg a német költségvetést. A CDU/CSU–SPD kormánykoalíció támogatottsága soha nem látott mélységben, már csak 34 százalékon áll, miközben az AfD közel a 30 százalékhoz.
Magyar Péter „kívül akar maradni a lengyel belpolitikai vitákon”

A kétoldalú, ezen belül a gazdasági kapcsolatokról, Magyarország orosz gáztól való függetlenedésének támogatásáról, a kelet-közép-európai régió biztonságáról és a régiós együttműködési formák elmélyítéséről tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök szerdán Karol Nawrocki lengyel elnökkel – tájékoztatta Marcin Przydacz, az államfői hivatal vezetője a Polsat News internetes híroldalt.
 

3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
Egyezség kapujában az USA és Irán, nagyot mozdult a forint árfolyama

A devizapiacokon kedden végig a közel-keleti geopolitikai feszültségek, az olajárak mozgása és a Fed kamatpályájával kapcsolatos várakozások határozták meg a hangulatot. A forint reggel még stabilan kezdett, napközben azonban egyre nagyobb nyomás alá került, ahogy romlott a nemzetközi kockázati környezet és erősödött a dollár. Az euró jegyzése délután már a 363-as szintet is elérte, míg a dollár 313 forint fölé emelkedett, ami kéthetes mélypont közelébe lökte a magyar devizát. A befektetők továbbra is kiemelten figyelik az iráni–amerikai konfliktus fejleményeit, az olajpiaci mozgásokat, valamint a Fed kamatemelési várakozásait, miközben a hazai piacon az új magyar kormány gazdaságpolitikai és uniós forrásokkal kapcsolatos jelzései is befolyásolhatják a forint megítélését. A délutáni órákban a magyar deviza nagyot erősödött a közel-keleti háborúról érkező jó hírekre reagálva. A devizapiaci eseményeket szerdán is percről percre követjük.

Csúnyán ráfaragott, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A részvénypiac forgalma 33,8 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Russian jets 'dangerously' intercept RAF spy plane over Black Sea

The unarmed Rivet Joint surveillance aircraft was conducting a "routine international flight" during the incidents, the Ministry of Defence says.

