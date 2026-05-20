Infostart.hu
2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
Nyitókép: Pixabay

Öt országgyűlési vizsgálóbizottság lenne, nagy szigorral

A jövőben két évig terjedő szabadságvesztéssel lenne büntetendő az, aki akadályozza az országgyűlési vizsgálóbizottság munkáját. Az erről szóló törvényjavaslatot a Tisza Párt két képviselője szerdán nyújtotta be az Országgyűlésnek.

Melléthei-Barna Mártonnak és Hantosi Istvánnak az Országgyűlés vizsgálóbizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szóló javaslata alapján egymillió forintos pénzbírság is kiszabható lenne arra, illetve elővezethető lenne az, aki nem jelenik meg egy parlamenti vizsgálóbizottság előtt.

A törvényjavaslat kiegészíti a büntető törvénykönyvet azzal, hogy

vétségnek minősíti az országgyűlési vizsgálóbizottság munkájának akadályozását, bünteti azt, ha valaki a testület előtt szándékosan valótlan nyilatkozatot tesz, valótlan adatot szolgáltat.

A vizsgálóbizottság munkája akadályozásának minősített esete, így három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha a távolmaradás, a valótlan nyilatkozat bűncselekmény elkövetését szolgálja, vagy annak leplezésére irányul.

Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője és 49 tiszás képviselő rögtön öt parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte:

  • A Gyermekvédelem Rendszerszintű Válságát Feltáró Vizsgálóbizottság;
  • A Kegyelmi Botrány Felelőseit Feltáró Vizsgálóbizottság;
  • A Spontán Privatizációt és a Közvagyon Elvesztését Feltáró Vizsgálóbizottság;
  • Az MNB Működésével Kapcsolatos Visszaéléseit Feltáró Vizsgálóbizottság;
  • A Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság.

Magyar Péter miniszterelnök a hétfői kormányülés utáni sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy nemcsak hogy nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy dokumentumait, hanem parlamenti vizsgálóbizottságot is felállítanak, és azt ígérte, hogy kötelezővé teszik a bizottság előtti megjelenést. Ha pedig valaki nem megy el, akkor először olyan jelentős bírságot kaphat, „amit még Hatvanpusztán is megéreznek az emberek”, ha pedig ezután sem jelenik meg, akkor a rendőrség fogja elővezetni. Magyar azt is előírná, hogy kötelező legyen igazat mondani, és a hamis tanúzást ugyanolyan szankciókkal büntessék, mint a bírósági eljárásokban.

Miniszterelnöki időkorlát, kekvák – itt a Tisza-párt első Alaptörvény-módosító javaslata

Benyújtotta az első Alaptörvény-módosítási javaslatát a Tisza Párt. A javaslat korlátozná a miniszterelnöki megbízatás hosszát. Emellett „lépéseket tesz" a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése felé, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vagyona nemzeti vagyon.
 

Öt országgyűlési vizsgálóbizottság lenne, nagy szigorral

Presser Gábor: a dalok élni akarnak

Presser Gábor dalszerző, előadóművész 2027. január 8–17. között nagyszabású „Presser-Sorozat” koncertsorozatot ad a Budapest Kongresszusi Központban. A több mint 700 dalt számláló életműből merítve 3 különböző tematikájú előadást mutat be. Ennek kapcsán a beszélt arról, hogyan lettek múzsák azok az énekesnők, akiknek dalt írt, milyen volt velük együtt dolgozni, miért szeret zongorakísérő lenni, hogyan jutottak el oda, hogy nincs tovább LGT, milyen élete lehet a daloknak, illetve hogy áll a Munkakönyvvel.
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
Egymást érik a droncsapások: Ukrajna ott támadja Oroszországot, ahol a legjobban fáj

Az ukrán dróncsapások az elmúlt napokban Közép-Oroszország szinte valamennyi jelentős olajfinomítóját leállásra vagy kapacitáscsökkentésre kényszerítették. Ezt adatok és névtelenséget kérő források is megerősítették.

Kongatják a vészharangot a döntéshozók: óriási készleteket építenek ki azokból a kincsekből, amik nélkül megbénulna a modern világ

Volfrámot, ritkaföldfémeket és galliumot is felhalmozna az EU a stratégiai tartalékokban.

Former Cuban president Raúl Castro indicted in US over 1996 fatal downing of two planes

It's the latest move in the Trump administration's pressure campaign against Cuba's communist government.

