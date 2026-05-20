Öt országgyűlési vizsgálóbizottság lenne, nagy szigorral

Melléthei-Barna Mártonnak és Hantosi Istvánnak az Országgyűlés vizsgálóbizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szóló javaslata alapján egymillió forintos pénzbírság is kiszabható lenne arra, illetve elővezethető lenne az, aki nem jelenik meg egy parlamenti vizsgálóbizottság előtt.

A törvényjavaslat kiegészíti a büntető törvénykönyvet azzal, hogy

vétségnek minősíti az országgyűlési vizsgálóbizottság munkájának akadályozását, bünteti azt, ha valaki a testület előtt szándékosan valótlan nyilatkozatot tesz, valótlan adatot szolgáltat.

A vizsgálóbizottság munkája akadályozásának minősített esete, így három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha a távolmaradás, a valótlan nyilatkozat bűncselekmény elkövetését szolgálja, vagy annak leplezésére irányul.

Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője és 49 tiszás képviselő rögtön öt parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte:

A Gyermekvédelem Rendszerszintű Válságát Feltáró Vizsgálóbizottság;

A Kegyelmi Botrány Felelőseit Feltáró Vizsgálóbizottság;

A Spontán Privatizációt és a Közvagyon Elvesztését Feltáró Vizsgálóbizottság;

Az MNB Működésével Kapcsolatos Visszaéléseit Feltáró Vizsgálóbizottság;

A Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság.

Magyar Péter miniszterelnök a hétfői kormányülés utáni sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy nemcsak hogy nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy dokumentumait, hanem parlamenti vizsgálóbizottságot is felállítanak, és azt ígérte, hogy kötelezővé teszik a bizottság előtti megjelenést. Ha pedig valaki nem megy el, akkor először olyan jelentős bírságot kaphat, „amit még Hatvanpusztán is megéreznek az emberek”, ha pedig ezután sem jelenik meg, akkor a rendőrség fogja elővezetni. Magyar azt is előírná, hogy kötelező legyen igazat mondani, és a hamis tanúzást ugyanolyan szankciókkal büntessék, mint a bírósági eljárásokban.