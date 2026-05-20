Világháborús katonasírokat tártak fel Hollóházán

A második világháborúban elesett hat magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán – közölte szerdán a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Facebook-oldalán. A munkában a hadisírgondozók mellett részt vettek a Füzéri Hadtörténeti és Helytörténeti Kör önkéntesei is.

Hollóházán a település temetőjének hátsó részében fekvő sírhelyen több mázsás kőtömbök közé helyezett fakeresztekkel jelöltek meg katonasírokat, de azokon név, alakulat, vagy haderő nem volt feltüntetve. A helyiek úgy emlékeztek, hogy a harcok után az elesett magyar katonák térségben összegyűjtött maradványait temették oda. A katonákról nem volt hivatalos információ, de a térségben eltűntként minimum hét katonáról álltak rendelkezésre adatok, ezért a helyszín bekerült az igazgatóság idei feltárási tervébe – írták.

A munka a hatalmas kőtömbök eltávolításával kezdődött, majd a szakemberek megnyitották a sírhelyet. Az első csontmaradványok 80 centiméteres mélységben kerültek elő, később a szakemberek a tömegsírban négy katona földi maradványait tárták fel, bokájukra hurkolt réz vagy vasdrótokkal. Valószínűleg ezekkel a drótokkal húzták be a testüket a közös sírba, így feltételezhetően a katonákat nem az elesésük után közvetlenül, hanem csak jóval később temették el. A feltárási helyszínt észak felé bővítve további két katona csontjait is megtalálták.

Mind a hat eltemetett katona mellett kizárólag a Magyar Királyi Honvédségnél rendszeresített tárgyak kerültek elő, közöttük egy kifejezetten jó állapotú M36 típusú azonossági jegytok, amely alapján már a helyszínen sikerült megállapítani tulajdonosát, a 11/II. zászlóalj katonáját, a tetétleni születésű Nagy Sándor honvédot. Az öt ismeretlen hősi halált halt katonát és Nagy Sándort Hollóházán temetik újra, várhatóan 2027-ben.