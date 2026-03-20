2026. március 20. péntek Klaudia
Donald Trump amerikai elnök újságíróknak nyilatkozik a Takeicsi Szanae japán miniszterelnökkel tartott találkozóján a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2026. március 19-én, az Irán elleni amerikai-izraeli hadmûvelet kezdete után három héttel. Trump közölte, hogy az Egyesült Államok nem készül szárazföldi erõket küldeni Iránba.
Nyitókép: MTI/EPA/CNP pool/Aaron Schwartz

Donald Trump: gyávák, és erre emlékezni fogunk

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök szerint az iráni konfliktust katonai értelemben már megnyerte az Egyesült Államok, a NATO szövetségesek pedig nem akartak csatlakozni az iráni atomfenyegetés kiiktatásához.

Az elnök pénteken Truth Social internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében kifejtette, hogy a NATO „papírtigris” az Egyesült Államok nélkül.

Bírálta a NATO szövetségesek hozzáállását és vonakodását, hogy csatlakozzanak a Hormuzi-szoros újranyitása érdekében szükséges lépésekhez.

„Panaszkodnak a magas olajárak miatt, amit kénytelenek megfizetni, de nem akarnak segíteni a Hormuzi-szoros megnyitásában” – fogalmazott Donald Trump, aki szerint egyszerű katonai műveletről lenne szó a magas olajárak egyetlen okának megszüntetése érdekében.

„Olyan könnyű lenne nekik, nagyon kicsi kockázattal” – írta az elnök, valamint hozzáfűzte: „gyávák, és erre emlékezni fogunk”.

Titkos sejtek, az iráni rezsim rendszerének alappillérei ellen vív keserves harcot Izrael

Az iráni konfliktus részeként az izraeli légierő újabban az iráni félkatonai szervezet, a Baszidzs utcai ellenőrzőpontjait is támadja. E szervezet tagjai civil ruhában, arctalanul cselekszenek, az irániak pedig a bőrükön érzik a szervezet brutalitását, ezért sokan elégedetlenek. Az iráni rezsim „szemeit és füleit” is igyekszik most Izrael meggyengíteni, de a cél elérése igencsak nehézkes.
 

Hallatott magáról az iráni legfőbb vezető, a Forradalmi Gárda újabb fontos emberét likvidálták – Híreink az iráni háborúról pénteken

Péntekre virradóra folytatódtak a támadások Izrael és Irán között, miközben a perzsa állam továbbra is drón- és rakétacsapásokat hajt végre az arab öbölországok ellen. Az iráni média szerint péntek reggel egy támadásban életét vesztette az iráni Forradalmi Gárda szóvivője, Ali Mohammad Naeini. Az izraeli hadsereg később megerősítette az értesülést. Péntek reggel nyilatkozatot tett közzé Irán új legfőbb vezetője, Modzstaba Hámenei, az iráni hírszerzési miniszter napokkal korábban bekövetkezett megölése kapcsán. Hámenei szerint sem Irán külső, sem belső ellenségei nem lehetnek biztonságban. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Gyengülés után megy el víkendezni a forint: mutatjuk a pénteki záró árfolyamokat

Trump calls Nato allies 'cowards' over Strait of Hormuz as energy fears keep oil prices high

