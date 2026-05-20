Elemző: az szja-kedvezmények lökték meg a béremelkedés ütemét tavasszal

Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779 800 forint volt, ami 9,2 százalékkal volt nagyobb az egy évvel korábbi számnál. A nettó átlagkereset 546 ezer forintot volt, eközben a nettó kereset mediánértéke 432 ezer forintot tett ki a KSH friss adatközlése szerint.

Bérünk alakulása az elmúlt években

Az adatok között szemezgetve Hornyák József, a Portfolio elemzője az InfoRádióban elmondta, márciusban tovább nőttek a keresetek Magyarországon, a nettó jobban nőtt a bruttónál, 11,3 százalékkal, ami azzal függ össze, hogy a több lépcsőben bevezetett családi adókedvezmények miatt növekedett az emberekhez áramló pénz mennyisége, de nem csupán azzal, mivel a bruttó béremelkedés mértéke is igen magas volt, magasabb, mint amit tavaly sokan prognosztizáltak.

„A bruttó béremelkedés is izmos, kitartott a lendületes növekedés, de hogy a nettó bérek még ezt a növekedési ütemet is meghaladták, abban kulcsszerepet játszott az, hogy a családi adókedvezmény megemelkedett, a 3 gyerekes anyák szja-mentessége, illetve a 2 gyermeket nevelő anyák egy részének szja-mentessége is hozzájárult ahhoz, hogy a nettó bérek emelkedése meghaladja a bruttót. De természetesen mondhatjuk, hogy igazából ez egy szűkebb kört érint, azokat, akiknek vannak gyerekeik és igénybe is tudják venni ezeket a mentességeket” – ecsetelte.

Akik nem tudnak élni a fenti kedvezményekkel, az ő esetükben a nettó béremelkedés 9 százalék körüli volt.

Beszédes adat a medián kereset alakulása. Erről elmondta, az jelentősen elmarad az átlagkereset alakulásától.

„A mediánbérekről azért fontos beszélni, mert az emberek egyik fele kevesebbet, a másik fele többet keres ennél az értéknél, viszont a munkavállalók csaknem kétharmada kevesebbet visz haza, mint az átlagbér. A mediánbér 609 ezer forinton alakult bruttóban, ez majdnem 11 százalékos emelkedésnek felel meg, a már említett említett adókedvezmények pedig a medián nettónál is érvényesülnek: a 432 ezer forintos érték 13 százalék feletti növekedés az előző év azonos időszakához képest” – rögzítette az InfoRádió megkeresésére Hornyák József.

A cikk Sipos Ildikó interjúja alapján készült.