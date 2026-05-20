2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
Elemző: az szja-kedvezmények lökték meg a béremelkedés ütemét tavasszal

A nettó 546 ezer forintos átlagbérnél az ország harmada keres jobban, a magyarok kétharmada rosszabbul. Erre is felhívta a figyelmet a KSH legfrissebb keresetadatai mentén Hornyák József, a Portfolio elemzője, aki szerint ezért érdemes figyelni a medián bért is: az nettó 432 ezer forint, ennél a magyarok fele keres többet, a fele kevesebbet. Az éves növekmény kulcsa az adókedvezmény volt.

Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779 800 forint volt, ami 9,2 százalékkal volt nagyobb az egy évvel korábbi számnál. A nettó átlagkereset 546 ezer forintot volt, eközben a nettó kereset mediánértéke 432 ezer forintot tett ki a KSH friss adatközlése szerint.

Bérünk alakulása az elmúlt években

Az adatok között szemezgetve Hornyák József, a Portfolio elemzője az InfoRádióban elmondta, márciusban tovább nőttek a keresetek Magyarországon, a nettó jobban nőtt a bruttónál, 11,3 százalékkal, ami azzal függ össze, hogy a több lépcsőben bevezetett családi adókedvezmények miatt növekedett az emberekhez áramló pénz mennyisége, de nem csupán azzal, mivel a bruttó béremelkedés mértéke is igen magas volt, magasabb, mint amit tavaly sokan prognosztizáltak.

„A bruttó béremelkedés is izmos, kitartott a lendületes növekedés, de hogy a nettó bérek még ezt a növekedési ütemet is meghaladták, abban kulcsszerepet játszott az, hogy a családi adókedvezmény megemelkedett, a 3 gyerekes anyák szja-mentessége, illetve a 2 gyermeket nevelő anyák egy részének szja-mentessége is hozzájárult ahhoz, hogy a nettó bérek emelkedése meghaladja a bruttót. De természetesen mondhatjuk, hogy igazából ez egy szűkebb kört érint, azokat, akiknek vannak gyerekeik és igénybe is tudják venni ezeket a mentességeket” – ecsetelte.

Akik nem tudnak élni a fenti kedvezményekkel, az ő esetükben a nettó béremelkedés 9 százalék körüli volt.

Beszédes adat a medián kereset alakulása. Erről elmondta, az jelentősen elmarad az átlagkereset alakulásától.

„A mediánbérekről azért fontos beszélni, mert az emberek egyik fele kevesebbet, a másik fele többet keres ennél az értéknél, viszont a munkavállalók csaknem kétharmada kevesebbet visz haza, mint az átlagbér. A mediánbér 609 ezer forinton alakult bruttóban, ez majdnem 11 százalékos emelkedésnek felel meg, a már említett említett adókedvezmények pedig a medián nettónál is érvényesülnek: a 432 ezer forintos érték 13 százalék feletti növekedés az előző év azonos időszakához képest” – rögzítette az InfoRádió megkeresésére Hornyák József.

A nettó 546 ezer forintos átlagbérnél az ország harmada keres jobban, a magyarok kétharmada rosszabbul. Erre is felhívta a figyelmet a KSH legfrissebb keresetadatai mentén Hornyák József, a Portfolio elemzője, aki szerint ezért érdemes figyelni a medián bért is: az nettó 432 ezer forint, ennél a magyarok fele keres többet, a fele kevesebbet. Az éves növekmény kulcsa az adókedvezmény volt.
 

Magyar Péter „barátok között van” – ezzel indította a két miniszterelnök közös sajtótájékoztatóját Donald Tusk. A lengyel kormányfő jelezte: örömmel vennék, ha a következő visegrádi csúcstalálkozót Budapesten szerveznék meg. Tusk szerint Lengyelország kész együttműködni Magyarországgal, akár közös beruházásokon keresztül is, hogy a térség országai csökkenteni tudják orosz energiafüggőségüket.
 

Ukrán drónokat fogtak el Lettország légterében, légi riadót fújtak, miután a balti államon keresztül próbálta Kijev Moszkvát támadni. Az orosz csapatok elkezdték igencsak szorongatni Kosztyantynivkát: egyes ukrán térképek szerint a déli, délkeleti városrész külső területében már oroszok vannak. Hasonló helyzet kezd el kialakulni Liman térségében is. Közben Zaporizzsján csökken a nyomás: Sztyepnohirszk térségében állítólag kisebb ukrán ellenoffenzíva zajlik. A nap folyamán az új magyar kormány tárgyalásokat kezdett Ukrajnával a két ország kapcsolatainak javításáról. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Az unió azt mérlegeli, hogy egy ismert korábbi európai vezetőt küldene tárgyalni Oroszországgal az ukrajnai háború lezárása érdekében.

Two presidential visits days apart is how Xi Jinping wants the world to see him: talking to everyone, tied to no-one.

