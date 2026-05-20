Elon Musk sorban bukja a pereket, de nem áll le

Egykor ugyanazon az oldalon álltak, de aztán elmérgesedett a viszony Elon Musk és Sam Altman között; a világ leggazdagabb embere mentorálta egykor a ChatGPT-t üzemeltető OpenAI vezérigazgatóját.

A helyzet azután mérgesedett el, hogy Musk vádaskodni kezdett azzal, hogy Altman és az OpenAI elnöke, Greg Brockman megszegte a cég alapító okiratában vállaltakat, és jogtalanul tollasodott meg a MI-boomból.

Musk panasza az volt, hogy szándékosan félrevezették és elhitették vele: ha az OpenAI társalapítója lesz, akkor egy olyan nonprofit cég jön létre, amely az „emberiség javára dolgozik”, ellensúlyozva a modern kori technológiai óriásokat.

Ismert, hogy az OpenAI épp egy ilyen óriással, a Microsofttal alakított ki 13 milliárd dolláros partnerséget.

„Tankönyvbe illő példája volt mindez a jótékonykodás és a kapzsiság ellentétének, az álnokság és megtévesztés pedig Shakespeare-i méreteket öltött”

– szóltak Musk bírálatai.

A napokban egy kaliforniai esküdtszék azonban két óránál rövidebb mérlegelés után nem adott helyt Musk keresetének és annak a vádjának, hogy „elloptak egy jótékonysági szervezetet”. Az esküdtszék véleménye csak ajánlásnak minősült, de az eljáró bíró azonnal ezzel megegyező ítéletet hozott. Ezzel egyébként megnyílt az út a már most 1 billió dollárra értékelt OpenAI tőzsdei bevezetése előtt.

A Musk számára kedvezőtlen bírósági döntést ugyanakkor befolyásolta az, hogy gyakorlatilag túl későn emelt panaszt. Az OpenAI szerint ugyanis már 2017-ben tudott arról, hogy a cég profitorientált szerkezetre akar átváltani, így a 2024-ben beadott keresetével jóval a lehetséges 3 éves határidőt túllépve indított pert.

A döntés után az OpenAI ügyvédje arról beszélt a bíróság előtt, hogy

Musk „képmutató módon szabotálni akart egy versenytársat”.

Maga Musk azt írta: fellebbez, mivel az ügyrend miatt utasították el a keresetét és magát a panaszt nem vizsgálták meg. A bírót pedig „borzalmas aktivistának” titulálta.

A BBC közben felsorolta, hogy a milliárdos a közelmúltban legkevesebb öt pert vesztett, például az általa vásárolt Twitter menedzserei, befektetői és hirdetői ellen, továbbá a Trump-kormányzat tagjaként általa irányított Kormányzati Hatékonysági Ügynökség döntései nyomán. Emellett, két éve Delaware állam egyik bírósága érvénytelenítette a Tesla által neki adott többmilliárdos javadalmazási csomagot. Musk válasza az volt, hogy Texasba vitte át a vállalatot, ahol újra bejegyeztette azt.

A BBC által megkérdezett jogi szakértők szerint nem várható, hogy a milliárdos a sorozatosan elvesztett perek után visszafogja magát. „Nem gondolom, hogy leáll, eddig senki sem tudta következményekkel sújtani a tetteit” – mondta Dorothy Lund, a Columbia Egyetem jogászprofesszora.