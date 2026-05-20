Infostart.hu
2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
A Donald Trump megválasztott amerikai elnök által a kormányzati hatékonyságért felelős új amerikai minisztérium vezetésére jelölt Elon Musk üzletember Trump beiktatási ünnepsége előtt a washingtoni kongresszus kupolatermében 2025. január 20-án. A rendkívüli hideg miatt szabadtér helyett a Capitolium kupolacsarnokában rendezik meg a beiktatási ceremóniát.
Nyitókép: MTI/EPA/Getty Images pool/Chip Somodevilla

Elon Musk sorban bukja a pereket, de nem áll le

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Legyőzte volt mentorát a bíróságon Sam Altman, az OpenAI igazgatója. Elon Musk viszont nem hajlandó elfogadni a vereséget. A milliárdosnak akkora a vagyona, hogy megengedheti magának, hogy több pert is elveszítsen, vagy fellebbezzen.

Egykor ugyanazon az oldalon álltak, de aztán elmérgesedett a viszony Elon Musk és Sam Altman között; a világ leggazdagabb embere mentorálta egykor a ChatGPT-t üzemeltető OpenAI vezérigazgatóját.

A helyzet azután mérgesedett el, hogy Musk vádaskodni kezdett azzal, hogy Altman és az OpenAI elnöke, Greg Brockman megszegte a cég alapító okiratában vállaltakat, és jogtalanul tollasodott meg a MI-boomból.

Musk panasza az volt, hogy szándékosan félrevezették és elhitették vele: ha az OpenAI társalapítója lesz, akkor egy olyan nonprofit cég jön létre, amely az „emberiség javára dolgozik”, ellensúlyozva a modern kori technológiai óriásokat.

Ismert, hogy az OpenAI épp egy ilyen óriással, a Microsofttal alakított ki 13 milliárd dolláros partnerséget.

„Tankönyvbe illő példája volt mindez a jótékonykodás és a kapzsiság ellentétének, az álnokság és megtévesztés pedig Shakespeare-i méreteket öltött”

– szóltak Musk bírálatai.

A napokban egy kaliforniai esküdtszék azonban két óránál rövidebb mérlegelés után nem adott helyt Musk keresetének és annak a vádjának, hogy „elloptak egy jótékonysági szervezetet”. Az esküdtszék véleménye csak ajánlásnak minősült, de az eljáró bíró azonnal ezzel megegyező ítéletet hozott. Ezzel egyébként megnyílt az út a már most 1 billió dollárra értékelt OpenAI tőzsdei bevezetése előtt.

A Musk számára kedvezőtlen bírósági döntést ugyanakkor befolyásolta az, hogy gyakorlatilag túl későn emelt panaszt. Az OpenAI szerint ugyanis már 2017-ben tudott arról, hogy a cég profitorientált szerkezetre akar átváltani, így a 2024-ben beadott keresetével jóval a lehetséges 3 éves határidőt túllépve indított pert.

A döntés után az OpenAI ügyvédje arról beszélt a bíróság előtt, hogy

Musk „képmutató módon szabotálni akart egy versenytársat”.

Maga Musk azt írta: fellebbez, mivel az ügyrend miatt utasították el a keresetét és magát a panaszt nem vizsgálták meg. A bírót pedig „borzalmas aktivistának” titulálta.

A BBC közben felsorolta, hogy a milliárdos a közelmúltban legkevesebb öt pert vesztett, például az általa vásárolt Twitter menedzserei, befektetői és hirdetői ellen, továbbá a Trump-kormányzat tagjaként általa irányított Kormányzati Hatékonysági Ügynökség döntései nyomán. Emellett, két éve Delaware állam egyik bírósága érvénytelenítette a Tesla által neki adott többmilliárdos javadalmazási csomagot. Musk válasza az volt, hogy Texasba vitte át a vállalatot, ahol újra bejegyeztette azt.

A BBC által megkérdezett jogi szakértők szerint nem várható, hogy a milliárdos a sorozatosan elvesztett perek után visszafogja magát. „Nem gondolom, hogy leáll, eddig senki sem tudta következményekkel sújtani a tetteit” – mondta Dorothy Lund, a Columbia Egyetem jogászprofesszora.

Miniszterelnöki időkorlát, kekvák – itt a Tisza-párt első Alaptörvény-módosító javaslata

Benyújtotta az első Alaptörvény-módosítási javaslatát a Tisza Párt. A javaslat korlátozná a miniszterelnöki megbízatás hosszát. Emellett „lépéseket tesz” a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése felé, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vagyona nemzeti vagyon.
 

Presser Gábor: a dalok élni akarnak

Presser Gábor dalszerző, előadóművész 2027. január 8–17. között nagyszabású „Presser-Sorozat” koncertsorozatot ad a Budapest Kongresszusi Központban. A több mint 700 dalt számláló életműből merítve 3 különböző tematikájú előadást mutat be. Ennek kapcsán a beszélt arról, hogyan lettek múzsák azok az énekesnők, akiknek dalt írt, milyen volt velük együtt dolgozni, miért szeret zongorakísérő lenni, hogyan jutottak el oda, hogy nincs tovább LGT, milyen élete lehet a daloknak, illetve hogy áll a Munkakönyvvel.
Felfüggesztené a devizahiteles pereket és végrehajtásokat a Tisza javaslata

Törvényjavaslatot nyújtott be a Tisza két országgyűlési képviselője, Hantosi István és Melléthei-Barna Márton a devizahiteles ügyekben még folyamatban lévő perek és végrehajtások kezeléséről. A javaslat lényege, hogy a devizahiteles törvények felülvizsgálatáig hivatalból fel kellene függeszteni az érintett polgári pereket, a kapcsolódó végrehajtási eljárásokban pedig főszabály szerint nem lehetne további eljárási cselekményt vagy intézkedést tenni.

Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 21. héten, 2026-ban

Former Cuban president Raúl Castro indicted in US over 1996 fatal downing of two planes

