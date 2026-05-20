2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
Nyitókép: Pixabay

Nagyon drága ütést vitt be a jegykiadó automatának – videó

Az ittas férfi akkorát behúzott Miskolcon egy jegyautomatának, hogy az rögtön elsötétült. Meggondolatlan cselekedetével milliós kárt okozott.

A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen rongálás bűntette miatt, aki - a vád szerint - az autóbusz megállóban ököllel ütötte a jegykiadó automatát – írja közleményében a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a vádlott 2025. augusztus közepén késő éjszaka Miskolc belvárosában, ittas állapotban az autóbusz megállóban felszerelt jegykiadó automata műanyag burkolatába egy alkalommal magát jobb lábával hátrafelé kitámasztva, lendületet véve és belehajolva, nagy erővel, ököllel beleütött. Az ütés következtében az automata képernyője elsötétült, a burkolat megrepedt, eltört. A vádlott cselekményével több, mint 1 millió forint összegű kárt okozott.

Az ügyészség a büntetett előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott.

A cselekményt egy térfigyelő kamera is rögzítette:

ügyészség

miskolc

rongálás

ittas

borsod-abaúj-zemplén megye

károkozás

Bauer Bence: összeomlóban a német kormánypártok támogatottsága, válságot hozhat a polgári juttatás rendszere

Akár előre hozott választásokat is eredményezhet Németországban, ha nem módosítják az úgynevezett polgári juttatás (Bürgergeld) rendszerét. A növekvő szociális kiadások ugyanis már szinte fenntarthatatlan módon terhelik meg a német költségvetést. A CDU/CSU–SPD kormánykoalíció támogatottsága soha nem látott mélységben, már csak 34 százalékon áll, miközben az AfD közel a 30 százalékhoz.
Magyar Péter „kívül akar maradni a lengyel belpolitikai vitákon”

A kétoldalú, ezen belül a gazdasági kapcsolatokról, Magyarország orosz gáztól való függetlenedésének támogatásáról, a kelet-közép-európai régió biztonságáról és a régiós együttműködési formák elmélyítéséről tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök szerdán Karol Nawrocki lengyel elnökkel – tájékoztatta Marcin Przydacz, az államfői hivatal vezetője a Polsat News internetes híroldalt.
 

Ez lehet a következő nagy robbanás a tőzsdén – Olcsó részvények, magas osztalékok és elszálló profit

Miközben a piac nagy része továbbra is a leglátványosabb sztorikat üldözi, a háttérben egy sokkal kézzelfoghatóbb és nagyon izgalmas befektetési lehetőség állt össze. Ugrásszerűen javuló profitkilátások, tartósan kedvező működési környezet, magas osztalékhozamok, és közben a részvények árazása úgy beesett, hogy csak nézünk. Ez egy nagyon ritka kombináció, és még időben vagyunk: az elmúlt években háttérbe szorított szektor hirtelen újra az egyik legizgalmasabb tőzsdei tereppé válhat.

Mindenki az erős forintnak örül, miközben a háttérben kegyetlen árat fizetnek érte a magyar vállalatok

Kisebb ingadozásokkal, de kitart a forint hónapok óta tartó látványos erősödése.

Former Cuban president Raúl Castro indicted in US over 1996 fatal downing of two planes

It's the latest move in the Trump administration's pressure campaign against Cuba's communist government.

