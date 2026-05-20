Nagyon drága ütést vitt be a jegykiadó automatának – videó

A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen rongálás bűntette miatt, aki - a vád szerint - az autóbusz megállóban ököllel ütötte a jegykiadó automatát – írja közleményében a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a vádlott 2025. augusztus közepén késő éjszaka Miskolc belvárosában, ittas állapotban az autóbusz megállóban felszerelt jegykiadó automata műanyag burkolatába egy alkalommal magát jobb lábával hátrafelé kitámasztva, lendületet véve és belehajolva, nagy erővel, ököllel beleütött. Az ütés következtében az automata képernyője elsötétült, a burkolat megrepedt, eltört. A vádlott cselekményével több, mint 1 millió forint összegű kárt okozott.

Az ügyészség a büntetett előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott.

A cselekményt egy térfigyelő kamera is rögzítette: