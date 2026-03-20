Meghalt Chuck Norris

Chuck Norrist egy nappal korábban kellett kórházba szállítani, akkor még nem lehetett tudni, mi a baja.
„A család nehéz szívvel tudatja, hogy csütörtök reggel távozott szerettünk, Chuck Norris. Bár halálának körülményeit nem szeretnénk megosztani a közönséggel, annyit elmondhatunk, hogy a családja vette körül, és békében halt meg” – írták.
A közlés szerint „a világ számára harcművész, színész és az erő szimbóluma volt. Számunkra odaadó férj, szerető apa és nagyapa, testvér és család szíve”. Hozzátették, hittel, céltudatossággal és a szerettei iránti rendíthetetlen elkötelezettséggel élte az életét. Munkájával, fegyelmével és kedvességével milliókat inspirált világszerte, és maradandó hatást gyakorolt sok ember életére.
A család mélységesen hálás Chuck Norris életéért és a felejthetetlen pillanatokért, amelyeket áldás volt megosztani vele.
„A rajongóktól világszerte kapott szeretet és támogatás nagyon sokat jelentett neki, és családunk igazán hálás ezért. Számára nemcsak rajongók voltatok, hanem a barátai is. Tudjuk, hogy sokan hallottatok a közelmúltbeli kórházi kezeléséről, és igazán hálásak vagyunk az imákért és a támogatásért, amit küldtetek neki” – vonultatja fel a gyászközlés.
„Nagyon sok olyan ember van, aki úgy gondolkodik, hogy megtámadták a hazáját, ezért bosszút állnak. Ez benne van a vallásban is, és számolni kell azzal, hogy Európában terrortámadásokat fognak végrehajtani, elsősorban amerikai és izraeli érdekeltségek ellen” – egyebek között erről beszélt az iráni háborúval kapcsolatban Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő az InfoRádióban.
Péntekre virradóra folytatódtak a támadások Izrael és Irán között, miközben a perzsa állam továbbra is drón- és rakétacsapásokat hajt végre az arab öbölországok ellen. Az iráni média szerint péntek reggel egy támadásban életét vesztette az iráni Forradalmi Gárda szóvivője, Ali Mohammad Naeini. Az izraeli hadsereg később megerősítette az értesülést. Péntek reggel nyilatkozatot tett közzé Irán új legfőbb vezetője, Modzstaba Hámenei, az iráni hírszerzési miniszter napokkal korábban bekövetkezett megölése kapcsán. Hámenei szerint sem Irán külső, sem belső ellenségei nem lehetnek biztonságban. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.