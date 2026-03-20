86 éves korában meghalt Chuck Norris – adta hírül a színész Instagram oldalán a családja.

Chuck Norrist egy nappal korábban kellett kórházba szállítani, akkor még nem lehetett tudni, mi a baja.

„A család nehéz szívvel tudatja, hogy csütörtök reggel távozott szerettünk, Chuck Norris. Bár halálának körülményeit nem szeretnénk megosztani a közönséggel, annyit elmondhatunk, hogy a családja vette körül, és békében halt meg” – írták.

A közlés szerint „a világ számára harcművész, színész és az erő szimbóluma volt. Számunkra odaadó férj, szerető apa és nagyapa, testvér és család szíve”. Hozzátették, hittel, céltudatossággal és a szerettei iránti rendíthetetlen elkötelezettséggel élte az életét. Munkájával, fegyelmével és kedvességével milliókat inspirált világszerte, és maradandó hatást gyakorolt ​​sok ember életére.

A család mélységesen hálás Chuck Norris életéért és a felejthetetlen pillanatokért, amelyeket áldás volt megosztani vele.

„A rajongóktól világszerte kapott szeretet és támogatás nagyon sokat jelentett neki, és családunk igazán hálás ezért. Számára nemcsak rajongók voltatok, hanem a barátai is. Tudjuk, hogy sokan hallottatok a közelmúltbeli kórházi kezeléséről, és igazán hálásak vagyunk az imákért és a támogatásért, amit küldtetek neki” – vonultatja fel a gyászközlés.