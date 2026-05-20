ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.94
usd:
311.11
bux:
131335.52
2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Scherer Péter színész Fazakas Péter rendezõ A játszma címû filmjének forgatásán az újlipótvárosi Tátra utcában 2020. október 20-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

„Baromi jólesik” – Scherer Péter utolsó interjúja

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Hatvannégy éves korában kedd délelőtt elhunyt Scherer Péter; a Jászai Mari-díjas színművész utolsó interjúját a BEST Magazinnak adta, melyben említésre került a felesége is.

„Figyel rám, persze. De igyekszem én is kontrollálni magam. Például az előadások után már csak gyümölcsöt eszem, azzal kibírom reggelig. Olykor a feleségemmel beülünk egy kávézóba, és divatos kifejezéssel élve bruncholunk egyet, és persze főzni is szoktunk. Nem csak ő, én is. Tegnap épp egy garnélarákos tésztát készítettem” – fogalmazott pár nappal ezelőtt Scherer Péter a lapnak.

A színész a gyermekeiről is mesélt. „Az otthoni »cateringet« a fiunk is élvezi. A három gyerekünk közül már csak ő lakik otthon. Marci egyetemista, az ELTE matematika szakára jár. A két nagylányunk már elköltözött, mindkettő önálló életet él önálló lakásban, önálló pasival.”

Az interjúban szóba került az is, hogy jelenleg nem próbál új darabot, és összességében kevesebbet is játszik. „Ez most egy nyugisabb időszak. Nagyjából tíz-tizenkettőt játszom egy hónapban, ehhez jön hozzá az önálló estem meg az egyéb felkérések. Ez bőven elég. Ezelőtt huszonöt évig harmincakat játszottam, de már más korban vagyok... És hogy mit kezdek a szabadidőmmel? Szeretek például a Balcsin lenni! (…) Biciklizünk, motorozunk, sétálgatunk, kávézunk, fürdünk, lelassulunk, és ez baromi jólesik!”

Scherer Péter még 2024 őszén a Nők Lapjának adott interjújában mesélt egy korábbi betegségéről. „Tavasszal nem voltam igazán jól. Hogy is szokták ezt mondani? Volt egy epizódom. De hála Istennek, kijöttem belőle, és nagyon várom az őszi évadot, feladatokat. Ez – meg egyébként már a Covid is – sok mindent átírt bennem" – fogalmazott akkor.

A Jászai Mari-díjas színművész az idén januárban interjút adott az InfoRádiónak is, amelyben az akkor elnyert Páger Antal-díj jelentette elismerés mellett beszélt a pályája kezdetéről, a Mucsi Zoltánnal alkotott legendás párosukról, a színésszé válás rögös útjáról és arról is, miért fontos, hogy a néző kapjon hideget és meleget is. A teljes interjú itt olvasható, hallgatható vissza.

Kezdőlap    Kultúra    „Baromi jólesik” – Scherer Péter utolsó interjúja

színművész

jászai mari-díj

scherer péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Tusk az orosz energiafüggőségről is beszélt Magyar Péterrel a lengyelországi tárgyalásokon

Donald Tusk az orosz energiafüggőségről is beszélt Magyar Péterrel a lengyelországi tárgyalásokon
Magyar Péter „barátok között van” – ezzel indította a két miniszterelnök közös sajtótájékoztatóját Donald Tusk. A lengyel kormányfő jelezte: örömmel vennék, ha a következő visegrádi csúcstalálkozót Budapesten szerveznék meg. Tusk szerint Lengyelország kész együttműködni Magyarországgal, akár közös beruházásokon keresztül is, hogy a térség országai csökkenteni tudják orosz energiafüggőségüket.
 

Egy madár miatt késett három magyar miniszter

Magyar Péter idősebb Antall József emlékművénél is koszorúzott

Orbán Anita: egyeztetés indult Ukrajna és Magyarország között

Jelképes helyről üzent a magyar–lengyel barátságról Magyar Péter

Répássy Róbert: Novák Katalinnak lenne elszámolnivalója a kegyelmi ügyben

Répássy Róbert: Novák Katalinnak lenne elszámolnivalója a kegyelmi ügyben

„Sürgetés a pápalátogatásra hivatkozva” – egy interjúban beszélt a kegyelmi ügy körülményeiről Répássy Róbert, Varga Judit volt államtitkára az igazságügyi tárcánál. Elmondta: a tárca nem támogatta a pedofilbotrányban érintett K. Endre kegyelmét, amit az államfő változtatott meg, majd sürgetve aláíratták Varga Judit miniszterrel, aki az ellenjegyzéskor nem biztos, hogy tisztában volt a részletekkel.
 

Gaudi-Nagy Tamás felfedte, ki nyújtotta be a kegyelmi kérelmet

Most újra Magyar Péternél pattog a labda, majd Sulyok Tamásnál fog

Balog Zoltán a kegyelmi ügyről tett közzé a saját felelősségéről is sokat eláruló üzenetet

VIDEÓ
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.20. szerda, 18:00
Horn Gábor
a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Leáldozott a hagyományos szoftverek kora: átírja az AI a játékszabályokat a munkahelyeken

Leáldozott a hagyományos szoftverek kora: átírja az AI a játékszabályokat a munkahelyeken

Az SAP éves Sapphire konferenciáján a német szotfveróriás vezérigazgatója, Christian Klein bejelentette, hogy a vállalat a jövőben "üzleti AI-vállalatként" pozícionálja magát, ezzel minden eddiginél erősebb elköteleződést téve az évek óta egyre dominánsabbá váló technológiai trend mellett. Orlandóban a cég Autonóm Vállalat néven mutatta be új koncepcióját, amelyben az AI-ügynökök valós vállalati adatokra és meglévő üzleti folyamatokra támaszkodva dolgoznak az SAP ökoszisztémáján belül. A floridai rendezvényen, amelyen a Portfolio a helyszínen is részt vett, az egyik legjelentősebb újdonság a frissen bemutatott Joule Work platform volt, amely a felhasználó által természetes nyelven megfogalmazott kérésekre teljes alkalmazásfelületeket generál valós időben, alapjaiban változtatva meg a vállalati szoftverek használatának logikáját.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas pénzügyi fordulat közeleg Magyarországon: a következő hetekben végleg eldőlhet a forint sorsa?

Hatalmas pénzügyi fordulat közeleg Magyarországon: a következő hetekben végleg eldőlhet a forint sorsa?

A következő hetek ezért kulcsfontosságúak lehetnek Magyarország számára, hiszen a Moodys, az S&amp;P Global Ratings és a Fitch Ratings is újraértékeli az ország hitelképességét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Xi and Putin wrap up talks in Beijing with no final details on gas pipeline

Xi and Putin wrap up talks in Beijing with no final details on gas pipeline

Moscow says an "understanding" has been reached on the project. China and Russia have long discussed a pipeline, but construction has stalled for years.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 19. 23:09
Több mint százmillió forintért kelt el Tihanyi Lajos száz éve lappangó festménye
2026. május 19. 18:33
„Már hiányzol!” – így búcsúzik Mucsi Zoltán Scherer Pétertől
×
×