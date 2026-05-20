„Baromi jólesik” – Scherer Péter utolsó interjúja

„Figyel rám, persze. De igyekszem én is kontrollálni magam. Például az előadások után már csak gyümölcsöt eszem, azzal kibírom reggelig. Olykor a feleségemmel beülünk egy kávézóba, és divatos kifejezéssel élve bruncholunk egyet, és persze főzni is szoktunk. Nem csak ő, én is. Tegnap épp egy garnélarákos tésztát készítettem” – fogalmazott pár nappal ezelőtt Scherer Péter a lapnak.

A színész a gyermekeiről is mesélt. „Az otthoni »cateringet« a fiunk is élvezi. A három gyerekünk közül már csak ő lakik otthon. Marci egyetemista, az ELTE matematika szakára jár. A két nagylányunk már elköltözött, mindkettő önálló életet él önálló lakásban, önálló pasival.”

Az interjúban szóba került az is, hogy jelenleg nem próbál új darabot, és összességében kevesebbet is játszik. „Ez most egy nyugisabb időszak. Nagyjából tíz-tizenkettőt játszom egy hónapban, ehhez jön hozzá az önálló estem meg az egyéb felkérések. Ez bőven elég. Ezelőtt huszonöt évig harmincakat játszottam, de már más korban vagyok... És hogy mit kezdek a szabadidőmmel? Szeretek például a Balcsin lenni! (…) Biciklizünk, motorozunk, sétálgatunk, kávézunk, fürdünk, lelassulunk, és ez baromi jólesik!”

Scherer Péter még 2024 őszén a Nők Lapjának adott interjújában mesélt egy korábbi betegségéről. „Tavasszal nem voltam igazán jól. Hogy is szokták ezt mondani? Volt egy epizódom. De hála Istennek, kijöttem belőle, és nagyon várom az őszi évadot, feladatokat. Ez – meg egyébként már a Covid is – sok mindent átírt bennem" – fogalmazott akkor.

A Jászai Mari-díjas színművész az idén januárban interjút adott az InfoRádiónak is, amelyben az akkor elnyert Páger Antal-díj jelentette elismerés mellett beszélt a pályája kezdetéről, a Mucsi Zoltánnal alkotott legendás párosukról, a színésszé válás rögös útjáról és arról is, miért fontos, hogy a néző kapjon hideget és meleget is. A teljes interjú itt olvasható, hallgatható vissza.