Nagy Krisztián a történelmi hokiestről: ekkora különbségre nem gondoltunk

A magyar válogatott nagy lépést tett a bennmaradásért, mivel kedden 5–0-ra legyőzte a továbbra is nyeretlen brit csapatot a svájci jégkorong-világbajnokság 3. fordulójában. A 47. szülinapját ünnepló Majoross Gergely szövetségi kapitány együttese a frissen keretbe került Nagy Krisztián, valamint az NHL-draftlistás Szongoth Domán révén megnyugtató előnyt szerzett, majd Terbócs István emberhátrányból is betalált. A hajrában Terbócs és Nagy 41 másodperc különbséggel lőtt gól. Bálizs Bence 26 védéssel zárt.

„A különbségre nem szoktunk összpontosítani, mindig arra figyelünk, hogy lehetőség szerint a legjobban felkészüljünk a mérkőzésekre, és hogy aztán ezt a legjobb és legalkalmasabb módon tudjuk kirakni a jégre” – fogalmazott az InfoRádióban Nagy Krisztián. A mérkőzés során senki nem gondolta, hogy ilyen különbségű lesz a végeredmény, de természetesen mindenkit nagyon örömmel töltött el – mondta.

„Hogyha visszanézzük a britek különböző helyzeteit, akkor látszik, hogy ha beakad nekik egy-két lövés, még sokkal nehezebb is lehetett volna a helyzet. Tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy teljes nyugodtsággal játszottuk végig ezt a 60 percet, viszont elejétől a végéig tartottuk magunkat azokhoz, amiket megbeszéltünk még az öltözőben, illetve a korábbi meetingek során, és úgy gondolom, hogy ez elég jól sikerült” – fogalmazott a válogatott.

Nagy Krisztiánnak nagyon jól esett, hogy megkaptam a bizalmat, és lehetősége volt bizonyítani azoknak, akik mindig támogatnak, és az ő javát akarják. „Egy sportoló életében nagyon sok olyan ember van, akik a háttérben dolgoznak és folyamatos támogatást és könnyedséget nyújtanak a mindennapokban valamilyen módon. Nekem ez volt az egyetlen egy lehetőségem, hogy ezt visszaadjam az ő számukra, szóval innen is nagyon köszönöm nekik” – fogalmazott a két gólt szerző csatár.

Mint mondta, a magyar jégkorong-válogatott elsődleges célja, hogy bent maradjon az A csoportos „légkörben”, de ezt még be kell teljesíteni. „Sokszor az utolsó mérkőzéseken derül ki minden, hogy melyik csapat esik ki, melyik csapat marad bent, tehát nekünk innentől kezdve az a célunk, hogy a legjobb teljesítményünket nyújtva még pontokat tudjunk szerezni és bebiztosítjuk a bennmaradást. A többi az valószínűleg hozni fogja saját magát, hogyha úgy rendeltetik, hogy előrébb kerüljünk” – magyarázta.

Nagy Krisztián szerint a 47. születésnapját kedden ünneplő Majoross Gergely szövetségi kapitány számára is nagyon kedves esemény volt britek elleni győzelem, hiszen emberemlékeztet óta nem került sor arra, hogy Magyarország ilyen fölényes győzelmet arasson az elitben, illetve hogy a kapuját ne érje gól. (A magyar válogatott ezt megelőzően 91 év 4 hónapja, 1935. január 19-én nyert az élvonalban kapott gól nélküli mérkőzést, akkor Davosban a hollandokat győzte le 6–0-ra.)

A történelmi siker után a német válogatott következik pénteken. A játékos nagyon kemény mérkőzésre számít; „itt minden mérkőzés valójában a rájátszás 7. mérkőzéséhez hasonlítható”, ezért szerdán még fizikálisan és mentálisan is pihen a válogatott, regenerációval töltik a napot, majd csütörtökön lesz egy közös edzés, és onnantól kedve csak a a mérkőzésre koncentrálnak.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.