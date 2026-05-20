ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.48
usd:
309.08
bux:
131460.2
2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Már a tárcánkhoz is hozzáférése lesz a ChatGPT-nek?

Infostart

Az új funkció révén bizonyos felhasználók AI-alapú pénzügyi asszisztenshez juthatnak hozzá, amelyik megfigyeli a pénzköltési szokásokat, tervez, tanácsol, és akár még befektetésekben is segít. Ám ezt sokan tartják aggasztónak.

Az OpenAI bejelentette, hogy új, „személyes pénzügyi” funkcióval bővíti a ChatGPT-t – írja a Mashable híradása nyomán a 444.

A szolgáltatás egyelőre még csak előzetes verzióban érhető el az Egyesült Államokban, és ott is csak a Pro-előfizetők számára, azon belül is azok, akik a Plaid cég rendszerén keresztül köthetik össze bankszámláikat és pénzügyi fiókjaikat az OpenAI nagy nyelvi modelljével. A cég közölte, a ChatGPT így már valós pénzügyi adatok alapján tud elemzéseket készíteni, illetve a felhasználó által megadott prioritásokat is figyelembe veszi, így ismeri fel a mintázatokat a költésekben és segít pénzügyi tervet készíteni.

Az OpenAI szerint már most is 200 millió ember használja havi szinten a ChartGPT-t pénzügyi kérdésekhez, tervezéshez, befektetési tanácsokboz. Hangsúlyozták, hogy a chatbot nem fér hozzá a teljes bankszámlaszámokhoz, ugyanakkor képes elemezni az egyenlegeket, tranzakciókat és tartozásokat. A felhasználók pedig bármikor leválaszthatják bankszámlájukról, törölhetik az ezzel kapcsolatos előzményeket, valamint ideiglenes chatet is használhatnak, amely nem kerül be az előzmények közé.

Sokan azonban nyugtalanítónak tartják az újdonságot, mivel szerintük az AI-alapú pénzügyi asszisztensek ugyan kényelmesek, a banki adatok megosztása viszont túl nagy biztonsági felületet nyit meg a kibertámadások és a strukturális adatszivárgások előtt.

Kezdőlap    Külföld    Már a tárcánkhoz is hozzáférése lesz a ChatGPT-nek?

fizetés

mesterséges intelligencia

előfizetés

openai

chatgpt

asszisztens

ai

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Miniszterelnöki időkorlát, kekvák – itt a Tisza-párt első Alaptörvény-módosító javaslata

Miniszterelnöki időkorlát, kekvák – itt a Tisza-párt első Alaptörvény-módosító javaslata
Benyújtotta az első Alaptörvény-módosítási javaslatát a Tisza Párt. A javaslat korlátozná a miniszterelnöki megbízatás hosszát. Emellett „lépéseket tesz” a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése felé, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vagyona nemzeti vagyon.
 

Itt a javaslat, felfüggesztenék a folyamatban lévő devizahiteles pereket

Öt országgyűlési vizsgálóbizottság lenne, nagy szigorral

Magyar Péter Gdanskból üzent

Donald Tusk is megszólalt Magyar Péter látogatása után

Magyar Péter „kívül akar maradni a lengyel belpolitikai vitákon”

A tervezettnél korábban tér haza Magyar Péter

Presser Gábor: a dalok élni akarnak

Presser Gábor: a dalok élni akarnak

Presser Gábor dalszerző, előadóművész 2027. január 8–17. között nagyszabású „Presser-Sorozat” koncertsorozatot ad a Budapest Kongresszusi Központban. A több mint 700 dalt számláló életműből merítve 3 különböző tematikájú előadást mutat be. Ennek kapcsán a beszélt arról, hogyan lettek múzsák azok az énekesnők, akiknek dalt írt, milyen volt velük együtt dolgozni, miért szeret zongorakísérő lenni, hogyan jutottak el oda, hogy nincs tovább LGT, milyen élete lehet a daloknak, illetve hogy áll a Munkakönyvvel.
VIDEÓ
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.21. csütörtök, 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egymást érik a droncsapások: Ukrajna ott támadja Oroszországot, ahol a legjobban fáj

Egymást érik a droncsapások: Ukrajna ott támadja Oroszországot, ahol a legjobban fáj

Az ukrán dróncsapások az elmúlt napokban Közép-Oroszország szinte valamennyi jelentős olajfinomítóját leállásra vagy kapacitáscsökkentésre kényszerítették. Ezt adatok és névtelenséget kérő források is megerősítették.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kongatják a vészharangot a döntéshozók: óriási készleteket építenek ki azokból a kincsekből, amik nélkül megbénulna a modern világ

Kongatják a vészharangot a döntéshozók: óriási készleteket építenek ki azokból a kincsekből, amik nélkül megbénulna a modern világ

Volfrámot, ritkaföldfémeket és galliumot is felhalmozna az EU a stratégiai tartalékokban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Former Cuban president Raúl Castro indicted in US over 1996 fatal downing of two planes

Former Cuban president Raúl Castro indicted in US over 1996 fatal downing of two planes

It's the latest move in the Trump administration's pressure campaign against Cuba's communist government.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 20. 20:09
Ukrán hitelprogram: megvan az egyetértési megállapodás
2026. május 20. 18:45
Magyar Péter Gdanskból üzent
×
×