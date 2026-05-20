Már a tárcánkhoz is hozzáférése lesz a ChatGPT-nek?

Az OpenAI bejelentette, hogy új, „személyes pénzügyi” funkcióval bővíti a ChatGPT-t – írja a Mashable híradása nyomán a 444.

A szolgáltatás egyelőre még csak előzetes verzióban érhető el az Egyesült Államokban, és ott is csak a Pro-előfizetők számára, azon belül is azok, akik a Plaid cég rendszerén keresztül köthetik össze bankszámláikat és pénzügyi fiókjaikat az OpenAI nagy nyelvi modelljével. A cég közölte, a ChatGPT így már valós pénzügyi adatok alapján tud elemzéseket készíteni, illetve a felhasználó által megadott prioritásokat is figyelembe veszi, így ismeri fel a mintázatokat a költésekben és segít pénzügyi tervet készíteni.

Az OpenAI szerint már most is 200 millió ember használja havi szinten a ChartGPT-t pénzügyi kérdésekhez, tervezéshez, befektetési tanácsokboz. Hangsúlyozták, hogy a chatbot nem fér hozzá a teljes bankszámlaszámokhoz, ugyanakkor képes elemezni az egyenlegeket, tranzakciókat és tartozásokat. A felhasználók pedig bármikor leválaszthatják bankszámlájukról, törölhetik az ezzel kapcsolatos előzményeket, valamint ideiglenes chatet is használhatnak, amely nem kerül be az előzmények közé.

Sokan azonban nyugtalanítónak tartják az újdonságot, mivel szerintük az AI-alapú pénzügyi asszisztensek ugyan kényelmesek, a banki adatok megosztása viszont túl nagy biztonsági felületet nyit meg a kibertámadások és a strukturális adatszivárgások előtt.