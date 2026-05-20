Felesége levágott ujjával jutott hozzá annak netbankjához – most mindent beismert

A férfit 2023-ban ítélték végrehajtandó szabadságvesztésre N. Balázst, abban az évben, amikor összeházasodott feleségével, későbbi áldozatával. 2024 nyár végén szabadult, ekkor a nő által bérelt, IV. kerületi lakásba költöztek. Az együttélés anyagi terheit döntően a halálakor 52 éves feleség viselte, aki korábban is saját jövedelmi lehetőségeit és banki hitelkeretét meghaladó anyagi támogatást, illetve kölcsönt nyújtott a férfinak – írja az esetről az Index.

A Fővárosi Főügyészségen elhangzott vád szerint a férfi 2024. december 15-én, délután az újpesti lakásban bevallotta, hogy szerencsejátékon elvesztette a bérleti díjra szánt pénzt. A pár emiatt összekülönbözött, a férfi pedig végül egy késsel többször megszúrta a nőt, aki a helyszínen meghalt. Az ügyészség beszámolója szerin ezután a férfi elvette a nő mobiltelefonját, hogy hozzáférjen felesége pénzéhez.

A rendőrség korábbi közlése szerint az elkövető az áldozat egyik hüvelykujját is levágta – majd kiderült, hogy a férfi azért csonkíthatta meg feleségét, hogy a nő telefonján a levágott ujj lenyomatát használva beléphessen a netbankba, ahonnan több százezer forintot utalt át saját céljaira. A bankszámláról két ismerősének utalt összesen 800 ezer forintot, akiktől valótlan indokkal azt kérte, hogy a pénzt vegyék fel, és adják át neki. Az összeg megszerzését követően a telefont egy szemetesbe, a kést egy csatornába dobta, majd elrejtőzött.

A nyomozók 2025 júliusában, Pozsonyban fogták el a férfit, aki jelenleg is letartóztatásban van. A szlovák hatóság 27-én Rajkánál adta át a budapesti kollégáknak.

A Fővárosi Főügyészség a vádlottat mint különös visszaesőt emberölés bűntettével, kifosztással és a bankszámlát érintő csalással vádolta meg, és vele szemben hosszú börtönbüntetés kiszabását indítványozza, továbbá azt is, hogy a bíróság állapítsa meg, a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra. Az ügyész az előkészítő ülésen 28 év szabadságvesztést ajánlott a vádlottnak, amennyiben beismerő vallomást tesz és lemond a tárgyaláshoz való jogáról.

N. Balázs a bíróság előtt állva beismerte az emberölést, nem vitatta a módját és körülményeket, ahogy azt sem, hogy elutalta a pénzt a nő mobiltelefonján keresztül. Azt vitatja azonban, hogy rögtön elutalta volna a pénzt a nő telefonjáról, állítása szerint órákkal később tért vissza a lakásba, ahogy azt is, hogy vitatkoztak volna a gyilkosság előtt. Azt is beismerte, hogy levágta a nő ujját az emberölést követően, a vád több pontjára is úgy felelt, hogy helytállóak a hatóság állításai. Bocsánatot kért az áldozat családjától, és elismerte, hogy megérdemli a bíróság által hozott ítéletet. Tettére nem tudott magyarázatot adni, saját bevallása szerint nem jellemző rá az erőszakos viselkedés.