ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.72
usd:
311.91
bux:
131196.92
2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Judges gavel and Themis statue.
Nyitókép: Zolnierek/Getty Images

Felesége levágott ujjával jutott hozzá annak netbankjához – most mindent beismert

Infostart

A férfi nem sokkal korábban szabadult a börtönből, és pénzügyi vita alakult ki a házastársak között. A férfi megölte feleségét, levágta az ujját, majd az ujjlenyomatát használva 800 ezer forintot utalt el saját céljaira.

A férfit 2023-ban ítélték végrehajtandó szabadságvesztésre N. Balázst, abban az évben, amikor összeházasodott feleségével, későbbi áldozatával. 2024 nyár végén szabadult, ekkor a nő által bérelt, IV. kerületi lakásba költöztek. Az együttélés anyagi terheit döntően a halálakor 52 éves feleség viselte, aki korábban is saját jövedelmi lehetőségeit és banki hitelkeretét meghaladó anyagi támogatást, illetve kölcsönt nyújtott a férfinak – írja az esetről az Index.

A Fővárosi Főügyészségen elhangzott vád szerint a férfi 2024. december 15-én, délután az újpesti lakásban bevallotta, hogy szerencsejátékon elvesztette a bérleti díjra szánt pénzt. A pár emiatt összekülönbözött, a férfi pedig végül egy késsel többször megszúrta a nőt, aki a helyszínen meghalt. Az ügyészség beszámolója szerin ezután a férfi elvette a nő mobiltelefonját, hogy hozzáférjen felesége pénzéhez.

A rendőrség korábbi közlése szerint az elkövető az áldozat egyik hüvelykujját is levágta – majd kiderült, hogy a férfi azért csonkíthatta meg feleségét, hogy a nő telefonján a levágott ujj lenyomatát használva beléphessen a netbankba, ahonnan több százezer forintot utalt át saját céljaira. A bankszámláról két ismerősének utalt összesen 800 ezer forintot, akiktől valótlan indokkal azt kérte, hogy a pénzt vegyék fel, és adják át neki. Az összeg megszerzését követően a telefont egy szemetesbe, a kést egy csatornába dobta, majd elrejtőzött.

A nyomozók 2025 júliusában, Pozsonyban fogták el a férfit, aki jelenleg is letartóztatásban van. A szlovák hatóság 27-én Rajkánál adta át a budapesti kollégáknak.

A Fővárosi Főügyészség a vádlottat mint különös visszaesőt emberölés bűntettével, kifosztással és a bankszámlát érintő csalással vádolta meg, és vele szemben hosszú börtönbüntetés kiszabását indítványozza, továbbá azt is, hogy a bíróság állapítsa meg, a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra. Az ügyész az előkészítő ülésen 28 év szabadságvesztést ajánlott a vádlottnak, amennyiben beismerő vallomást tesz és lemond a tárgyaláshoz való jogáról.

N. Balázs a bíróság előtt állva beismerte az emberölést, nem vitatta a módját és körülményeket, ahogy azt sem, hogy elutalta a pénzt a nő mobiltelefonján keresztül. Azt vitatja azonban, hogy rögtön elutalta volna a pénzt a nő telefonjáról, állítása szerint órákkal később tért vissza a lakásba, ahogy azt is, hogy vitatkoztak volna a gyilkosság előtt. Azt is beismerte, hogy levágta a nő ujját az emberölést követően, a vád több pontjára is úgy felelt, hogy helytállóak a hatóság állításai. Bocsánatot kért az áldozat családjától, és elismerte, hogy megérdemli a bíróság által hozott ítéletet. Tettére nem tudott magyarázatot adni, saját bevallása szerint nem jellemző rá az erőszakos viselkedés.

Kezdőlap    Bűnügyek    Felesége levágott ujjával jutott hozzá annak netbankjához – most mindent beismert

gyilkosság

fővárosi törvényszék

tárgyalás

családon belüli erőszak

bankszámla

beismerés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: az szja-kedvezmények lökték meg a béremelkedés ütemét tavasszal

Elemző: az szja-kedvezmények lökték meg a béremelkedés ütemét tavasszal
A nettó 546 ezer forintos átlagbérnél az ország harmada keres jobban, a magyarok kétharmada rosszabbul. Erre is felhívta a figyelmet a KSH legfrissebb keresetadatai mentén Hornyák József, a Portfolio elemzője, aki szerint ezért érdemes figyelni a medián bért is: az nettó 432 ezer forint, ennél a magyarok fele keres többet, a fele kevesebbet. Az éves növekmény kulcsa az adókedvezmény volt.
 

Nettó 432 100 forintnál az ország fele többet keres, a fele kevesebbet

GKI: a termelékenységnek kéne javulnia Magyarországon a bérfelzárkóztatáshoz

Donald Tusk az orosz energiafüggőségről is beszélt Magyar Péterrel a lengyelországi tárgyalásokon

Donald Tusk az orosz energiafüggőségről is beszélt Magyar Péterrel a lengyelországi tárgyalásokon

Magyar Péter „barátok között van” – ezzel indította a két miniszterelnök közös sajtótájékoztatóját Donald Tusk. A lengyel kormányfő jelezte: örömmel vennék, ha a következő visegrádi csúcstalálkozót Budapesten szerveznék meg. Tusk szerint Lengyelország kész együttműködni Magyarországgal, akár közös beruházásokon keresztül is, hogy a térség országai csökkenteni tudják orosz energiafüggőségüket.
 

Egy madár miatt késett három magyar miniszter

Magyar Péter idősebb Antall József emlékművénél is koszorúzott

VIDEÓ
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.20. szerda, 18:00
Horn Gábor
a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bárki nyeri az ádáz háborút, egy hatalmas katonai hatalom húzza a legrövidebbet - Mutatjuk a legrosszabb forgatókönyvet

Bárki nyeri az ádáz háborút, egy hatalmas katonai hatalom húzza a legrövidebbet - Mutatjuk a legrosszabb forgatókönyvet

A tárgyalások újbóli akadozásával ismét realitássá vált az, hogy folytatódjon az amerikai-izraeli támadássorozat Irán ellen, ez pedig óhatatlanul magával fogja vonni Teherán öböl-államok elleni rakétás akcióit is. Feltűnhet ugyanakkor, hogy a Közel-Kelet egyik legfontosabb hatalma, Törökország mintha teljesen kimaradna az eseményekből. Pedig a helyzetet Ankarában is nagyon komolyan veszik. Nézzük, tényleg nevető kívülálló-e a NATO egyik legerősebb hatalma.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Végzetes csapás fenyegeti az ingatlantulajdonosokat a legfelkapottabb hazai kerületekben: egyetlen tollvonással bukhatják el a zsíros bevételeket

Végzetes csapás fenyegeti az ingatlantulajdonosokat a legfelkapottabb hazai kerületekben: egyetlen tollvonással bukhatják el a zsíros bevételeket

Újabb kerület jelentette be, hogy szabályozni kívánja a rövid távú lakáskiadást: a VIII. kerületi önkormányzat társadalmi egyeztetésre bocsátotta a szabályozási terveket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Xi basks in spotlight as he hosts Putin days after Trump

Xi basks in spotlight as he hosts Putin days after Trump

Two presidential visits days apart is how Xi Jinping wants the world to see him: talking to everyone, tied to no-one.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 20. 05:12
Kitűnő helyet találtak a rendőrök a sebességméréshez
2026. május 19. 19:28
Lopott puskával flangált részegen az utcán, a rendőröket is megfenyegette
×
×