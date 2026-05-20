ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.78
usd:
309.59
bux:
131460.2
2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hantosi István, az Országgyûlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának Tisza párti elnöke Görög Márta igazságügyiminiszter-jelölt kinevezés elõtti meghallgatásán a bizottság ülésén az Országházban 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Miniszterelnöki időkorlát, kekvák – itt a Tisza-párt első Alaptörvény-módosító javaslata

Infostart

Benyújtotta az első Alaptörvény-módosítási javaslatát a Tisza Párt. A javaslat korlátozná a miniszterelnöki megbízatás hosszát. Emellett „lépéseket tesz” a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése felé, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vagyona nemzeti vagyon.

Szerdán nyújthatók be azok a törvényjavaslatok és -módosítások, amelyek a jövő héten az Országgyűlés elé kerülnek. Meg is jelentek az első irományok a parlamenti honlapon. Ezek között szerepel egy Alaptörvény-módosítás is. Ezt két képviselő, Melléthei-Barna Márton és – az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságot vezető – Hantosi István jegyzi.

Az indítvány nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát.

Magyar Péter a kampány alatt többször is megígért egy ilyen szabályozást, és azt is, hogy ez olyan lenne, hogy Orbán Viktorra is vonatkozna.

A jelenleg hatályos jogszabály szerint a miniszterelnököt az Országgyűlés a köztársasági elnök javaslatára választja meg. Ezt kiegészítik ezzel a bekezdéssel:

„Nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen – megszakításokkal együtt – már legalább nyolc évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E nyolcéves időtartam számításakor az 1990. május 2. vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni”. Később pedig az is szerepel a javaslatban, hogy a miniszterelnök megbízatása megszűnik,

„ha a miniszterelnöki megbízatást összesen legalább nyolc évig betöltötte”.

Az előterjesztés indoklása szerint a jogállam helyreállításának érdekében alapvető fontosságú, hogy a miniszterelnök csak meghatározott ideig tölthesse be közjogi funkcióját.

A módosítás további célja annak egyértelművé tétele, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona továbbra is a nemzeti vagyon körébe tartozik, ezért annak kezeléséért és sorsáért az állam közvetlen felelősséggel tartozik – olvasható a törvényjavaslat indoklásában.

Szuverenitásvédelmi Hivatal

A módosítás elfogadásával törölnék az alkotmányból azt a bekezdését, amely szerint Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége, és az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvénnyel létrehozott, független szerv működik. Ez a rendelkezés alapozta meg 2023-ban a Szuverenitásvédelmi Hivatal létrehozását. Az Alaptörvény-módosítás elfogadása után tehát már csak a Szuverenitásvédelmi Hivatalról szóló 2023-as törvényt kell majd megszüntetni.

Kekvák

Szerepel a módosítástervezetben a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra (kekva) vonatkozó szabályozás megváltoztatása is. Az Alaptörvényben 2020 óta az szerepel, hogy „a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létrehozásáról, működéséről, megszüntetéséről, valamint közfeladata ellátásáról sarkalatos törvény rendelkezik”. Ez az a törvény, amellyel alapítványi kézbe adták át több egyetem és állami intézmény fenntartását.

A tiszás módosítási javaslat szerint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona nemzeti vagyon, az alapítványok alapítói jogait a kormány gyakorolja, és a kormány meg is szüntetheti. „A megszüntetett közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány egyetemes jogutódja az állam” – szól a vonatkozó rész.

Az Alaptörvényt az Országgyűlés kétharmados többsége tudja módosítani, és a kihirdetését követő napon hatályba is lép.

Az Alaptörvényhez utoljára 2025 áprilisában nyúltak hozzá, a 15. módosításban a fideszes kétharmad szavazataival bekerült a szövegbe egyebek mellett az, hogy az ember vagy férfi, vagy nő, hogy tilos a drog használata és terjesztése, illetve hogy lehetséges a magyar állampolgárság felfüggesztése.

Kezdőlap    Belföld    Miniszterelnöki időkorlát, kekvák – itt a Tisza-párt első Alaptörvény-módosító javaslata

alkotmánymódosítás

miniszterelnök

szuverenitásvédelmi hivatal

kekva

tisza-párt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Miniszterelnöki időkorlát, kekvák – itt a Tisza-párt első Alaptörvény-módosító javaslata

Miniszterelnöki időkorlát, kekvák – itt a Tisza-párt első Alaptörvény-módosító javaslata
Benyújtotta az első Alaptörvény-módosítási javaslatát a Tisza Párt. A javaslat korlátozná a miniszterelnöki megbízatás hosszát. Emellett „lépéseket tesz” a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése felé, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vagyona nemzeti vagyon.
 

Kármán András felmentette a NAV egyik elnökhelyettesét

Magyar Péter Gdanskból üzent

Magyar Péter „kívül akar maradni a lengyel belpolitikai vitákon”

A tervezettnél korábban tér haza Magyar Péter

Presser Gábor: a dalok élni akarnak

Presser Gábor: a dalok élni akarnak

Presser Gábor dalszerző, előadóművész 2027. január 8–17. között nagyszabású „Presser-Sorozat” koncertsorozatot ad a Budapest Kongresszusi Központban. A több mint 700 dalt számláló életműből merítve 3 különböző tematikájú előadást mutat be. Ennek kapcsán a beszélt arról, hogyan lettek múzsák azok az énekesnők, akiknek dalt írt, milyen volt velük együtt dolgozni, miért szeret zongorakísérő lenni, hogyan jutottak el oda, hogy nincs tovább LGT, milyen élete lehet a daloknak, illetve hogy áll a Munkakönyvvel.
VIDEÓ
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.21. csütörtök, 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meglépi Ukrajna: fordulat jön a hadiiparban, felpörgetik a rettegett fegyver exportját

Meglépi Ukrajna: fordulat jön a hadiiparban, felpörgetik a rettegett fegyver exportját

Ukrajna véglegesíti az első, drónexportról szóló védelmi megállapodásait a szövetségeseivel - jelentette be az ország egyik vezető biztonságpolitikai tisztségviselője - tudósított a Sky News.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bajnoki cím után cseng a kassza: eszement új szerződést kaphat Mikel Arteta

Bajnoki cím után cseng a kassza: eszement új szerződést kaphat Mikel Arteta

Az Arsenal a bajnoki cím megszerzése után várhatóan busás új szerződéssel jutalmazza Mikel Artetát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Former Cuban president Raúl Castro indicted in US over 1996 fatal downing of two planes

Former Cuban president Raúl Castro indicted in US over 1996 fatal downing of two planes

It's the latest move in the Trump administration's pressure campaign against Cuba's communist government.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 20. 19:42
Itt a javaslat, felfüggesztenék a folyamatban lévő devizahiteles pereket
2026. május 20. 18:33
Kármán András felmentette a NAV egyik elnökhelyettesét
×
×