2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter az Országgyûlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 12-én. Jobbról Gajdos László élõ környezetért felelõs miniszter.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Újabb államtitkárt mutatott be az egyik miniszter

Lannert Judit bemutatta a Kora Gyermekkori Jóllétért Felelős államtitkárt.

Megnevezte egyik leendő szakállamtitkárát Lannert Judit, a Tisza-kormány gyermek- és oktatásügyi minisztere.

Lannert a Facebook-oldalán bejelentette, hogy az előttünk álló napokban minden nap bemutat egy-egy szakembert, akikkel közösen fog dolgozni a magyar oktatás és gyermekügy megújításán.

A mostani bejegyzésében azt írta, hogy az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban a közigazgatási és parlamenti államtitkárságok mellett négy szakmai államtitkárság jön létre: a Kora Gyermekkori Jóllétért Felelős Államtitkárság, a Közoktatásért Felelős Államtitkárság, a Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság és Szakképzésért és Felnőttkori Tanulásért Felelős Államtitkárság.

A Kora Gyermekkori Jóllétért Felelős szakállamtitkárnak Kereki Juditot kérte fel.

Kereki Juditról azt írta, hogy négy felnőtt gyerek édesanyja. Közgazdász és gyógypedagógus végzettségű, több mint húsz éve foglalkozik a kora gyermekkori intervenció kérdéskörével, valamint a korai ellátórendszer fejlesztési lehetőségeivel.

„Kutatóként, egyetemi docensként, hazai és uniós projektek szakmai vezetőjeként, számos publikáció és módszertani anyag szerzőjeként kiemelkedő szakmai munkát végzett. Rendszerszintű gondolkodása és gyakorlati tapasztalata meghatározó értéket képvisel a következő évek munkájában” – írta róla az oktatási miniszter.

Oktatási minisztere bemutatásakor azt mondta Magyar Péter, hogy kiemelt célja lesz az egyenlőtlenségek felszámolása, oktatáskutatóként pontosan látta, hogy mi történik az iskolapadokban.

„Lannert Judit olyan oktatásért fog dolgozni, ami már a kisgyerekeknél elkezdődik, ahol a gyerekek szorongás helyett kérdezni fognak megtanulni, és ami a legfontosabb, hinni fognak önmagukban” – mondta a miniszterelnök.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér felkészült a jövő szombati labdarúgó Bajnokok Ligája-döntőre, amelynek Budapest a házigazdája. Jövő pénteken, szombaton és vasárnap az 1-es terminál fogadja majd a Londonba induló és onnan érkező Wizzair-járatok többségét – számolt be az InfoRádióban Valentínyi Katalin, a Budapest Airport kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese.
 

A nettó 546 ezer forintos átlagbérnél az ország harmada keres jobban, a magyarok kétharmada rosszabbul. Erre is felhívta a figyelmet a KSH legfrissebb keresetadatai mentén Hornyák József, a Portfolio elemzője, aki szerint ezért érdemes figyelni a medián bért is: az nettó 432 ezer forint, ennél a magyarok fele keres többet, a fele kevesebbet. Az éves növekmény kulcsa az adókedvezmény volt.
 

Az izraeli parlament, a kneszet előzetes olvasatban szerdán megszavazta a feloszlatásáról szóló törvényjavaslatot - jelentette a helyi média.

A szerb csatár megállapodása a végéhez közeledik a Juventusnál. és bár Luciano Spalletti vezetőedző mindenképpen megtartaná, az egyeztetések holtpontra jutottak.

Two presidential visits days apart is how Xi Jinping wants the world to see him: talking to everyone, tied to no-one.

