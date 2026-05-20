Újabb államtitkárt mutatott be az egyik miniszter

Megnevezte egyik leendő szakállamtitkárát Lannert Judit, a Tisza-kormány gyermek- és oktatásügyi minisztere.

Lannert a Facebook-oldalán bejelentette, hogy az előttünk álló napokban minden nap bemutat egy-egy szakembert, akikkel közösen fog dolgozni a magyar oktatás és gyermekügy megújításán.

A mostani bejegyzésében azt írta, hogy az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban a közigazgatási és parlamenti államtitkárságok mellett négy szakmai államtitkárság jön létre: a Kora Gyermekkori Jóllétért Felelős Államtitkárság, a Közoktatásért Felelős Államtitkárság, a Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság és Szakképzésért és Felnőttkori Tanulásért Felelős Államtitkárság.

A Kora Gyermekkori Jóllétért Felelős szakállamtitkárnak Kereki Juditot kérte fel.

Kereki Juditról azt írta, hogy négy felnőtt gyerek édesanyja. Közgazdász és gyógypedagógus végzettségű, több mint húsz éve foglalkozik a kora gyermekkori intervenció kérdéskörével, valamint a korai ellátórendszer fejlesztési lehetőségeivel.

„Kutatóként, egyetemi docensként, hazai és uniós projektek szakmai vezetőjeként, számos publikáció és módszertani anyag szerzőjeként kiemelkedő szakmai munkát végzett. Rendszerszintű gondolkodása és gyakorlati tapasztalata meghatározó értéket képvisel a következő évek munkájában” – írta róla az oktatási miniszter.

Oktatási minisztere bemutatásakor azt mondta Magyar Péter, hogy kiemelt célja lesz az egyenlőtlenségek felszámolása, oktatáskutatóként pontosan látta, hogy mi történik az iskolapadokban.

„Lannert Judit olyan oktatásért fog dolgozni, ami már a kisgyerekeknél elkezdődik, ahol a gyerekek szorongás helyett kérdezni fognak megtanulni, és ami a legfontosabb, hinni fognak önmagukban” – mondta a miniszterelnök.