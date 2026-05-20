Karácsony Gergely fõpolgármester (k), Kiss Ambrus, a Fõpolgármesteri Hivatal fõigazgatója (b) és Számadó Tamás fõjegyzõ a Fõvárosi Közgyûlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. december 17-én.
Szolidaritási adó: haladék, ennyit kap és ennyit ad Budapest

Kiss Ambrus főpolgármesteri hivatali főigazgató további részletekkel szolgált a főváros és a hivatalba lépett új kormány korábban, a nyilvánosság kerülésével zajlott tárgyalások eredményeiről.

Mint az Infostart is megírta, tárgyalásban van a kormány az önkormányzatokkal, így a legnagyobb befizető Budapesttel is, hogyan alakuljon át a szolidaritási hozzájárulás fizetési rendszer; mert azt a főváros is megérti, hogy a 400 milliárd forintnyi pénzre szüksége van az államnak, ugyanakkor az önkormányzatok működése sem kerülhet veszélybe, a tárgyalásokra pedig, mint Kiss Ambrus főpolgármesteri hivatali főigazgató elmondta, van olyan budapesti javaslat, amely jó lehet minden érintettnek.

A Telex cikkében olvasható, hogy ennek részletei is ismertek már: 60 nap haladékot kaphat Budapest arra, hogy – Magyar Péter kormányfő elvárásainak megfelelően – befizesse a szolidaritási hozzájárulás 2025. decemberi 7,5 milliárd forintos részletét. A haladékot a Magyar Államkincstár adta meg a fővárosnak, így júliusig mentesül a 7,5 milliárdos összeg kifizetése alól.

Kiss Ambrus a portálnak elmondta, hogy miután május 13-ával véget ért a vészhelyzet okozta különleges jogrend, az Államkincstár beszedhetőnek ítélte meg az említett decemberi összeget. A fővárosi önkormányzatnak azonban lehetősége volt megállapodnia a kormánnyal anélkül, hogy inkasszózásra kerülne sor, ami veszélybe sodorhatná Budapest közszolgáltatásait.

Magyar Péter miniszterelnök a hétfői sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy az önkormányzatoknak be kell fizetniük a szolidaritási adókat, de szerinte lesz széles körű egyeztetés az önkormányzatokkal.

Kiss Ambrus azt mondta, hogy a főváros már a múlt héten tárgyalásokba kezdett az új kormánnyal, noha ez eddig nem volt ismert.

A portál felidézte: februárban a kormány rendeletben kérte a bíróságoktól, hogy zárják le a kormány és az önkormányzatok közötti, ez tárgyban zajló pereket. A rendeletet Budapest megtámadta a bíróságon, az április 12-ei választás után, május 6-án az Alkotmánybíróság meg is semmisítette a kormányrendelet egyes részeit.

A szolidaritási hozzájárulás jogosságáról évek óta jogvita zajlik, az ügy az Alkotmánybíróságot is megjárta, de az AB nem nyilvánította alaptörvény-ellenesnek az elvonás intézményét. Budapest ennek ellenére folytatta a pereskedést a kormány által kivetett szolidaritási hozzájárulás jogszerűsége miatt.

Elemző: az szja-kedvezmények lökték meg a béremelkedés ütemét tavasszal

A nettó 546 ezer forintos átlagbérnél az ország harmada keres jobban, a magyarok kétharmada rosszabbul. Erre is felhívta a figyelmet a KSH legfrissebb keresetadatai mentén Hornyák József, a Portfolio elemzője, aki szerint ezért érdemes figyelni a medián bért is: az nettó 432 ezer forint, ennél a magyarok fele keres többet, a fele kevesebbet. Az éves növekmény kulcsa az adókedvezmény volt.
 

Donald Tusk az orosz energiafüggőségről is beszélt Magyar Péterrel a lengyelországi tárgyalásokon

Magyar Péter „barátok között van” – ezzel indította a két miniszterelnök közös sajtótájékoztatóját Donald Tusk. A lengyel kormányfő jelezte: örömmel vennék, ha a következő visegrádi csúcstalálkozót Budapesten szerveznék meg. Tusk szerint Lengyelország kész együttműködni Magyarországgal, akár közös beruházásokon keresztül is, hogy a térség országai csökkenteni tudják orosz energiafüggőségüket.
 

Aktiválták a NATO légvédelmét, fordulat a magyar-ukrán viszonyban - Híreink az ukrán frontról szerdán

Ukrán drónokat fogtak el Lettország légterében, légi riadót fújtak, miután a balti államon keresztül próbálta Kijev Moszkvát támadni. Az orosz csapatok elkezdték igencsak szorongatni Kosztyantynivkát: egyes ukrán térképek szerint a déli, délkeleti városrész külső területében már oroszok vannak. Hasonló helyzet kezd el kialakulni Liman térségében is. Közben Zaporizzsján csökken a nyomás: Sztyepnohirszk térségében állítólag kisebb ukrán ellenoffenzíva zajlik. A nap folyamán az új magyar kormány tárgyalásokat kezdett Ukrajnával a két ország kapcsolatainak javításáról. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Hatalmas fordulás jöhet az ukrajnai háborúban: olyan találkozót készítenek elő Moszkvába, amilyen még nem volt

Az unió azt mérlegeli, hogy egy ismert korábbi európai vezetőt küldene tárgyalni Oroszországgal az ukrajnai háború lezárása érdekében.

Xi basks in spotlight as he hosts Putin days after Trump

Two presidential visits days apart is how Xi Jinping wants the world to see him: talking to everyone, tied to no-one.

