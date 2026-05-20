2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
Prison concept. Jail bars and metal handcuffs on the floor, dark background. 3d illustration
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Vádat emeltek az unokáját megerőszakoló nagymama ellen Borsodban

Infostart / MTI

Minősített szexuális erőszak bűntette miatt emelt vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség egy nő ellen, aki saját unokája sérelmére követett el szexuális erőszakot – közölte a vádhatóság.

Azt írták, a 10 éves fiú gyermekotthonban volt elhelyezve, ahonnan rendszeresen megszökött a nagyszülők borsodi kisvárosban lévő családi házába.

A vádirat szerint 2024 májusában a vádlott egy ágyban aludt a sértettel, akinek sérelmére szexuális cselekményt végzett. Ez ellen a fiú tiltakozott, de a nő megfenyegette, hogy ha ellenállást tanúsít, akkor nyújtófával megveri.

Az éjszaka folyamán kétszer történt szexuális erőszak, a vádlottat a gyermek nagyapja érte tette. A férfi rendőri intézkedést kért és a rendőrség kiérkezéséig visszatartotta a nőt. Az intézkedő rendőrök a fiút visszavitték a gyermekvédelmi otthonba.

Ezen esetet pár nappal megelőzően a vádlott szintén követett el szexuális erőszakot az unokája sérelmére, akkor is bántalmazással megfenyegetve – áll a közleményben.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra. Emellett indítványozta a vádlott végleges hatályú eltiltását bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba.

Elemző: az szja-kedvezmények lökték meg a béremelkedés ütemét tavasszal

A nettó 546 ezer forintos átlagbérnél az ország harmada keres jobban, a magyarok kétharmada rosszabbul. Erre is felhívta a figyelmet a KSH legfrissebb keresetadatai mentén Hornyák József, a Portfolio elemzője, aki szerint ezért érdemes figyelni a medián bért is: az nettó 432 ezer forint, ennél a magyarok fele keres többet, a fele kevesebbet. Az éves növekmény kulcsa az adókedvezmény volt.
 

Donald Tusk az orosz energiafüggőségről is beszélt Magyar Péterrel a lengyelországi tárgyalásokon

Magyar Péter „barátok között van” – ezzel indította a két miniszterelnök közös sajtótájékoztatóját Donald Tusk. A lengyel kormányfő jelezte: örömmel vennék, ha a következő visegrádi csúcstalálkozót Budapesten szerveznék meg. Tusk szerint Lengyelország kész együttműködni Magyarországgal, akár közös beruházásokon keresztül is, hogy a térség országai csökkenteni tudják orosz energiafüggőségüket.
 

Aktiválták a NATO légvédelmét, fordulat a magyar-ukrán viszonyban - Híreink az ukrán frontról szerdán

Ukrán drónokat fogtak el Lettország légterében, légi riadót fújtak, miután a balti államon keresztül próbálta Kijev Moszkvát támadni. Az orosz csapatok elkezdték igencsak szorongatni Kosztyantynivkát: egyes ukrán térképek szerint a déli, délkeleti városrész külső területében már oroszok vannak. Hasonló helyzet kezd el kialakulni Liman térségében is. Közben Zaporizzsján csökken a nyomás: Sztyepnohirszk térségében állítólag kisebb ukrán ellenoffenzíva zajlik. A nap folyamán az új magyar kormány tárgyalásokat kezdett Ukrajnával a két ország kapcsolatainak javításáról. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Hatalmas fordulás jöhet az ukrajnai háborúban: olyan találkozót készítenek elő Moszkvába, amilyen még nem volt

Az unió azt mérlegeli, hogy egy ismert korábbi európai vezetőt küldene tárgyalni Oroszországgal az ukrajnai háború lezárása érdekében.

Xi basks in spotlight as he hosts Putin days after Trump

Two presidential visits days apart is how Xi Jinping wants the world to see him: talking to everyone, tied to no-one.

