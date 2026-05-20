Nemzetközi körözés alatt álló üzletember perelte be Zelenszkijt

Az Ukrinform hírügynökség szerdai beszámolója szerint az erről szóló információ az ukrán bíróságok honlapján jelent meg.

Zelenszkij tavaly novemberben szankciókat vezetett be Mindics ellen, miután az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) bejelentette, hogy nagyszabású műveletet indítottak Midasz néven, amelynek célja egy nagy korrupciós hálózat feltárása az energetikai szektorban.

A NABU Mindicset gyanúsítottként nevezte meg. Az ügyirat szerint bűnszervezet létrehozásával, bűnös úton szerzett legkevesebb 100 millió dollár tisztára mosásával, valamint a korábbi védelmi miniszter, Rusztem Umerov illegális befolyásolásával gyanúsították meg.

2026 januárjában a NABU és a SZAP nemzetközi körözést kezdeményezett az Interpolnál a Midasz ügy gyanúsítottjai ellen. Márciusban az ukrán főügyészség kiadatási kérelmet küldött Izraelnek az ott tartózkodó Mindics ügyében.

Mindics a múlt hónap közepén nem jelent meg a meggyanúsítása elleni fellebbezését tárgyaló bírósági ülésen, és indokként az Ukrajna elleni orosz támadásokat hozta fel. A tárgyaláson ezért ügyvédje képviselete. A bíróság elutasította a gyanúsításról szóló határozat megszüntetésére irányuló keresetet.

Az energetikai szektorban feltárt kiterjedt korrupciós hálózattal összefüggésben az ukrán belügyminisztérium tavaly novemberben adott ki körözést Timur Mindics, a Kvartal 95 stúdió társtulajdonosa és Olekszandr Cukerman, a cég vezető pénzügyi szakértője ellen. A 61 éves Cukerman feltehetően Mindiccsel együtt társszervezője volt a korrupciós hálózatnak. Mindkét férfi Izraelbe távozott, még mielőtt kihallgathatták volna őket. A Kvartal 95 produkciós cég egyik alapítója maga Volodimir Zelenszkij. Ez a cég gyártotta az elnök A nép szolgája című vígjátéksorozatát is, mielőtt politikai pályára lépett.